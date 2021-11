LEGO Cinema e Serie TV | I migliori set da regalare a Natale

Natale si avvicina e presto potremo godere di qualche giorni di vacanza. Costruire set LEGO è un ottimo modo per scaricare lo stress. Costruire un set ispirato a cinema e serie TV preferite guardandoli in TV… non ha prezzo. Ne abbiamo selezionati alcuni dei migliori per voi: siete pronti a scoprirli insieme?

I migliori regali di Natale ispirati a Cinema e TV

LEGO Creator Expert #10274 Ecto-1 Ghostbusters

Basata sulla versione protagonista del film Ghostbusters: Legacy, il modello della ECTO-1 riprodotto con questo set è dotato di uno sterzo funzionante, una botola con trappola per fantasmi “drone”, una postazione estensibile con mitragliatore posteriore, uno zaino protonico e fantastici dettagli dell’auto originale, uno su tutti l’iconico logo Ghostbuster.

LEGO Ideas #21330 Mamma ho perso l’aereo

Pensato per l’esposizione, grazie alle dimensioni compatte e al supporto con targhetta, il Casco di Darth Vader può trasformarsi in uno straordinario modello perfetto da esporre sia in casa che in ufficio. Il set riproduce in puro stile LEGO l’inconfondibile forma e i sinistri dettagli del casco del Signore Oscuro dei Sith.

LEGO Harry Potter #76391 Icone di Hogwarts – Edizione da collezionista

Il set include la riproduzione di alcune delle immagini e dei momenti più memorabili della saga del maghetto, riunite in un unico modello da esposizione e celebrativo. Caratterizzato dalla versione in mattoncini di tanti manufatti rappresentativi e riuniti in un unico straordinario modello, il set include: la bacchetta e gli occhiali di Harry, la rana di cioccolato di Ron, il vassoio di pozioni di Hermione contenente 5 flaconi di pozioni e ingredienti magici (tra cui l’algabranchia, la “fortuna liquida” Felix Felicis e la Pozione Polisucco), il diario di Tom Riddle, il Boccino d’Oro e una sciarpa della scuola (personalizzabile con i colori della Casa di Hogwarts preferita). In cima a questo incantevole ensemble c’è la civetta Edvige che trasporta un ambitissimo invito Hogwarts. Nel set sono incluse 3 Minifigure d’oro esclusive e complete di espositore costruibile: Albus Silente, Minerva McGranitt e Rubeus Hagrid.

LEGO Marvel #76193 L’astronave dei Guardiani (The Benathar)

Il set permette di costruire l’astronave Benathar, la nova “casa” dei Guardiani della Galassia dopo che la favolosa Milano è andata distrutta. La cabina di pilotaggio può contenere tutte le minifigure incluse nel set: Star-Lord, Groot, Rocket, Mantis, Thor (e un guerriero Chitauri). Un supporto girevole consente di posizionare l’astronave per farle assumere una posa dinamica e per inventare avventure senza fine.

LEGO Creator Expert #10262 James Bond Aston Martin DB5

Purtroppo costruire questo modello non ci trasforma in un agente doppio zero dei servizi segreti di Sua Maestà con licenza di uccidere, ma alla fine avremo pur sempre fra le mani la replica in mattoncini di una delle più iconiche movie car della storia del cinema d’azione: la Aston Martin DB5 di James Bond. Il modello include tantissimi dettagli autentici e gadget da agente segreto funzionanti. Aprendo gli sportelli potremo scoprire un interno elaborato con scanner radar a scomparsa e vano portaoggetti con telefono. Quando sarà il momento di entrare in azione sarà possibile attivare il sedile eiettabile, ruotare (e cambiare) le targhe intercambiabili, sollevare lo scudo antiproiettile del lunotto posteriore, attivare gli speroni taglia-pneumatici montati sulle ruote e tirare la leva del cambio per rivelare le mitragliatrici nascoste dietro i fanali anteriori. Il modello include inoltre un dettagliato motore a 6 cilindri in linea, parafango anteriore e paraurti posteriore argentati, cerchi a raggi stampati in metallo argentato e loghi Aston Martin anteriore e posteriore.

