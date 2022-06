LEGO compie 90 anni ma saranno gli appassionati del tema Classic Space a festeggiare: durante la LEGO Con 2022 è stato infatti presentato il set LEGO Icons #10497 Esploratore galattico, la rivisitazione in chiave moderna e in scala maggiore di uno dei set più amati di sempre: la 928 Galaxy Explorer!

Anche se tutti coloro che la amano la chiamano affettuosamente 928 (dal numero di identificazione posto sulle fiancate, LL928), il set dell’astronave Galaxy Explorer era il set Legoland Space System 497 (1979). Facevano parte del set anche una torre di controllo con antenna radar costruibile e due baseplate, una con la stampa dell’area di atterraggio e l’altra che riproduce i crateri di un paesaggio simil-lunare.

(Credit photo: ThePlastiCaptain @ Flickr)

Per celebrare il suo 90esimo compleanno, LEGO ha deciso di fare un regalo a tutti gli ormai ex-bambini che da tanti anni sognano il ritorno di set spaziali ma non derivanti da film, fumetti, serie TV o videogames, ovvero ispirati ai fantastici set comunemente chiamati Classic Space.

LEGO Icons #10497 Esploratore galattico



Quale regalo migliore di riproporre in chiave moderna, in scala maggiore e con maggior dovizia di particolari, l’astronave più amata di sempre? Signore e signori, ecco a voi la Galaxy Explorer!

Cominciamo dal “nome” del set: in omaggio alla sua versione originale che aveva codice 497, al nuovo set è stato assegnato il codice 10497, così da sottolineare che si tratta di una effettiva rivisitazione del set del 1979. Anche il cosiddetto numero di coda, il tanto amato LL928 è stato riportato nel nuovo set.

Certo, i fan più hardcore avrebbero magari preferito un codice come quelli usati nell’universo di Star Trek, nel quale le varie Enterprise venivano battezzate con desinenze tipo 1701-A, 1701-D etc, ma il codice LL928 va benissimo!

Il modello costruibile della nuova 928 riproduce e ripropone in chiave moderna il corpo alare misto dell’astronave originale, e come quest’ultima poggia su 3 carrelli di atterraggio retrattili (mentre nell’originale erano fissi, anche se ovviamente li si potevano rimuovere per un migliore effetto swooosh). Un’altra caratteristica della 928 originale che è stata riprodotta nel nuovo set è l’hangar posteriore per trasportare un rover da esplorazione con porte apribili e rampa retrattile per dispiegare il rover stesso. L’abitacolo si apre per rivelare l’interno con posti a sedere per tutti e 4 gli astronauti (2 “bianchi” e 2 “rossi” proprio come nell’oginale), oltre a un alloggio con 2 letti, computer e vani portaoggetti. Al posto della torre di controllo costruibile e delle due baseplate “lunari”, troviamo un simpatico robot-aiutante. La mancanza degli elementi torre e baseplate del set originale è ampiamente compensata dalle maggiori dimensioni e del sensibilmente aumentato livello di dettaglio dell’astronave.

Il set sarà disponibile dal prossimo 1° agosto al prezzo di € 99.99, anche se è probabile che nei prossimi giorni vengano aperti i pre-ordini come già avvenuto per il mercato (lego.com USA) americano.

Che dire? Anche e soprattutto visto il prezzo, l’acquisto di almeno 3 copie è inevitabile!