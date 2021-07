Inaugura a Rimini il 20° LEGO Certified Store italiano

E’ stato scelto il Centro Commerciale LeBefane Shopping Centre di Rimini per l’apertura, a partire dal prossimo sabato 10 luglio, del 20° LEGO Certified Store italiano, il secondo in Emilia-Romagna dopo quello aperto in centro città a Bologna nel dicembre del 2018.

Il nuovo LEGO Certified Store vedrà il debutto un innovativo concept di piattaforma instore, che offrirà la possibilità di interagire con elementi sia digitali che fisici, tra cui:

il modello tridimensionale di una minifigure pirata in scala grande , realizzata con ben 18.204 mattoncini

in scala , realizzata con ben 18.204 mattoncini il nuovissimo Demo Table : un nuovo strumento digitale a disposizione di clienti e visitatori per poter conoscere meglio i prodotti e le ultime novità

: un nuovo strumento digitale a disposizione di clienti e visitatori per poter conoscere meglio i prodotti e le ultime novità vari Digital Screen

le immancabili aree Pick-a-Brick (la possibilità di acquistare mattoncini sfusi “a bicchieri“) e Build-a-Mini (dove è possibile creare e acquistare le minifigure create da noi), entrambe in una nuova “veste” e con un nuovo layout

Il programma della giornata di inaugurazione di sabato 10 luglio prevede: