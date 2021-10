Un vero team freestyle motocross riproduce le acrobazie dei LEGO City STUNTZ!

E’ notizia di pochi giorni fa che LEGO ha ingaggiato i Bold Dogs FMX (» Clicca qui per visitare il loro sito ufficiale), una vera squadra di motocross freestyle, per girare un video promozionale nel quale gli spericolati piloti del team replicheranno nella realtà una serie di acrobazie progettate dai bambini tramite i set LEGO City Stuntz (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

Sin dal loro debutto dello scorso 1° ottobre, i set hanno subito scatenato la fantasia dei costruttori piccoli e grandi.

I set di questa nuova linea permettono infatti, grazie alle moto incluse nei set dotate di motore ad avan-carica che permette loro di mantenere l’accelerazione creata con la spinta a mano, la costruzione personalizzata di percorsi acrobatici che i veicoli possono attraversare o saltare.

I piloti professionisti del team Bold Dogs FMX hanno dunque progettato e messo in atto alcune delle acrobazie create dai bambini tramite i set LEGO City Stuntz.

Saltare un camioncino dei gelati mentre si spara una palla al canestro in piedi in cima? Ci sono voluti alcuni tentativi, ma i piloti dei Bold Dogs FMX ce l’hanno fatta.

Superare l’anello di fuoco riprodotto nel set LEGO City Stuntz #60299 Competizione acrobatica? Fatto!

Saltare un camion dei pompieri della città? Due dei piloti dei Bold Dogs FMX ci provano e ci riescono!

Saltare una serie di veicoli, incluso un grosso camion, come nel set LEGO City Stuntz #60294 Truck dello Stunt Show? Ancora una volta i piloti replicano coraggiosamente l’acrobazia costruita in mattoncini, incluso il carrello elevatore che trasporta la prop di scena di uno squalo proprio come nella versione realizzata dai bambini.

Infine, il gran finale: il salto di quattro moto una dietro l’altra sopra un elicottero e un aereo: niente di più facile per il team Bold Dogs FMX!

I set sono tutti disponibili su lego.com fatto salvo per 4 dei set delle moto singole, il cui arrivo sugli scaffali è stato rimandato al prossimo anno. Vediamoli insieme.

I set dell’arena

Si tratta di 4 set che permettono di costruire altrettanti “moduli” di quella che sarà l’arena all’interno della quale la banda LEGO Stuntz si esibirà in acrobazie e salti.

LEGO City STUNTZ #60293 Stunt Park

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai” (avan-carica) e la minifigure del suo pilota. Una volta caricato il “motore” della moto, la si lascia andare e potrà volare attraverso una serie di ostacoli e sfide, potendo riconfigurare rapidamente i moduli acrobatici per diverse competizioni ed esibizioni. Il set include anche un ragno costruibile e la sua gabbia.

Numero di pezzi: 170

Minigure incluse: Tread Octane della serie TV LEGO City e la pilota della moto “carica e vai”

Prezzo: € 29,99

LEGO City STUNTZ #60294 Truck dello Stunt Show

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai” (avan-carica) e la minifigure del suo pilota. Una volta caricato il “motore” della moto, la si lascia andare per tentare di colpire il bersaglio e far cadere il clown nella “vasca” posta sul rimorchio del truck. Il set include, oltre al truck, anche le rampe di lancio e di atterraggio, una vasca funzionante e 4 minifigure con accessori.

Numero di pezzi: 420

Minigure incluse: tre della serie TV LEGO City e Nitro, il pilota della moto

Prezzo: € 59,99

LEGO City STUNTZ #60295 Arena dello Stunt Show

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai” (avan-carica) e la minifigure del suo pilota. Una volta caricato il “motore” della moto, la si lascia andare per lanciare la moto in un anello di fuoco, fare salti acrobatici in avanti e all’indietro. Il set include inoltre 2 Monster Truck costruibili e una coppia di auto (anch’esse costruibili) che potranno essere “schiacciate” dai Monster Truck. I moduli acrobatici potranno essere riconfigurati per creare esibizioni sempre nuove e diverse. Sono incluse 6 minifigure: il pilota della moto, i piloti dei Monster Truck e tre personaggi della serie TV LEGO City.

Numero di pezzi: 668

Minigure incluse: tre della serie TV LEGO City e Nitro, il pilota della moto e i piloti dei due Monster Truck

Prezzo: € 99,99

LEGO City STUNTZ #60299 Competizione acrobatica

Il set include due moto acrobatiche con funzione “carica e vai” (avan-carica) e le minifigure dei rispettivi piloti, uno dei quali è Duke DeTain della serie TV LEGO City. Il set include inoltre una rampa di lancio riconfigurabile e un percorso acrobatico completo di anello di fuoco.

Numero di pezzi: 73

Minigure incluse: Duke DeTain della serie TV LEGO City e un altro pilota

Prezzo: € 19,99

I set dei singoli piloti

Sono 2 (per quest’anno) i set che consentono di aumentare ed arricchire i componenti della banda LEGO Stuntz!

LEGO City STUNTZ #60297 Stunt Bike da demolizione

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai”, pilotata da Wallop della serie TV LEGO City Adventures.

Numero di pezzi: 12

Minigure inclusa: Wallop della serie TV LEGO City Adventures

Prezzo: € 7,99

LEGO City STUNTZ #60298 Stunt Bike razzo

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai”, pilotata da Rocket Racer della serie TV LEGO City Adventures.

Numero di pezzi: 14

Minigure inclusa: Rocket Racer della serie TV LEGO City Adventures

Prezzo: € 7,99

I set rimandati al prossimo anno sono:

Sono 4 i set che a partire dal prossimo anno consentiranno di aumentare e arricchire ulteriormente i componenti della banda LEGO Stuntz!

LEGO City STUNTZ #60296 Stunt Bike da impennata

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai”, pilotata da Raze della serie TV LEGO City Adventures.

Numero di pezzi: 14

Minigure inclusa: Raze della serie TV LEGO City Adventures

Data di rilascio: 1° ottobre 2021

Prezzo di vendita consigliato: € 7,99

LEGO City STUNTZ #60309 Stunt Bike dei selfie

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai”, pilotata da Spotlight della serie TV LEGO City Adventures.

Numero di pezzi: 14

Minigure inclusa: Spotlight della serie TV LEGO City Adventures

Prezzo: € 7,99

LEGO City STUNTZ #60310 Stunt Bike della gallina

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai”, pilotata da Clemmons della serie TV LEGO City Adventures.

Numero di pezzi: 10

Minigure inclusa: Clemmons della serie TV LEGO City Adventures

Prezzo: € 7,99

LEGO City STUNTZ #60311 Stunt Bike antincendio

Il set include una moto acrobatica con funzione “carica e vai”, pilotata dalla comandante dei pompieri Freya McCloud, della serie TV LEGO City Adventures.

Numero di pezzi: 11

Minigure inclusa: Freya McCloud della serie TV LEGO City Adventures

Prezzo: € 7,99

