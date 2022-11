Ritorna per il sesto anno consecutivo la campagna LEGO Build to Give, che quest’anno ha come obiettivo quello di donare set LEGO a 2 milioni di bambini bisognosi.

Per le festività natalizie, basta costruire un regalo o un dono con i LEGO, condividerlo sui social media e usare l’hashtag #BuildToGive! Per saperne di più sulla campagna Build to Give, basta visitare il sito web dedicato.

È semplicissimo! Per ogni costruzione condivisa sui canali social, LEGO donerà un set ai bambini bisognosi, supportando organizzazioni internazionali come la nostra ABIO Italia Onlus, Toys for Tot, Die Arche e i favolosi ragazzi e ragazze di Fairy Bricks. La campagna Build to Give dello scorso anno è riuscita a donare 1,5 milioni di set LEGO e l’obiettivo della campagna per il 2022 è quello di raggiungere questa volta ben 2 milioni di bambini.

LEGO donerà i set a bambini di oltre 25 Paesi, attraverso una rete di partner di beneficenza e no-profit, tra cui organizzazioni come Fairy Bricks, che svolgono un lavoro incredibile nella comunità LEGO (e grazie ai quali siamo stati in grado di portare dei set in dono ai piccoli eroi ricoverati nei reparti di pediatria e oncologia pediatrica di importanti ospedali milanesi quali San Paolo e Niguarda, in quest’ultimo caso in collaborazione con il fantastico staff di Medicinema).

Qui sopra potete vedere alcune idee e qualche suggerimento sui diversi tipi di regali in mattoncini che potreste realizzare e costruire. È una sfida davvero facile ed è un’ottima opportunità per esercitare i muscoli della nostra creatività, facendo del bene nel contempo.

Per saperne di più sulla campagna Build to Give, basta visitare il sito web dedicato.