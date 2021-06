Annunciata oggi la prima edizione di LEGO CON

Andrà “in onda” il prossimo sabato 26 giugno la prima edizione di LEGO CON, un innovativo evento live in diretta streaming dalla LEGO House di Billund. Due ore di esperienza immersiva nel colorato mondo dei mattoncini, adatto sia per gli appassionati che per i bambini e le loro famiglie.

Il programma di LEGO CON

Chi si collegherà per seguire l’evento del LEGO CON potrà assistere alla presentazione ufficiale di alcuni dei set di prossima uscita, a ispiranti e sfidanti costruzioni dal vivo mai tentate prima.

Si avrà inoltre la possibilità di avere un accesso VIP al dietro-le-quinte dello show per interagire con i designer LEGO e con gli altri presentatori durante lo spettacolo, il tutto con la presenza e la partecipazione di ospiti davvero speciali. Gli spettatori potranno infine vedere l’interno della LEGO House e scoprire i LEGO Masters di tutto il mondo.

Il LEGO CON sarà ospitato e trasmesso in diretta streaming in lingua inglese dalla LEGO House di Billund, dalle 18:00 alle 20:00 di sabato 26 giugno.

La versione dell’evento doppiata in italiano sarà invece disponibile dal 15 luglio.

I kit LED LEGO ufficiali

Comparso improvvisamente sui canali social ufficiali di LEGO (Twitter, Instagram e Facebook), il misterioso teaser che ha preannunciato il LEGO CON aveva riacceso la curiosità del popolo degli appassionati per i kit LED LEGO ufficiali, che erano stati in qualche modo testati (vi raccontiamo tutto qui di seguito nell’articolo) a inizio 2020.

Invece niente da fare, l’annuncio riguardava tutt’altro. E’ probabile che ancora per un certo perido di tempo l’unica possibilità per illuminare i nostri set e le nostre creazioni sarà quella di rivolgersi alle terze parti che già oggi commercializzano prodotti davvero ottimi.

C’erano una volta i kit Night Mode

Era il gennaio del 2020, quando nel corso dell’annuale edizione dell’evento internazionale LEGO World Copenhagen alcuni visitatori pubblicarono su alcuni dei social media più seguiti dagli appassionati di mattoncini, foto e post riguardanti dei presunti kit LED LEGO ufficiali battezzati Night Mode e realizzati specificatamente per alcuni set (ve ne avevamo parlato in questo nostro articolo).

(Credit photo: Sceriffo von Snottingham / Christian, 1000steine.de)

A poche ore dalla scoperta e dalla esplosione dei commenti in rete, è dovuto intervenire il team del Lead User Lab a spiegare che purtroppo si trattava solo di un test per valutare il potenziale apprezzamento da parte di appassionati, collezionisti e clienti in generale di kit LED LEGO ufficiali da utilizzare per illuminare i set. Le scatole esposte erano infatti dei semplici mockup dimostrativi e i set provvisti di illuminazione erano stati realizzati con kit LED di terze parti. Il Gruppo LEGO pare infatti avesse già da qualche tempo capito che l’illuminazione dei set sia molto, molto interessante per la comunità dei fan adulti. In base a quanto ci sia dato sapere, la risposta sembra fosse stata ottima e altrettanto ottimo fosse stato il feedback da parte dei consumatori.

Per quanto riguarda i prezzi per i kit LED LEGO proposti all’epoca del LEGO World Copenhagen, si ipotizzavano i seguenti:

La concorrenza

Il Gruppo LEGO si troverà a contendersi questa particolare nicchia di mercato con agguerriti concorrenti asiatici ed europei. E’ già da parecchio tempo infatti che tutta una serie di terze parti si sta dedicando ad illuminare i set di appassionati e collezionisti. In redazione abbiamo provato i kit di illuminazione prodotti da GameOfBricks e da Lightailing. Nel frattempo, un’altra azienda ha fatto la propria comparsa nel settore dei kit LED: è la LightMyBricks.