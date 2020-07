LEGO: da Speed Champions a… Quadbike LEGO!

Proseguiamo la serie di articoli dedicati ai mattoncini in vacanza. Dopo il precedente articolo che spiegava come trasformare i set LEGO Speed Champions in auto da Formula1, in questo articolo vi spiegheremo come trasformare quegli stessi set in altrettanti Quadbike LEGO, un soggetto decisamente più vacanziero. Lo spazio in valigia è tiranno, lo sappiamo bene. Eccovi la soluzione: portarsi in vacanza dei set che si possano smontare e rimontare più volte creando modelli sempre diversi.

Anche questa volta, ci faremo aiutare dalle istruzioni di Peteris Sprogis, il “Brick Master” che dietro le quinte del suo canale KeepOnBricking (e dell’omonimo account su Rebrickable.com) su YouTube ci mostra come si possano utilizzare i pezzi inclusi in un set per creare modelli alternativi al set stesso.

Le istruzioni di Peteris per costruire i 3 modelli alternativi le potete comprare qui.

LEGO Ferrari

Quadbike dal set LEGO Speed Champions # 76895 Ferrari F8 Tributo | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

In origine, il set riproduce la Ferrari F8 Tributo, l’auto con il motore V8 più veloce nella storia della Ferrari. Peteris ha utilizzato gli stessi (una parte dei) pezzi inclusi nel set per creare una Quadbike LEGO del Cavallino. Chissà che non sia una idea per un futuro prodotto della Casa di Maranello?

» Clicca qui per acquistare il set # 76895

LEGO Nissan

Formula1 Racer dal set LEGO Speed Champions # 76896 Nissan GT-R NISMO | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

Un gioiello dell’automobilismo giapponese che, grazie alla trasformazione di Peteris farà un’ottima figura anche su sterrati, spiagge o sentieri montani. Peteris ha portato questa icona dell’automobilismo ad un altro livello, trasformandola in un Quadbike LEGO e all terrain vehicles, perfetto da portare in vacanza.

» Clicca qui per acquistare il set # 76896

LEGO AUDI

Formula1 Racer dal set LEGO Speed Champions # 76897 Audi Sport quattro S1 (1985) | € 19,99 su LEGO Shop @ Home