Si amplia e cresce la collezione dei Caschi di Star Wars LEGO! Saranno DUE i nuovi caschi che potremo costruire e collezionare per celebrare al meglio il 20° anniversario delle Guerre dei Cloni, gli eventi nella galassia di Star Wars che hanno preso il via nel film del 2002 Star Wars: Attack of the Clones e sono proseguiti nella serie animata Star Wars: The Clone Wars (entrambi disponibili su Disney Plus). Stiamo parlando dei caschi LEGO Star Wars #75349 Capitano Rex e LEGO Star Wars #75350 Comandante Cody, che LEGO ci presenta in occasione dell’approssimarsi della Fiera del Giocattolo di Norimberga, uno dei principali eventi del settore a livello mondiale. Andiamo a scoprirli insieme?

I dettagli

Ispirati dall’armatura di due dei più iconici personaggi visti in Star Wars: The Clone Wars, i nuovi caschi di Cody e di Rex si vanno ad aggiungere ai precedenti 8 già sui nostri scaffali e mensole, di casa o in ufficio. Vediamo insieme le due novità.

Il set da 854 pezzi basato sull’elmetto del Capitano Rex riprende l’iconico bordo blu e include il caratteristico range-finder del Capitano dei cloni del 501° battaglione, uno dei personaggi più famosi della serie animata The Clone Wars e secondo in comando del Generale Jedi Anakin Skywalker.

L’elmetto del Comandante Cody invece, è stato ricreato in un nuovo set da 766 pezzi, che riporta in vita i dettagli arancioni dell’elmetto apparso in molti episodi di The Clone Wars, con il Comandante Cody al fianco di Obi-Wan Kenobi come altro ufficiale comandante del 212° battaglione cloni.

Entrambi i set includono la rispettiva targhetta stampata con il nome del personaggio.

Jens Kronvold Frederiksen, Design Lead di LEGO Star Wars, ha così commentato l’annuncio dei due nuovi set

Per due decenni, le Guerre dei Cloni hanno dato forma a una storia importantissima nella storia della saga di Star Wars e ci sentiamo immensamente orgogliosi di dare vita a due dei suoi protagonisti per i fan di tutto il mondo. Questi set dovrebbero essere in grado di occupare il posto d’onore per ogni collezionista di LEGO Star Wars e offrire un nuovo modo di creare, esporre e godere di questi iconici personaggi che hanno avuto un ruolo così centrale in molte storie che conosciamo e amiamo della galassia lontana, lontana…

Entrambi i nuovi set saranno disponibili dal prossimo 1° marzo su LEGO.com e presso i rivenditori LEGO, entrambi al prezzo di € 69,99 euro.

Scopriamo insieme la storia dei due personaggi il cui casco è stato aggiunto alla collezione di Caschi di Star Wars LEGO.

Il Capitano Rex

Il Capitano Rex, il cui numero di designazione è CT-7567, appare per la prima volta nel film Star Wars: The Clone Wars. In seguito è comparso con un ruolo di rilievo anche nella omonima serie televisiva.

Il personaggio è basato sul clone Alpha della Dark Horse Comics cui George Lucas propose in seguito di dargli il nome di Rex. È stato anche reintrodotto a partire dalla seconda stagione della serie Star Wars Rebels. In tutte le serie in cui è comparso è doppiato da Dee Bradley Baker, che presta la voce anche a tutti i cloni. Clonato da Jango Fett, è un Clone trooper capitano al comando della legione 501 dell’esercito della Repubblica, al servizio di Anakin Skywalker e Ahsoka Tano, durante le guerre dei cloni. Dopo la nascita dell’Impero Galattico, è probabilmente l’unico clone, assieme a Wolffe e Gregor, a non aver eseguito l’Ordine 66 dopo che Ashoka lo ha aiutato a rimuovere il chip che lo avrebbe spinto ad assassinare i Jedi. In qualità di capitano della 501°, Rex serviva come secondo in comando al Generale Jedi Anakin Skywalker , con il quale condivideva il coraggio e la capacità di ragionare fuori dagli schemi tattici e strategici. Aveva uno stretto rapporto di amicizia con il Comandante Clone Cody e il loro rapporto rifletteva anche quello dei loro generali, rispettivamente Anakin per Rex e Obi-Wan Kenobi per Cody.

Il Comandante Cody

Il Comandante Cody, il cui numero di designazione è CC-2224, compare in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, nel film Star Wars: The Clone Wars e nella omonima serie televisiva. Nel film è interpretato da Temuera Morrison, che aveva già impersonato Jango Fett nel film Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni, mentre in The Clone Wars è doppiato da Dee Bradley Baker.

