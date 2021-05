LEGO “Colosseo”: un set (di nuovo) da guinness dei primati!

Gli appassionati di mattoncini LEGO amano costruire per le ragioni più diverse: c’è chi costruisce per ritrovare il piacere del gioco della propria infanzia, c’è chi costruisce perchè appassionato di un certo tema (auto, treni, film, fumetti, videogiochi) e chi, come Paul Ufema, costruisce per il brivido della velocità. Paul è talmente veloce nel costruire da aver appena conseguito un Guinness World Record per il miglior (e minor) tempo di costruzione del set LEGO che riproduce il nostro Colosseo: 9.036 mattoncini LEGO assemblati in 13 ore, 37 minuti e 36 secondi. Riuscite a immaginare le condizioni dei polpastrelli di Paul a costruzione ultimata?

Il Guinness World Record

Il tentativo di record ha avuto luogo a Forest, una cittadina dello stato americano della Virginia, lo scorso 24 febbraio 2021.

Paul ha raccontato che lui e il fratello sono appassionati di Guinness World Records sin da quando erano bambini. Essendo oggi il titolare di un canale YouTube – All New Bricks – dedicato ai mattoncini LEGO, ha deciso di unire queste sue due passioni (LEGO e GWR) e di tentare di ottenere il Guinness World Records di più veloce costruttore del Colosseo in mattoncini e di essere quindi ufficialmente riconosciuto come la persona più veloce al mondo a unire tra loro i 9.036 mattoncini inclusi nel set LEGO Creator Expert #10276 Colosseo.

Video ufficiale sul canale youtube del Guinness World Record

Video con backstage e intervista sul canale youtube All New Bricks di Paul

Il set dei record

Il set LEGO Creator Expert #10276 Colosseo stesso detiene un Guinness World Record: con i suoi 9.036 pezzi è il più grande set in commercio, battendo di ben 1.500 pezzi il precedente detentore del record: il set , composto da “soli” 7.541 pezzi. Una volta costruito, la riproduzione in mattoncini del nostro iconico anfiteatro romano misura 27 cm di altezza, 52 cm di larghezza e 59 cm di profondità.

Progettato dal Designer LEGO Rok Zgalin Kobe, ha richiesto oltre un anno e mezzo per passare dal concept all’arrivo sugli scaffali. Rok stesso ha costruito più volte il set, senza però riuscire mai a scendere sotto le 30 ore.

I due set a confronto

LEGO Creator Expert #10276 Colosseo | 9.036 pezzi | € 499,99

LEGO Star Wars #75192 Millennium Falcon | 7.541 pezzi | € 799,99

