LEGO Black Friday | Le migliori offerte

Ebbene sì, il Black Friday 2021 è alle porte: uno degli eventi più attesi dell’anno, dove chiunque può dare sfogo alle proprie manie in tema di shopping online, sta infatti per arrivare e noi non vediamo l’ora. Come ogni anno le offerte si preannunciano davvero molto interessanti, con tutta una serie di prodotti in promozione davvero da non perdere. La data da tenere d’occhio è quella del 26 novembre, l’ultimo venerdì del mese che promette davvero sorprese di ogni genere: manca pochissimo e, per farvi trovare sempre pronti, vi invitiamo a tenere sempre sott’occhio la nostra pagina dedicata a tutte le offerte del Black Friday 2021.

Ce n’è davvero per tutti i gusti e oggi noi di Tom’s Hardware abbiamo una sorpresa per voi: una lista con i migliori Set LEGO originali da acquistare durante il Black Friday 2021. Da Star Wars a Harry Potter passando per Marvel e tanti altri, sono davvero molti i franchise disponibili in versione mattoncino LEGO che meritano davvero l’acquisto. Di seguito abbiamo selezionato i migliori, e andremo ad aggiornare questa pagina costantemente fino all’arrivo del Black Friday. Pronti?

Le migliori offerte LEGO per il Black Friday 2021

LEGO Star Wars

Partiamo con un franchise che non ha bisogno di presentazioni di alcun tipo: Star Wars è infatti un vero e proprio must per ogni appassionato di cultura pop, e LEGO offre in proposito un’ampissima scelta di costruzioni davvero spettacolari per grandi e piccini. Qualche esempio? Il fantastico TIE Fighter da 432 pezzi, l’iconico Jedi Interceptor da 248 e l’X-Wing di Luke Skywalker da 474.

LEGO Architecture

La collezione LEGO Architecture è una delle più belle mai inserite nel catalogo del colosso danese. Si tratta infatti delle riproduzioni super accurate di alcuni dei monumenti più noti al mondo, e anche qui troviamo l’imbarazzo della scelta. Il livello di dettaglio è realmente impressionante soprattutto nei set dedicati agli skyline di Londra, Parigi e New York City.

LEGO Friends – Central Perk

Esiste forse una sitcom più iconica di Friends? In occasione del venticinquesimo anniversario della serie, LEGO ha pensato a una bella sorpresa per i fan dello show: un set raffigurante il Central Per con ben 7 personaggi e tante piccole chicche che di sicuro saranno apprezzate dagli appassionati ma non solo.

LEGO City

I set LEGO City sono senza ombra di dubbio tra i più popolari degli ultimi anni: con dei semplici mattoncini è infatti possibile realizzare una città in tutte le sue componenti con una varietà di luoghi, veicoli e personaggi davvero incredibile. È il caso dei set dedicati alla centrale di polizia, alla caserma dei pompieri e all’aeroporto: tre costruzioni dall’alto livello di dettaglio perfette davvero per grandi e piccini.

LEGO Classic

E se invece di acquistare un set… Lasciassimo fare alla fantasia? Le scatole LEGO Classic nascono proprio per questo: con una confezione da 484 o da 790 pezzi – entrambe con un libretto LEGO Ideas incluso – potrete infatti dare sfogo alla vostra creatività, costruendo tutto ciò che desiderate senza alcun limite all’infuori dell’immaginazione. Ogni set contiene mattoncini di colori e forme diverse, per darvi la possibilità di creare davvero di tutto.

LEGO Ideas

Passiamo ora a dei set dal design davvero molto raffinato, per chi vuole realizzare qualcosa di speciale utilizzando solo mattoncini LEGO. I set LEGO Ideas sono dei piccoli capolavori di estetica, perfetti per dare quel tocco in più a ogni angolo della vostra casa con dei dettagli e degli accorgimenti da esporre nella vostra collezione. Vi abbiamo suggerito tre set: una nave in bottiglia, uno shuttle marchiato NASA e un fantastico pianoforte a coda.

LEGO Marvel

Siamo finalmente arrivati ai set LEGO Marvel, e anche qui le alternative lasciano davvero a bocca aperta. Qualche esempio? Un fantastico set raffigurante la battaglia finale di Avengers: Endgame, l’incredibile sala delle armature di Iron Man (realizzata con un livello di dettaglio da lasciare a bocca aperta) e un modello nel Guanto dell’Infinito di Thanos da costruire con 590 mattoncini LEGO. Mica male, vero?

LEGO Harry Potter

Altro giro, altro franchise che non ha certo bisogno di presentazioni. L’impatto di Harry Potter nella cultura popolare è infatti impossibile da quantificare, e da anni LEGO continua a proporre dei set davvero eccezionali per tutti gli appassionati della saga ma non solo. Qui ve ne suggeriamo giusto tre raffiguranti Castello e Torre di Hogwarts e l’imprevedibile Nottetempo, tutti realizzati con un livello di dettaglio e un design perfetti per richiamare le magiche atmosfere del film.

LEGO… Per Natale!

Chiudiamo con un set LEGO che vuole essere una sorpresa in vista delle feste natalizie: un fantastico Calendario dell’Avvento pieno di mini-costruzioni, personaggi e accessori per godersi l’attesa del 25 dicembre in puro stile LEGO. Una sorpresa perfetta per grandi e piccini, per avvicinarsi al Natale con qualcosa di nuovo da costruire (o da aggiungere alla propria collezione) ogni giorno!