LEGO Marvel #76191 Guanto dell’Infinito

Questa riproduzione in mattoncini LEGO dell’iconico Guanto dell’Infinito presente nei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame di Marvel Studios è completa di dita articolate e posabili, della replica in mattoncini delle Gemme dell’Infinito e di una targhetta descrittiva fissata ad un supporto per l’esposizione. Le dita articolate permettono di riprodurre il gesto del fatale “snap” e la realizzazione con pezzi color oro lo rendono perfetto per essere esposto ovunque, a casa o in ufficio.

LEGO Star Wars #75257 Millennium Falcon

Il modello del Millennium Falcon incluso in questo set rappresenta al meglio una versione giocabile dell’iconica astronave da carico corelliana. Nonostante la scala più ridottta rispetto alla versione UCS, il modello è dotato di numerosi dettagli, tra cui torrette superiori e inferiori girevoli, 2 shooter a molla, rampa abbassabile e cabina di pilotaggio apribile con spazio per 2 minifigure. I pannelli superiori possono essere aperti per rivelare l’interno dettagliato. Include le minifigure di Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian e Boolio, più i droidi LEGO R2-D2 e D-O.

LEGO DC #76139 Batmobile 1989

Il set, molto dettagliato, replica le classiche curve della famosa Batmobile del film Batman del 1989. Il modello, che misura oltre 60 cm di lunghezza e contiene 3.306 pezzi, include autentiche caratteristiche quali l’abitacolo a scorrimento con parabrezza avvolgente, le 2 mitragliatrici nascoste con funzione a comparsa attivata ruotando lo scarico della turbina e i grappini decorativi su ogni lato del veicolo. Il set include anche espositore costruibile (completo di targhetta informativa con le statistiche della Batmobile). Sono inoltre comprese 3 minifigure: Batman con mantello, The Joker e Vicki Vale. Una volta costruita, la Batmobile misura 12 cm di altezza, 60 cm di lunghezza e 22 cm di larghezza.

LEGO DC #76188 Batmobile di Batman della serie TV Classica

Il set offre ai piccoli costruttori (e non solo a loro) tutta l’eleganza, l’azione e l’emozione dell’originale della serie TV Batman del 1966. Questo iconico veicolo, ricco di fantastiche funzioni, può essere fissato su un supporto girevole. Sono incluse le minifigure di Batman e di Joker con i costumi indossati nella serie TV. Il modello include il bagagliaio apribile che contiene un Batarang e mattoncini extra da utilizzare per personalizzare il cofano dell’auto aggiungendo o meno gli shooter. Una volta costruita, la Batmobile misura 6 cm di altezza, 20 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza.

LEGO DC #76182 Cappuccio di Batman

Questa riproduzione in mattoncini LEGO del distintivo cappuccio indossato dalla celebre incarnazione televisiva portata sul piccolo schermo dal compianto Adam West, attirerà sicuramente l’attenzione e l’ammirazione di tutti ovunque venga esposta. Con una targhetta informativa fissata sulla solida base, questo straordinario modello regalerà un senso di soddisfazione e piacere che durerà ben oltre la fine della costruzione. I mattoncini trasparenti che rappresentano il volto e l’elegante targhetta fissata sulla solida base, assicurano un’esperienza di costruzione decisamente gratificante. Composto da 410 pezzi, il modello misura 22 centimetri di altezza ed è ovviamente indirizzato ai fan del Cavaliere Oscuro e ai costruttori LEGO adulti. Segue lo stesso concetto di design degli altri set della stessa linea, a partire dalla presenza della targhetta identificativa ad uso esposizione e display.

I set nella lista riportata qui sopra hanno la particolarità di assecondare la passione che tutti noi abbiamo per particolari film e serie TV, nella maggior parte dei casi a propria volta legati a momenti della nostra vita o ricordi in qualche modo speciali. Guardare “Ghostbuster” mentre si costruisce la Ecto-1 o ricordare con affetto e nostalgie le tante ore che Adam West ci ha regalato nel corso della nostra infanzia nel mentre che costruiamo il “suo” cappuccio o la “sua” Batmobile? Quale miglior modo di trascorrere le vacanze?