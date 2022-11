Arriva sulle più diffuse piattaforma streaming Brick Twist, quando i mattoncini LEGO mi hanno risolto un problema, il primo Brandcast LEGO. La serie è composta da sei puntate durante le quali Vic, popolare conduttore radiofonico di Radio Deejay, incontra degli ospiti speciali: si tratta di persone che sono state capaci di utilizzare i mattoncini LEGO per risolvere problemi di vita quotidiana, creando un vero e proprio ponte tra (il loro) problema e la soluzione, dimostrando così che le soluzioni più creative sono anche le più efficaci.

Vic, speaker radiofonico di Radio Deejay e conduttore delle puntate di Brick Twist, ha commentato:

Ci sono cose speciali che hanno una qualità rara: hanno il potere di portarti indietro nel tempo, di non farti crescere mai. I mattoncini LEGO sono evocativi, non ti stancano, li prendi, ci giochi e sei ancora nella tua cameretta, e a volte possono essere anche utili per risolvere un piccolo o grande problema, come mi hanno raccontato gli ospiti di questo podcast

La speciale attivazione audio, in partnership con Gedi, è lo strumento con cui il Gruppo LEGO vuole ispirare grandi e piccini verso il problem solving creativo, dove l’unico limite è quello della fantasia. Nei sei racconti vengono esposti problemi comuni, che possono capitare nella vita di tutti i giorni, la cui soluzione spesso è nascosta proprio sotto il naso. Basta cambiare prospettiva, essere creativi e aperti alle idee. Un punto di vista diverso può rappresentare quel mattoncino mancante, ovvero un twist, un incastro perfetto per giungere ad una soluzione fuori dagli schemi. E’ proprio da un semplice mattoncino che possono nascere inattese opportunità!

Serena Aquili, Senior Brand Manager di LEGO Italia ha commentato così il nuovo LEGO Brandcast:

Il mattoncino LEGO, da sempre, rappresenta per grandi e piccini un’opportunità per esprimere sé stessi e la propria creatività: un modo per aprire la mente attraverso il gioco. Con questo brandcast, vogliamo ispirare le famiglie alla ricerca di soluzioni out of the box, proprio come l’utilizzo insolito dei mattoncini che nei nostri racconti diventano concretamente un ponte tra problema e soluzione. Sappiamo che ogni giorno dobbiamo confrontarci con problemi inaspettati, piccoli e grandi che siano, ma grazie alla collaborazione e alla fantasia è possibile risolvere ogni tipo di inconveniente

Rebuild The World è una delle campagne di maggior successo di LEGO degli ultimi anni con performance in continua crescita. Initiative accompagna LEGO esplorando continuamente nuove soluzioni che in questa edizione coinvolgono il mondo audio con l’attivazione del nuovo LEGO Brandcast che punta a concretizzare la metafora del bridge, elemento centrale della campagna.

Enrico Girotti, Managing Partner, Strategy and Growth, Initiative Italia, ha commentato:

Rebuild the World è una campagna di grande successo in tutto il mondo e, insieme al Gruppo LEGO, abbiamo lavorato a qualcosa che potesse valorizzare ancor di più il messaggio. Ecco perché giunti al quarto anno abbiamo spinto sull’innovazione con la prima attivazione audio per il brand: ogni puntata incoraggerà la fantasia e la creatività degli ascoltatori. È un ulteriore evoluzione della partnership che lega LEGO con Initiative

Il nuovo LEGO Brandcast sarà disponibile, oltre che sull’app One Podcast e direttamente sul sito di Radio Deejay, anche sulle principali piattaforme terze di distribuzione audio come Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music.

Brick Twist – Quando i mattoncini LEGO mi hanno risolto un problema

Scopriamo insieme i Brick Twist che sono raccontati nelle sei puntate del nuovo LEGO Brandcast.

Episodio 1: Un muro pieno di buchi

Mario e Irma sono due giovani artisti che stanno finalmente realizzando il loro sogno: aprire un atelier creativo. L’inaugurazione dello spazio si avvicina e la ditta incaricata di metterlo a posto sparisce. E proprio quando sembra che tutto sia perduto, una soluzione inaspettata compare davanti agli occhi dei due. La storia ricorda molto quella di Jan Vormann, artista tedesco che ripara le crepe nei muri delle città con migliaia di mattoncini LEGO. Ha eseguito i suoi giocosi interventi di manutenzione in giro per il mondo (anche in Italia), creando la sua serie di opere più famosa: Dispatchwork. Gli ci sono voluti anni, quantità di mattoncini che si calcolano in tonnellate e il progetto è ancora in corso. L’idea è quella di portare colore nel grigiore architettonico.