È un comandante dell’esercito di Clone trooper della Repubblica Galattica e comandante della Legione 212, nota anche come “Compagnia Fantasma”, che vede a capo il generale Obi-Wan Kenobi. Quando fu impartito l’Ordine 66 durante il conflitto su Utapau per catturare il Generale Grievous Cody, sotto effetto del chip inibitore, ordinò ai suoi uomini di fulminare il generale Kenobi, il quale però riuscì a salvarsi. Prese il suo soprannome dopo che i Kaminoani lo selezionarono per l’addestramento speciale da comandante. Cody era uno dei tanti cloni del Grand’Esercito della Repubblica e, come molti altri ufficiali dell’armata, era stato incaricato di seguire un Generale Jedi, Obi-Wan Kenobi, con cui lentamente sviluppò rapporti d’amicizia sempre migliori, e che lo raccomandò per una promozione. I due vissero insieme molte avventure rischiose.

Gli altri set della collezione Caschi di Star Wars

Dal 2020, il portfolio dei Caschi di Star Wars LEGO ha continuato a crescere con caschi iconici ricreati dall’Impero, dal Lato Oscuro e altri. Andiamo quindi a riscoprire insieme i precedenti set di questa affascinante collezione di memorabilia in mattoncini!

LEGO Star Wars #75274 Casco di TIE Fighter Pilot

Il set include il modello costruibile del casco da pilota TIE Fighter. Il set è completo di adesivi grafici e di base con targhetta da esposizione. Una volta costruito, il casco da pilota TIE Fighter è alto 19 cm, largo 13 cm e ha una profondità di 15 cm.

(» Clicca qui per vedere la scheda del set)

LEGO Star Wars # 75276 Casco di Stormtrooper

Il set include il modello costruibile del casco da Stormtrooper. Il set è completo di adesivi grafici e di base con targhetta da esposizione. Una volta costruito, il casco da Stormtrooper è alto più di 18 cm, largo 13 cm e ha una profondità di 14 cm.

(» Clicca qui per vedere la scheda del set)

LEGO Star Wars # 75277 Casco di Boba Fett | € 59,99 su lego.com

Il set include il modello costruibile del casco di Boba Fett, uno dei cacciatori di taglie più temibili dell’universo Star Wars. Il set è completo di adesivi grafici e di base con targhetta da esposizione. Una volta costruito, il casco di Boba Fett è alto 18 cm, largo 11 cm e ha una profondità di 11 cm.

(» Clicca qui per vedere la scheda del set)

LEGO Star Wars #75304 Casco di Darth Vader | € 69,99 su lego.com

Il set include il modello costruibile del casco di Darth Vader, il Signore Oscuro dei Sith. Il set è completo di adesivi grafici e di base con targhetta da esposizione. Una volta costruito, il casco di Darth Vader misura 20 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità.

(» Clicca qui per vedere la scheda del set)

LEGO Star Wars #75305 Casco da Scout Trooper | € 49,99 su lego.com

Il set include il modello costruibile del casco da Scout Trooper, dall’inconfondibile design. Il set è completo di adesivi grafici e di base con targhetta da esposizione. Una volta costruito, il casco da Scout Trooper misura 18 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 12 cm di profondità.

(» Clicca qui per vedere la scheda del set)

LEGO Star Wars #75327 Casco di Luke Skywalker (Red Five)

La replica in mattoncini del Casco che Luke Skywalker indossava mentre era ai comando del suo X-Wing “Red Five” include la riproduzione costruibile del microfono, elementi traslucidi, visiera arancione (trasparente) e targhetta da esposizione. Il set include anche il supporto costruibile e la targhetta da esposizione. Una volta costruito, il casco di Luke Skywalker misura 19 cm di altezza, 12 cm di lunghezza e 13 cm di profondità.

(» Clicca qui per vedere la scheda del set)

LEGO Star Wars #75328 Casco del Mandaloriano

Il set include il modello costruibile del casco del Mandaloriano. La lucentezza metallica dell’armatura beskar è ricreata con elementi laccati, mentre i mattoncini in diverse tonalità di grigio che compongono la superficie esterna del modello permettono di evidenziare i contorni del casco. Il set include anche il supporto costruibile e la targhetta da esposizione. Una volta costruito, il casco del Mandaloriano misura 18 cm di altezza, 11 cm di lunghezza e 12 cm di profondità.

(» Clicca qui per vedere la scheda del set)

LEGO Star Wars #75343 Casco del Dark Trooper

Il modello permette di ricreare con i mattoncini LEGO la sagoma e i dettagli dell’elmo di queste macchine letali. Utilizza una combinazione di elementi rossi traslucidi e mattoncini bianchi, vengono riprodotti gli occhi rossi e brillanti che rendono questi letali soldati spaventosi e subito riconoscibili. Il set include anche il supporto costruibile e la targhetta da esposizione. Una volta costruito, il Casco del Dark Trooper misura 18 cm di altezza, 12 cm di lunghezza e 15 cm di profondità.

(» Clicca qui per vedere la scheda del set)

Pronti ad meravigliare famigliari, amici o colleghi esponendo i set di questa collezione a casa o in ufficio?