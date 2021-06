LEGO su catawiki: le migliori MOC in asta

Vorreste aggiungere alla vostra collezione di set LEGO anche qualche opera originale realizzata in mattoncini ma non sapete da che parte cominciare? Vorreste avere la versione in mattoncini LEGO di un oggetto da collezione ma non avete idea di come fare? L’Asta LEGO di Catawiki (MOC – My Own Creation) è ciò che fa per voi.

Il noto sito di aste e compravendite online Catawiki ha infatti messo a disposizione un’asta dedicata alle opere e creazioni originali, che possono essere così acquistate (in caso di vincita delle rispettive aste ovviamente) direttamente da chi le ha realizzate, già montate e senza quindi la necessità di recuperare i mattoncini necessari per costruirla. Vediamo insieme gli articoli più interessanti di questa asta di opere originali.

Asta di Lego (MOC – My Own Creation)

L’Asta LEGO di Catawiki (MOC – My Own Creation) è un’asta dedicata all’arte espressa con i mattoncini LEGO. Dalle costruzioni innovative ai modelli unici, questa asta esclusiva propone una vasta gamma di opere, valorizzando la versatilità dei LEGO e l’immaginazione dei creatori di MOC. Scopriamo insieme i lotti più interessanti.

LEGO – MOC 1 – Astronave After Herge

Opera in esemplare unico, realizzata da David Aguilar, noto anche con il soprannome Hand Solo e vincitore della prima stagione del reality show LEGO MASTERS Francia insieme a Sébastien Mauvais (meglio conosciuto con il soprannome Sistebane). E’ composta da 1.417 elementi LEGO e pesa 0,86 kg. Il modello riproduce l’astronave After Herge, protagonista dell’avventura spaziale del 1954 “Explorers on the Moon” del popolare personaggio dei fumetti francesi Tintin.

» Clicca qui per partecipare all’asta per questo lotto su Catawiki

LEGO – MOC 2 – LEGO “Little Museum”

Opera in esemplare unico, realizzata e autografata da Sébastien Mauvais (meglio conosciuto con il soprannome Sistebane), il vincitore della prima stagione del reality show LEGO MASTERS Francia insieme a David Aguilar, noto anche con il soprannome Hand Solo. L’opera è composta da circa 2.500 elementi LEGO (non incollati) ed è stata realizzata e migliorata tra il 2018 e il 2021. Rappresenta un ideale museo, realizzato in scala micro, che sovrasta le sculture realizzate in stile LEGO Brickheadz di Mona Lisa e di Brick Angelo. Include i personaggi di un gatto e di un topo in scala minifigure.

» Clicca qui per partecipare all’asta per questo lotto su Catawiki

LEGO – MOC 3 – Vecchia fabbrica Pirelli

MOC (My Own Creation) realizzata per essere in scala con la serie degli edifici modulari della linea LEGO Creator Expert. Costruita direttamente “a mano libera” dall’autore, è priva di manuale di istruzioni. Viene fornita completa di tutte le minifigure che si vedono in foto. Dimensioni della base: 2 basi 32×32 stud, pari a 50 cm di larghezza e 25 cm di profondità.

» Clicca qui per partecipare all’asta per questo lotto su Catawiki

LEGO – MOC 4 – Raffineria Octan, stazione di riempimento dei camion-cisterna

Ormai il marchio Octan è molto noto nella community degli appassionati dei mattoncini. E’ infatti la marca “ufficiale” dei carburanti utilizzati in tutti i veicoli LEGO (LEGO City, LEGO Creator etc). Questa creazione rappresenta la stazione di caricamento delle autocisterne che dovranno andare poi a rifornire le varie stazioni di servizio delle nostre città LEGO City. E’ stata realizzata per essere in scala con la serie degli edifici modulari della linea LEGO Creator Expert. Costruita direttamente “a mano libera” dall’autore, è priva di manuale di istruzioni. Viene fornita completa di tutte le minifigure che si vedono in foto. Dimensioni della base: 28×28 cm

» Clicca qui per partecipare all’asta per questo lotto su Catawiki

LEGO – MOC 5 – Villa indipendente

MOC (My Own Creation) che si ispira direttamente alla serie degli edifici modulari della linea LEGO Creator Expert, con i quali è in scala. Costruita direttamente “a mano libera” dall’autore, è priva di manuale di istruzioni. La creazione rappresenta una villa d’epoca che si sviluppa su più piani e completa di porticato (piano terra), terrazzo e mansarda. Dimensioni della base: 1 base 32×32 stud, pari a 25×25 cm.

» Clicca qui per partecipare all’asta per questo lotto su Catawiki

LEGO – MOC 6 – Sala da tè

Altra MOC (My Own Creation) che si ispira direttamente alla serie degli edifici modulari della linea LEGO Creator Expert, con i quali è in scala. Costruita direttamente “a mano libera” dall’autore, è priva di manuale di istruzioni. Viene fornita completa di tutte le minifigure che si vedono in foto. Dimensioni della base: 1 base 32×32 stud, pari a 25×25 cm.

