LEGO City Animal Rescue: in arrivo i set a tema Savana

Anticipati lo scorso anno dal set LEGO City #60267 Fuoristrada da safari (» Clicca qui per acquistare il set), debutteranno a breve i set del nuovo tema dedicato al salvataggio ed alla salvaguardia degli animali della savana: LEGO City Animal Rescue. Esattamente come i set usciti la scorsa estate nell’ambito della campagna Explore the World (ve ne parlammo in questo nostro articolo), il cui scopo era quello di trasmettere ai bambini l’amore ed il rispetto per la vita marina, siamo certi che grazie a questo nuovo tema dedicato all’ambiente selvaggio ed estremo come la Savana potrà entrare nel cuore dei bambini e farli crescere come adulti sicuramente più responsabili e rispettosi dell’ambiente rispetto alle generazioni che li hanno preceduti. Il legame con i set oceanici dello scorso anno è garantito dalla presenza in alcuni dei nuovi set della minifigure della avventuriera e archeologa Jessica Sharpe. E voi? Siete pronti a prendervi cura degli abitanti della Savana?

FOTO D’INSIEME

Scopriamo insieme tutti i set di questo nuovo tema e prepariamoci ad aggiungere alla nostra collezione gli animali della Savana.

I nuovi set LEGO City Wildlife Rescue

Esordiranno su lego.com e presso la rete di rivenditori qualificati il prossimo 1° giugno. Non appena saranno disponibili i link per l’acquisto, prezzi per l’Italia e i titoli in italiano, aggiorneremo l’articolo.

LEGO City Animal Rescue #60300 Wildlife Rescue ATV

E’ il più piccolo set del lotto, composto da soli 74 pezzi. Al costo di 9,99 euro possiamo trovare la minifigure di un membro dello staff e quelle di 3 animali: 2 scimmie e 1 scorpione. Sono due anche i veicoli inclusi nel set: un quad/ATV e un drone.

LEGO City Animal Rescue #60301 Wildlife Rescue Off-Roader

Set leggermente più grande del precedente, composto da 157 pezzi ma orientato ai costruttori più piccoli (linea Junior, 4+), quindi con una esperienza di costruzione più basica. Include le 3 minifigure della avventuriera e archeologa Jessica Sharpe di LEGO City Adventures e di altri due membri dello staff, oltre a quelle di alcuni animali: leone, leoncino (cucciolo) e serpente. Inclusi nel set troviamo anche un veicolo fuoristrada, un jet-sky e 3 piccole scenette costruibili (piccole caverne/tane). Per quanto al prezzo, parliamo di 44,99 euro.

LEGO City Animal Rescue #60307 Wildlife Rescue Camp

E’ il set più costoso del gruppo ma è solo il secondo per quantità di pezzi: 507 pezzi per 99,99 euro. Include la minifigura del giornalista e naturalista di Westbrook W. Sleet di LEGO City Adventures, di 5 minifigure tra scienziati, veterinari e membri dello staff, 7 animali, 4 veicoli e 3 scene costruibili. Gli animali compresi nel set sono mamma elefante (modello di elefante in pezzo unico preassemblato), leone (albino, e quindi diverso da quello incluso nel precedente set #60301), leonessa, leoncino (cucciolo), 2 scimmie e un rapace (ragionevolmente un avvoltoio, visto il colore rosso della testa) che torna al proprio nido per la cova delle uova. I veicoli che fanno parte del set sono un camion da fuoristrada sullo stile di un Unimog Mercedes telonato, un gommone con motore fuoribordo, un piccolo ultraleggero e una moto simil-enduro. Per quanto riguarda invece le scenette costruibili, abbiamo un casotto da osservazione dal quale scattare foto in forma di casa sull’albero, una grotta sormontata da un albero che fa da casa per la famiglia di felini (leone, leonessa, cucciolo/leoncino) e uno spuntone roccioso.

LEGO City Animal Rescue #60302 Wildlife Rescue Operations

E’ il set più corposo del tema ma solo il secondo quanto a prezzo: 525 pezzi, 89,99 euro il prezzo, 4 minifigure di scienziati e membri dello staff, 5 animali, 2 veicoli e 2 scene costruibili. Gli animali sono mamma elefante (modello di elefante in pezzo unico preassemblato) con il suo cucciolo, una mamma coccodrillo con tanto di uova e due scimmie. I veicoli sono un mezzo cingolato da trasporto e un elicottero/eliambulanza veterinaria. Le due scene costruibili riproducono una tensostruttura adibita ad ambulatorio veterinario e una porzione di Savana completa di pozza d’acqua nella quale mamma coccodrillo protegge le sue uova.