LEGO: il prossimo set Creator “Classic car” sarà la nostra FIAT 500?

Stando al sito Promobricks è notizia certa: il prossimo modello LEGO Creator Expert “Classic Car” sarà la nostra Fiat 500.

La piccola utilitaria italiana sarà raffigurata in un set composto da 960 pezzi e quasi certamente sarà disponibile all’inizio di aprile (come esclusiva LEGO Shop/LEGO Store). Secondo le prime informazioni, avrà un prezzo consigliato di € 79,99.

Fiat 500: un classico italiano dalla sgargiante carrozzeria gialla e tettuccio apribile in tessuto nero! La (vera) Fiat 500 fu costruita dal 1957 al 1975 da FIAT, ed a lei si deve la “motorizzazione” del nostro Paese. Vennero prodotte in totale circa 3,7 milioni di esemplari, dei quali oltre 1,5 milioni sono ancora circolanti. Per il modello in mattoncini, pare che LEGO abbia scelto il modello Fiat 500 L (1968), un aggiornamento della prima versione della Fiat 500 D che poteva vantare staffe cromate aggiuntive e listelli decorativi. Infatti, la sigla “L” stava per lusso, vale a dire il modello più lussuosamente decorato ed allestito. Purtroppo, come per il set della Harley Davidson, pare che il set LEGO non includa parti cromate.

Stando alle immagini circolate in rete e della scatola in particolare, pare si tratterà di una licenza ufficiale FCA/FIAT. La carrozzeria ed il colore saranno quelli della versione più iconica di sempre (vista anche nei cartoni animati di Lupin III) ovvero quella con “vernice” gialla e tettuccio apribile/pieghevole in tessuto nero.

Le modanature e gli inserti di carrozzeria, tra i quali l’emblema Fiat sul davanti e i quattro coprimozzi, saranno in color “argento metallico”. Il tettuccio “a soffietto” tipico della Fiat 500 è costituito da un tessuto / non tessuto nero e potrà essere aperto arrotolandolo. Le targhe sulla parte anteriore e posteriore del veicolo sono dotate di adesivi per la targa (nero). Il modello in mattoncini sarà ovviamente “a due porte“apribili. All’interno, come con l’originale, tutto sarà piuttosto spartano. Sedili leggeri, volante grigio.

Il cruscotto sembra essere realizzato con adesivi. Il motore sarà, come nell’originale, in posizione posteriore potrà essere esposto aprendo il relativo portellone. Il vano bagagli, altrettanto ovviamente, troverà posto sotto il muso. Le dimensioni, soprattutto rispetto a set come la Ford Mustang o la Aston Martin DB5, saranno abbastanza ridotte. Il set LEGO includerà anche altri particolari del modello originale: ruota di scorta e portapacchi fissato al lunotto posteriore. Il set LEGO Creator Expert 10271 includerà (al posto della tovaglia e del cesto da picnic o della borsa frigo incluse nei set della Mini Cooper e VW Beetle) anche un cavalletto, una tavolozza mista con quattro colori, un pennello e un’immagine dipinta della Fiat 500 di fronte al Colosseo a Roma… Colosseo… Roma… perché il soggetto della foto ci è famigliare?