» Clicca qui per partecipare all’asta per questo lotto su Catawiki

Volendo abbinare dei set normalmente reperibili in commercio e acquistabili attraverso i tradizionali canali digitali e in store alle opere che sarete riusciti a conquistare in una delle aste elencate qui sopra, potreste seguire questi nostri suggerimenti.

Set LEGO da abbinare alla MOC 1, tema fumetti & mattoncini

LEGO Disney #43179 Topolino e Minnie personaggi costruibili. Ricchi di dettagli e perfetti per gli appassionati Disney, i due modelli inclusi nel set “indossano” gli abiti originali dei fumetti d’esordio e hanno a disposizione una serie di accessori unici, tra i quali: gli occhi sono pezzi unici e intercambiabili tra loro, così da poter cambiare l’espressione facciale dei due personaggi; una macchina fotografica d’epoca completa di treppiede; una chitarra quadrata, come quella con la quale Topolino cantava romantiche serenate quadrata nei film classici dei quali era protagonista; un album fotografico completo delle immagini delle avventure che negli anni trascorsi insieme hanno condiviso.

» Clicca qui per acquistare il set

Set LEGO da abbinare alla MOC 2, tema museale

LEGO Creator Expert #10214 – Tower Bridge. Dal momento che la MOC è a tema museale, perchè non affiancarla ad un museo vero e proprio, magari realizzato sullo stile degli edifici modulari della linea LEGO Creator Expert? In particolare vi suggeriamo di acquistare il set LEGO Creator Expert #10214 – Tower Bridge insieme alle istruzioni vendute da InyongBricks su rebrickable.com, grazie alle quali potrete utilizzare gli elementi LEGO inclusi nel set per costruire un fantastico Museo di Storia Naturale (con annessa panetteria), perfetto per essere esposto accanto alla MOC autografata che riproduce anch’essa un Museo.

» Clicca qui per acquistare il set

Set LEGO da abbinare alla MOC 3, tema motori

LEGO Creator Expert #10264 Officina. Dal momento che la MOC è in scala con gli edifici modulari della linea LEGO Creator Expert, perchè non affiancarla proprio ad uno di questi? In particolare vi suggeriamo l’edificio modulare che riproduce una officina vintage. In pratica, dal produttore (di pneumatici) al consumatore (l’officina/gommista). Questo fantastico modello composto da sezioni rimovibili che si sviluppano su 3 piani. Al piano terra c’è la stazione di servizio in stile anni ‘50 con pompa del carburante, chiosco e un’officina per veicoli completa di saracinesca, piattaforma sollevatrice per veicoli e macchinario smonta-gomme. Al secondo e terzo piano si possono trovare una clinica veterinaria e un appartamento ben attrezzato con cucina, TV, divano, letto etc.

» Clicca qui per acquistare il set

Set LEGO da abbinare alla MOC 4, tema carburanti Octan

LEGO City #60132 Stazione di servizio. La MOC è in scala con gli edifici modulari della linea LEGO Creator Expert, ma anche i set del tema LEGO City lo sono, dal momento che gli edifici modulari nascono proprio per essere inseriti nelle nostre città LEGO City, perchè non affiancarla proprio un set che riproduca la destinazione finale dei carburanti Octan prodotti nell’impianto riprodotto dalla MOC? Vi proponiamo quindi di affiancarla al set LEGO City #60132 Stazione di servizio, il quale include una stazione di servizio con insegna, pompe di benzina e chiosco. Acquistando due copie del set si potranno costruire anche un’officina con rampa di sollevamento con cassetta delle lettere e un autolavaggio separato. Include gli elementi necessari per costruire 6 diversi veicoli.

» Clicca qui per acquistare il set

Set LEGO da abbinare alla MOC 5 – Villa indipendente

LEGO Creator Expert #10251 – La Banca. Dal momento che la MOC è in scala con gli edifici modulari della linea LEGO Creator Expert, perchè non affiancarla proprio ad uno di questi? In particolare vi suggeriamo di acquistare l’edificio modulare LEGO Creator Expert #10251 – La Banca e le istruzioni vendute da sleek_bricks su rebrickable.com, grazie alle quali potrete utilizzare gli elementi LEGO inclusi nel set per costruire un moderno complesso di appartamenti, così da creare un bel contrasto con lo stile antico della villa riprodotta dalla MOC.

» Clicca qui per acquistare il set

Set LEGO da abbinare alla MOC 6 – Sala da the

LEGO Creator Expert #10255 – Piazza dell’Assemblea.. Dal momento che la MOC è in scala con gli edifici modulari della linea LEGO Creator Expert, perchè non affiancarla proprio ad uno di questi? In particolare vi suggeriamo di acquistare l’edificio modulare LEGO Creator Expert #10255 – Piazza dell’Assemblea, la quale rappresenta una piazza o una via commerciale con edifici d’epoca, perfetta da abbinare allo stile della sala da the riprodotta dalla MOC.

» Clicca qui per acquistare il set