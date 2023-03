LEGO City Luna Park: lo sapevate che con i nuovi set LEGO City è possibile aggiungere un parco divertimenti ai nostri diorama? Andiamo a scoprire come!

LEGO City #60388 Camion dei tornei di gioco



E’ arrivato sugli scaffali il 1° gennaio scorso il set LEGO City #60388 Camion dei tornei di gioco, che ci permette di portare nelle nostre città in mattoncini l’azione degli eSports in città grazie ad un ipertecnologico truck da torneo e completo di palco. Il truck include anche una divertente funzionalità di “animazione”, oltre a un trofeo per il vincitore e a fantastici articoli di merchandising per i fan degli eSports stessi.

Il modello è molto divertente da costruire e farà contenti anche coloro i quali, chi scrive compreso, hanno la passione dei truck long vehicle. Dal momento che il set è pensato per “piccoli costruttori” dai 7 anni in su, la costruzione scorre semplice e senza troppe difficoltà.

La costruzione

All’interno della scatola del set troviamo i pezzi divisi in buste numerate da “1” a “4”, due fogli di adesivi e, contrariamente a quanto visto precedentemente in altri set simili, un unico libretto di istruzioni brossurato. Seguendo l’ormai consolidata prassi adottata nella maggior parte dei set con personaggi, la costruzione inizia assemblando le prime minifigure, ovvero quelle dei due presentatori delle sfide di gioco: un lui con microfono e una lei con uno smartphone per monitorare l’andamento delle sfide e rispondere ai commenti e ai messaggi in chat dal pubblico. La costruzione procede assemblando il premio per il vincitore delle varie sfide e si conclude con la costruzione l’assemblaggio dei pezzi contenuti nella busta “1” costruendo la motrice del truck.

Passando alla busta contrassegnata dal numero “2”, la costruzione procede con l’assemblaggio delle minifigure dei due videogamer, ovviamente Youtuber entrambi: una “lei” che veste i panni videoludici del cattivo di turno e un “lui” che invece combatte in qualità di cavaliere o eroe buono. Si passa poi alla costruzione del rimorchio, arrivando alla fine dei pezzi della busta “2” con il pianale assemblato e completo dei primi elementi strutturali.

Si passa quindi alla busta “3”, con i cui pezzi portiamo avanti la costruzione del rimorchio e in particolare con la zona posteriore dove gli sfidanti possono acquistare i gadget del videogioco pubblicizzato dal truck. Completando i passaggi relativi alla busta “3” si realizza anche il meccanismo che permette di visualizzare lo stato di avanzamento e di miglioramento del punteggio dei due personaggi (in pratica, un tabellone segnapunti in versione moderna): i display alle spalle degli sfidanti infatti, possono scorrere avvicinandosi o allontanandosi tra loro, dando forma fisica allo stato della sfida. Alla fine della busta “3” anche le due postazioni dei videogamer e il tetto saranno stati ultimati.

L’ultima busta, la “4” ci porta al completamento del modello: costruiamo la parte anteriore del rimorchio, le due postazioni di gioco vere e proprie, le fiancate apribili e tipiche di questo tipo di truck promozionali e infine il gruppo degli assali posteriori completi di ruote. Aggiungiamo qualche altro dettaglio estetico e l’insegna reclinabile che simboleggia il classico joypad e il modello è ultimato.

Il nuovo set LEGO City #60388 Camion dei tornei di gioco è perfetto per essere abbinato ad un altro set “Luna Park” e commercializzato lo scorso anno: è il set LEGO City #60313 Il camion della giostra spaziale. Andiamo a scoprirlo insieme.

Arrivato sugli scaffali (sia virtuali che digitali) all’inizio dell’estate dello scorso anno, non potevamo certo immaginare che il set avrebbe inaugurato (come sembra) un nuovo sotto-tema del vastissimo tema LEGO City. Chiaramente ispirato al set LEGO Creator Expert #10244 Giostra del luna park

ma ricondotto alle dimensioni e alla scala dei truck più specificatamente indicati per essere aggiunti ai nostri diorama LEGO City, il set riproduce il tipico truck dei giostrai che trasporta una giostra a tema spaziale funzionante.

