LEGO City e lo Street Food: il nuovo Furgone delle Granite va ad aggiungersi alla flotta di Street Food Truck con i quali possiamo arricchire i nostri diorama LEGO City. Andiamo a scoprirli insieme!

Arrivato sugli scaffali il 1° gennaio scorso insieme agli altri set della prima tornata di set del nuovo anno, il furgone delle granite del set LEGO City #60384 Il furgoncino delle granite del pinguino va ad aggiungersi alla flotta di Street Food Truck che possiamo utilizzare per arricchire i nostri diorama. Modello facile e veloce da costruire, aggiunge un tocco divertente alle strade delle nostre città in mattoncini con il divertente costume da pinguino del proprietario e l’insegna a forma di bicchiere di granita, ovviamente costruibile, apposta sul tetto del furgone.

All’interno della scatola del set troviamo i pezzi divisi in buste numerate “1” e “2”, un foglio di adesivi e il libretto delle istruzioni graffato al centro. Seguendo l’ormai consolidata prassi adottata nella maggior parte dei set con personaggi, la costruzione inizia assemblando le due minifigure incluse, ovvero quelle del proprietario del furgone con indosso il costume da pinguino e quella di una bimba che acquista un goloso bicchierone di granita.

La costruzione procede assemblando la prima parte del furgone, ovvero il pianale, la prima parte della carrozzeria e il muso (che riproduce le fattezze – ovviamente stilizzate – del pinguino al quale il furgone si ispira).

Si passa quindi alla seconda e ultima busta, contrassegnata dal numero “2”. La costruzione procede con l’assemblaggio del retro del “negozio”, comprese la fiancata apribile (quella destra), la vetrina a scorrimento (fiancata sinistra), la zona frigo con i distributori refrigerati dei 4 gusti disponibili delle granite, richiamati nei colori dai menù (adesivi) che possiamo trovare su entrambe le fiancate). Si passa poi a costruire il tetto, che una volta rifinito con alcuni dettagli, verrà completato con l’insegna che riproduce il tipico bicchiere da granita completo di cannuccia.

Tralasciando varie polybag e GWP (Gift With Purchase) prodotti e commercializzati nel corso degli anni oppure i modelli inclusi in set più corposi e multi-modello, il primo Street Food Truck della moderna LEGO City è certamente il furgone della pizza da asporto LEGO City #60150 Furgone Delle Pizze del 2017, la cui descrizione recitava così:

Prepara e servi le pizze ai tuoi clienti con il Furgone delle pizze LEGO City, dotato di lati apribili e spazio cucina nella parte posteriore, scooter e tavolo costruibile con ombrellone. Include due minifigure: il pizzaiolo e cuoco e una cliente. Il set include i modelli costruibili del furgone delle pizze, di uno scooter/vespina e di un tavolo con ombrellone per le consumazioni sul posto. Il furgone delle pizze è dotato di lati apribili e area cucina del cuoco/pizzaiolo per preparare e servire le pizze. Lo scooter è dotato di spazio dietro al sedile per una scatola per pizza. Gli accessori includono una scatola per pizza, pizza intera, fetta di pizza e patatine fritte. Il furgone delle pizze misura 8 cm di altezza, 14 cm di lunghezza e 5 cm di larghezza. Lo scooter misura 3 cm di altezza, 5 cm di lunghezza e 2 cm di larghezza. Il tavolo con l’ombrellone misura 6 cm di altezza, 4 cm di larghezza e 4 cm di profondità.