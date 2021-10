Riapre completamente rinnovato il LEGO Certified Store di Milano

Ha riaperto lo scorso 1° ottobre, dopo poco più di 15 giorni di ristrutturazione il LEGO Certified Store di San Babila! Il primo LEGO Store ad aprire al di fuori di un Centro Commerciale si rifà il look e riapre con tante novità, sia fisiche che digitali. Vogliamo scoprirle insieme?

Il rinnovato LEGO Certified Store di San Babila è il 2° Store of the Future ad inaugurare in Italia (dopo quello di Rimini, del quale vi abbiamo parlato in questo nostro articolo). Il nuovo e innovativo format prevede una serie di elementi che saranno introdotti in più di 100 negozi in tutto il mondo entro il prossimo anno. Progettato per creare un mondo immersivo di mattoncini LEGO fondendo esperienze digitali e fisiche uniche, è stato sviluppato come parte della strategia del Gruppo LEGO per innovare (e rinnovare) i propri negozi, dal momento che è ormai assodato che gli acquirenti cerchino esperienze più personalizzate e interattive.

Nel nuovo LEGO Certified Store di San Babila è possibile trovare:

Vediamo tutte le novità nel dettaglio.

La LEGO Minifigure Factory

La LEGO Minifigure Factory è una speciale macchina che, installata all’interno del negozio, permette di personalizzare il torso della minifigure aggiungendovi testi, decorazioni e persino disegni. Tutto viene fatto dal computer interno alla macchina e in pochi minuti la minifigure personalizzata è pronta! Agendo tramite il display della macchina, si può scegliere tra alcuni disegni preselezionati per iniziare, ma è anche possibile creare un nuovo disegno disegnando e aggiungendo testo al torso della minifigure.

Modelli 3D in scala grande

Si tratta di vere e proprie statue realizzate in mattoncini che riproducono le minifigure preferite da adulti e bambini, piuttosto che al riproduzione in scala naturale di personaggi presenti nei temi di maggior successo e tratte dalle saghe cinematografiche o dai film alle quali i set si ispirano. Nel nuovo LEGO Store di San Babila possiamo trovare i modelli 3D della minifigure Rocket Boy, di Super Mario, di uno Star Wars Trooper e il bellissimo modello del Duomo di Milano (realizzato in occasione di Milano Expo 2015), tirato a lucido per l’occasione.

Demo Table & Play Table

I nuovissimi Demo Table & Play Table sono due nuovi strumenti disposizione di clienti e visitatori per poter conoscere meglio i prodotti e le ultime novità

Digital Screens

Vari schermi digitali che mostrano i set tramite animazioni digitali, installati sia all’interno del negozio che all’interno delle vetrine

Pick-a-Brick e Build-a-Mini

Le immancabili aree Pick-a-Brick (la possibilità di acquistare mattoncini sfusi “a bicchieri“) e Build-a-Mini (dove è possibile creare e acquistare le minifigure create da noi), sono entrambe presenti ma in una nuova “veste” e con un nuovo layout

Nonostante la rapida crescita dell’e-commerce, i negozi fisici continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel rafforzare il legame tra gli appassionati e il loro marchio preferito, dando loro modo di sperimentare una esperienza immersiva nel mondo dei mattoncini.