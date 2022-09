LEGO ha presentato il nuovo, monumentale set dedicato al Marvel Cinematic Universe: è il set LEGO Marvel #76215 Black Panther, che accompagnerà l’uscita del film Black Panther: Wakanda Forever, prevista per il prossimo mese di novembre.

Ispirato dall’eroe dietro la cui maschera si nascondeva il re T’Challa del regno di Wakanda (e interpretato nel primo film a lui dedicato dal compianto Chadwick Boseman), la nazione immaginaria che si nasconde nel continente africano grazie alla sua avanzatissima tecnologia, resa possibile da un meteorite composto di vibranio precipitato durante l’alba dell’uomo.

Il modello è la riproduzione dettagliata della testa, del petto e delle mani di Black Panther quasi a grandezza naturale, il tutto in posa nel leggendario saluto “Wakanda Forever”. Entrambe le mani presentano dita articolate e si staccano dal modello principale per creare pose diverse. Una solida base con targa e logo completa questo tributo a una figura leggendaria. I 2.961 pezzi costituiranno una sfida costruttiva impegnativa e gratificante. Le mani sono complete di dita articolate e si possono staccare dal modello principale per creare pose diverse.

Clicca qui per vedere il set

LEGO Marvel #76215 Black Panther

Le caratteristiche

Le caratteristiche principali del modello sono:

Busto a grandezza naturale di Black Panther

Posa distintiva “Wakanda Forever” con braccia incrociate

Mani removibili

Misure: altezza 46 cm, larghezza 52 cm, lunghezza 29 cm

Pezzi: 2.961

Prezzo € 349,99

Disponibilità: dal 1° ottobre su lego.com e nei LEGO Certified Store, dal 1° gennaio 2023 anche nei Toys Center

Curiosità

Chi è appassionato di mattoncini ma anche di arte e di design, non potrà fare a meno di notare come il design del nuovo set LEGO Marvel #76215 Black Panther sembri essere ispirato dalle opere di Ekow Nimako, un artista di Toronto che espone a livello internazionale e noto per le sue sculture afro-futuristiche realizzate con elementi LEGO. Ekow ha collaborato con LEGO per per promuovere e sostenere gli artisti di colore nell’ambito della campagna Rebuild the World. Qui la pagina a lui dedicata sul sito LEGO. Visitate la pagina e godetevi le opere di Ekow: non ve ne pentirete.

La nostra (sua) opera preferita? Sicuramente il Gufo Guerriero!

(Credit photo: ekownimako.com)

Gli altri set dedicati a Black Panther: Wakanda Forever

Questo nuovo set celebrativo di Re T’Challa non sarà l’unico ad arrivare sugli scaffali digitali di lego.com e fisici dei LEGO Certified Store. Scopriamo insieme tutti i set dedicati al film di prossima uscita, che in qualche modo costituiscono un fantastico spoiler di quello che troveremo nel film di prossima uscita.

LEGO Marvel #76211 Sunbird di Shuri

Il velivolo costruibile con questo set è la riproduzione del Sunbird, la fantastica macchina volante pilotata da Shuri nel film Black Panther: Wakanda Forever. Il modello è caratterizzato da 2 grandi motori montati su giunti a sfera che è possibile inclinare e ruotare con varie angolazioni. Grazie alle cerniere incorporate nella carlinga, si possono piegare le ali in avanti e indietro. Nella parte posteriore c’è il deposito per le armi a pugno di Shuri, mentre nella parte anteriore sono montati 2 shooter. Il set include 4 minifigure: Shuri, Ironheart MK1, Nakia e Attuma insieme alle loro fantastiche armi e accessori.

Età: 8+

Numero di pezzi: 355

Misure: 7 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 26 cm di larghezza

Prezzo: € 49,99

Disponibilità: 1° ottobre

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Marvel #76213 La stanza del trono di Re Namor

Il modello riproduce il sottomarino Skirmisher che vedremo nel film Black Panther: Wakanda Forever, ed è dotato di shooter che possono sparare mentre si combattono il malvagio Attuma. Alla fine del viaggio in sottomarino, gli eroi del film scopriranno il Tempio di Re Namor e la sala del trono del re decorata con alghe. Il set include 3 minifigure: Shuri, Attuma e Re Namor, tutte completedi fantastiche armi e accessori.

Età: 7+

Numero di pezzi: 355

Misure: 4 cm di altezza, 13 cm di lunghezza e 4 cm di larghezza

Prezzo: € 34,99

Disponibilità: 1° ottobre

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Marvel #76212 Il Laboratorio di Shuri

Unico dei 3 set in uscita il 1° ottobre insieme al monumentale busto di Black Panter del set a non essere (strettamente) legato direttamente al film Black Panther: Wakanda Forever ma che per contro si rivolge ai costruttori più piccoli, il set è infatti un prodotto 4+, ovvero a costruzione facilitata. Il set permette di costruire la riproduzione del laboratorio di Shuri e di varie attività che vedono coinvolta Shuri stessa: guanti da testare, l’hoverboard di Black Panther da far sfrecciare, il porta-armi da evitare e si può anche fare pratica di tiro al bersaglio. Include le minifigure di Shuri e di Black Panther, uno shooter spara-dischi, accessori vari e uno Starter Brick per velocizzare il processo di costruzione.

Età: 4+

Numero di pezzi: 58

Misure: 7 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 6 cm di profondità

Prezzo: € 9,99

Disponibilità: 1° ottobre

» Clicca qui per vedere la scheda del set

Pronti a tornare nel futuristico mondo di Wakanda?