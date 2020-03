LEGO caschi Star Wars: arrivano Boba Fett, Stormtrooper e TIE Fighter Pilot

Presentati dal Gruppo LEGO i nuovi set dei caschi da esposizione di Boba Fett, dello Stormtrooper e del TIE Fighter Pilot da aggiungere alle nostre collezioni dei set della saga di Star Wars.

I set

Progettati specificatamente per gli appassionati adulti e con una strizzata d’occhio al design, i set ricreano le forme iconiche e i dettagli originali dei caschi spaziali più famosi con i mattoncini LEGO. I modelli sono tutti dotati di supporti su misura e di targhetta con il nome del personaggio per esporli in casa, in ufficio o… sul cruscotto del vostro ammasso di ferraglia preferito!

I nuovi set LEGO Star Wars sono i primi prodotti a essere pensati per gli adulti (18+) e a essere lanciati con una nuova ed elegante confezione dal profilo Premium.

I modelli

Ispirati ai leggendari personaggi dei “cattivi” dei film della saga Star Wars, i nuovi modelli build-to-display potranno essere preordinati in anteprima dal 18 marzo su LEGO.com e saranno invece disponibili nei negozi dal 19 aprile al prezzo di € 64.99. I nuovi set sono:

LEGO Star Wars # 75276 Casco di Stormtrooper. Ricrea il casco di uno Stormtrooper alto 18 cm per poi mostrarlo come omaggio alle “forze di terra” dell’Impero

LEGO Star Wars # 75277 Casco di Boba Fett. Rendi omaggio al leggendario cacciatore di taglie Mandalorian costruendo il modello alto 21 cm del suo casco

LEGO Star Wars # 75274 Casco di TIE Fighter Pilot. Ricrea il casco di volo del TIE pilot alto 18 cm che riscuote il consenso dell’Impero

Tutti i nuovi prodotti del Gruppo LEGO per gli adulti saranno caratterizzati da un nuovo design elegante e minimalista, da confezioni dedicate, istruzioni per la costruzione e contenuti esclusivi.

Genevieve Capa Cruz, Audience Strategist at the LEGO Group, ha commentato: “Da generazioni, bambini e adulti usano il gioco LEGO per sfidarsi in modo creativo e nel mondo milioni di appassionati adulti ci ispirano giorno dopo giorno con le loro creazioni pazzesche. I fan adulti sono alla ricerca di sfide relative le loro passioni o interessi e molti desiderano esporre i modelli, terminate le opere. Il nuovo packaging elegante riflette il processo di costruzione sofisticato LEGO e differenzia chiaramente i set che si rivolgono agli adulti da quelli dedicati ai giovani appassionati. Il design di diversi prodotti inoltre prenderà spunto dai film, dallo sport o dagli hobby preferiti dei nostri fan più maturi così da poterli facilitare nella scelta entusiasmandoli mostrando con orgoglio le loro creazioni.”