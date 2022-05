Saranno in vendita a partire dal prossimo 1° giugno i nuovi set LEGO City Missions, i primi a non prevedere le classiche istruzioni. Per costruire infatti, si utilizzeranno idee e suggerimenti per realizzare i modelli di base, che andranno poi ricostruiti volta per volta, adattandoli ai diversi scenari e alle tante missioni che si incontreranno nel corso di ogni racconto. Il nuovo concept prevede in pratica che in ciascun set le tradizionali istruzioni vengono sostituite da sfide di costruzione che vedranno coinvolti i personaggi dei set.

Lillie Ann Talbott, Design Strategist del Creative Play Lab di LEGO dice:

“Il team che ha ideato LEGO® City Missioni voleva esplorare una nuova strada per celebrare l’immaginazione dei bambini e far fiorire la loro creatività durante l’uso dei mattoncini LEGO. Il dialogo con le famiglie ci ha confermato che la fiducia creativa è fondamentale per il benessere dei più piccoli e con questo nuovo prodotto, il nostro obiettivo è proprio quello di renderli orgogliosi delle proprie creazioni”

Mikkel Lee, Story Innovation Lead del Creative Play Lab di LEGO ha poi aggiunto:

“Vogliamo che ogni bambino sappia che non c’è un modo giusto o sbagliato di costruire e che solo la sua immaginazione può porre un limite alla creatività. Con LEGO® City Missioni abbiamo lavorato duramente per garantire un equilibrio tra i consigli per costruire il set base e la parte di interpretazione personale. Durante i nostri test ci viene costantemente ricordato che i bambini sono dei geni creativi e quindi, non vediamo l’ora di vedere cosa escogiteranno questa volta!”

Saranno tre i primi set LEGO City Missions, legati ad altrettanti temi, di questa nuova tipologia:

LEGO City #60353 Missioni di salvataggio animale

LEGO City #60354 Missioni di esplorazione su Marte

LEGO City #60355 Missioni investigative della polizia marittima

Per giocare a LEGO City Missions è necessario uno smartphone o un tablet dove installare l’app LEGO Building Instructions.

Il set LEGO City Missioni di salvataggio animale permette ai piccoli costruttori, utilizzando il modello base del pick-up di salvataggio, di personalizzarlo e di ricostruirlo man mano che vengono risolte le varie missioni. Attraverso le storie digitali, inoltre, saranno protagonisti del salvataggio degli animali in città, anche grazie all’interazione con i personaggi nell’app, come Westbrook, Jessica Sharpe e Fendrich.

Età: 6+

Pezzi: 246

Prezzo: € 29,99

Il set LEGO City Missioni di esplorazione su Marte porta i costruttori in erba a vivere un’emozionante avventura a bordo di una navicella spaziale, con destinazione Marte! Il velivolo può essere personalizzato secondo la propria creatività e lanciato in divertenti missioni, fornite dalla storia digitale. Inoltre, nell’app, l’astronauta tenente Rivera e il dottor Wexler sono pronti a guidare l’eccitante esplorazione del pianeta rosso.

Età: 6+

Pezzi: 298

Prezzo: € 29,99

Il set LEGO City Missioni investigative della polizia marittima consente ai futuri mastri costruttori l’opportunità di unirsi alla squadra di polizia LEGO City per risolvere il mistero dell’oceano. Si potrà infatti personalizzare la barca con tanti accessori: una macchina fotografica, un trofeo, una maschera da palombaro, manette, walkie-talkie e altro ancora per giocare al detective e lavorare al fianco dei personaggi preferiti come il Capo Wheeler e Gracie Goodhart. Nel set, anche un simpatico amico peloso per aiutare nella missione!

Età: 6+

Pezzi: 278

Prezzo: € 29,99

I nuovi set saranno disponibili su lego.com e presso i LEGO Store e i migliori negozi di giocattoli dal prossimo 1° giugno.