(Credit photo: Jan Vormann)

Se volete provare anche voi a riparare una parete del vostro appartamento, la facciata della vostra vostra casa o una parete del vostro garage, il set LEGO #11020 Costruiamo insieme è un ottimo modo per iniziare a procurarvi il materiale necessario!

Episodio 2: Un bastimento carico di…

La cena organizzata da Paolo nel ristorante della sorella Samanta rischia di andare in fumo dopo un brutto cortocircuito. Ma ecco che Stefano, figlio di Paolo, ha un’idea geniale che cambia le sorti di un disastro annunciato… e con un treno LEGO motorizzato trasformato in nastro trasportatore per le portate, un po’ come il Sushi Train di questo video!

(Credit photo: WarrenC | youtube.com)

Se anche voi volete provare a rendere dinamiche e divertenti i vostri pranzi e le vostre cene di famiglia, soprattutto in vista delle imminenti festività, un bel treno merci come quello del set LEGO City #60336 Treno Merci farà sicuramente al caso vostro. Non dovrete fare altro che modificare i vagoni e adattarli al trasporto di piatti e portate!

Episodio 3: Pedro sull’albero

La giornata sembra essere rovinata quando l’amato orsacchiotto di Virginia, ereditato dal fratello maggiore Federico, finisce su un albero. La situazione sembra irrecuperabile, ma non per Federico, che farebbe di tutto per riportare il peluche tra le braccia della sorellina… compreso il costruire un artiglio meccanico per afferrare l’amato Pedro e riportarlo al sicuro dalla sua padroncina… un po’ come questo afferratore visto sulla piattaforma LEGO Ideas e progettato da Eddie_Young.

(Credit photo: Eddie_Young | eurobricks.com & LEGO Ideas)

Se anche voi volete provare a cimentarvi nella costruzione di utensili e attrezzi utilizzando LEGO Technic, vi consigliamo il set LEGO MINDSTORMS #51515 Robot Inventor, con il quale non solo potrete realizzare bracci robotici e altri dispositivi, ma potrete anche controllarli tramite il vostro smartphone via Bluetooth.

Episodio 4: Un miagolio dal profondo

Laura e Sergio, da poco trasferitisi in campagna, hanno finalmente potuto realizzare il sogno della figlia Gaia: regalarle un gattino. I due sono inseparabili, ma quando Gumble (il cui nome si ispira al cartone animato preferito dalla sua padroncina, ovvero Lo straordinario mondo di Gumball) sparisce, i tre si devono ingegnare per trovare il modo di farlo tornare a casa. La soluzione? La più vecchia del mondo: il cibo. Grazie ad un cestino costruito con i mattoncini e riempito con i croccantini preferiti di Gumble, il piccolo amico di Gaia è potuto tornare a casa sano e salvo!

(Credit photo: BrianzaLUG)

Se anche voi volete provare a cimentarvi nella costruzione di utili porta-oggetti o elementi per la tavola o la scrivania, non c’è niente di meglio del set LEGO DOTS #41961 Toolkit del designer della linea LEGO DOTS.

Episodio 5: Un gradino alla volta

Un giorno, la rampa che permette a Giulia, su una sedia a rotelle, di accedere all’edificio della scuola sparisce. Anche se tutti si impegnano ad aiutarla, Giulia vuole recuperare la sua autonomia il prima possibile e trovare un modo alternativo per superare quei 5 gradini. La storia ricorda molto quella di Rita Ebel, meglio conosciuta come Legooma, la nonna LEGO, una incredibile donna tedesca che costruisce rampe in mattoncini che consentono di accedere a negozi, scuole, condominii ed edifici vari

(Credit photo: die_Lego_Oma | instagram.com)

Episodio 6: Le chiavi della discordia

Perdere le chiavi, o dimenticarsi dove sono, è il grande problema di Pietro: e dopo la sua ennesima distrazione, la sorella gemella Alice capisce che è ora di trovare una soluzione… ovvero trasformare i mattoncini LEGO in portachiavi!

Se anche voi volete organizzare le vostre chiavi di famiglia utilizzando i mattoncini LEGO, non c’è niente di meglio che partire da una baseplate LEGO #11023 Base verde e dai portachiavi LEGO già pronti (li potrete trovare in vari colori).