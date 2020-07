LEGO: da Speed Champions a… Formula1 Racers!

Come trasformare un set LEGO in un altro? Avete un modello di auto e volete assemblarne uno completamente diverso ma usando esattamente (o quasi) i pezzi del set originale? Avevamo già affrontato il tema dei modelli alternativi in questo nostro articolo. Per celebrare il clamoroso ritorno sul podio del Campionato di Formula1, abbiamo pensato che non ci fosse niente di meglio che mostrarvi una serie di trasformazioni dei modelli della linea LEGO Speed Champions in auto da Formula1!

Ci faremo di nuovo aiutare dalle istruzioni di Peteris Sprogis, il “Brick Master” che dietro le quinte del suo canale KeepOnBricking (e dell’omonimo account su Rebrickable.com) su YouTube ci mostra come si possano utilizzare i pezzi inclusi in un set per creare modelli alternativi al set stesso.

LEGO Ferrari

Formula1 Racer dal set LEGO Speed Champions # 76895 Ferrari F8 Tributo | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

In origine, il set riproduce la Ferrari F8 Tributo, l'auto con il motore V8 più veloce nella storia della Ferrari. Peteris ha utilizzato gli stessi (una parte) dei pezzi inclusi nel set per creare un modello di auto da Formula1. Le caratteristiche dei bolidi da pista ci sono tutte: ruote scoperte, alettoni anteriore e posteriore, cockpit del pilota con volante posto al centro, presa d'aria sopra il casco del pilota.

Formula1 Racer dal set LEGO Speed Champions # 75890 Ferrari F40 (Competizione) | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

Ultimo modello del Cavallino costruito sotto la guida di Enzo Ferrari, la Ferrari F40 la si poteva trovare in due versioni: Stradale , per poter essere utilizzata… "tutti i giorni" e "Competizione", con modifiche aggiunte per assecondarne le velleità corsaiole e da pista. Veloce e potente a sufficienza per il nostro Peteris? Ovviamente no, ed ecco quindi la nostra Ferrari F40 trasformarsi in un qualche cosa che è nel DNA stesso del marchio: un'auto di Formula1 pronta per la pista.

LEGO Nissan

Formula1 Racer dal set LEGO Speed Champions # 76896 Nissan GT-R NISMO | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

Un gioiello dell'automobilismo giapponese che non sfigura nemmeno in pista, la Nissan GT-R NISMO è il sogno proibito di molti amanti della velocità. Peteris ha portato questa icona dell'automobilismo al livello superiore, trasformandola in un bolide di Formula1 pronto per la pista! Alettoni, cockpit monoposto e musetto: gli ingredienti per essere tra i protagonisti della griglia di partenza ci sono tutti.

LEGO AUDI

Formula1 Racer dal set LEGO Speed Champions # 76897 Audi Sport quattro S1 (1985) | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

Una delle protagoniste assolute della storia del Campionato Mondiale Rally, la Audi Sport quattro S1 era la regina incontrastata delle gare dell'epoca, insieme alla altrettanto vincente e italianissima Lancia Delta Integrale (che però arriverà solo l'anno dopo nel 1986). Anche in questo caso, Peteris ha voluto far cambiare categoria al modello, facendole lasciare sterrati e strade innevate per le piste di Formula1! Gli ingredienti sono i soliti (alettoni, monoposto, presa d'aria sopra il casco del pilota).

LEGO PORSCHE

Formula1 Racer dal set LEGO Speed Champions # 75895 Porsche 911 Turbo 3.0 (1974) | € 14,99 su LEGO Shop @ Home

La Porsche Carrera è una delle auto più iconiche dell'automobilismo mondiale e si può certamente considerare un vero e proprio sinonimo del marchio Porsche. Una delle versioni più apprezzate tra quelle prodotte è sicuramente la Porsche 911 Turbo con motore 3 litri. Tutta e pura meccanica, nessun aiuto dall'elettronica per il pilota, un suono che non ti scordi! Peteris ha voluto anche in questo far salire di livello questa icona a quattro ruote, trasformandola in un bolide da pista pronto per la linea di partenza con tutti gli elementi distintivi soliti (alettoni, ruote scoperte etc).

LEGO DODGE

Formula1 Racer dal set LEGO Speed Champions # 75893 Dodge Challenger SRT Demon 2018 e Dodge Charger R/T 1970 | € 44,99 su LEGO Shop @ Home

Nate per celelbrare il mito tutto americano del "vivere un quarto di miglio per volta" reso celebre da franchise come "Fast & Furious" e dalle mitiche Drag Race tra Muscle Car, la Dodge Challenger Demon è stata presentata come l'unica auto da Drag Race che si può comprare in concessionaria, mentre la Dodge Charger R/T del 1970 è una vera e propria pietra miliare della storia del marchio. Peteris ha voluto che queste due muscle car non fossero da meno rispetto alle concorrenti europee e le ha trasformate in due auto da pista pronte per i circuiti americani del Campionato Indycar. La ricetta di Peteris è sempre la stessa (alettoni, cockpit monoposto…) e lo è anche il risultato: resa perfetta!

LEGO MCLAREN

Formula1 Racer dal set LEGO Speed Champions # 75892 McLaren Senna | € 14,99 su LEGO Shop @ Home

Progettata da McLaren perché potesse essere un degno omaggio al nome del pilota che in Formula1 ha regalato all'omonima scuderia britannica, la McLaren Senna è un vero mostro di velocità e performance… ma per Peteris non era ancora abbastanza… cattiva. Ecco quindi che la possiamo vedere trasformata in un bolide di Formula1 che sicuramente sarebbe piaciuta al pilota del quale porta il nome!

LEGO CHEVROLET

Formula1 Racer dal set LEGO Speed Champions # 75891 Chevrolet Camaro ZL1 | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

Protagonista indiscussa del campionato americano NASCAR, la Chevrolet Camaro ZL1 è un'altra delle msucle car americane che ne raccoglie l'eredità in termini di prestazioni e di vocazione corsaiola. Potente… certo, veloce… sicuramente… ma non abbastanza per Peteris, che la smonta e ne usa le parti per creare un bolide pronto a sfrecciare sui circuito del Campionato Indycar.

