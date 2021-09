LEGO ha annunciato i dati finanziari del primo semestre 2021

LEGO ha comunicato oggi i dati di bilancio del primo semestre 2021, attestando una crescita del 46% rispetto al 2020, pari a 23 miliardi di corone danesi. Le vendite al consumo sono cresciute del 36%, una percentuale maggiore a quella della crescita del mercato globale dei giocattoli che ha visto la crescita della quota di mercato a livello globale, in tutti i principali mercati.

L’utile operativo è stato di 8 miliardi di corone danesi: un aumento del 104% rispetto al primo semestre 2020, nonostante un ambizioso programma di investimenti strategici volti a sostenere la crescita a lungo termine.

Crescita a due cifre per le vendite al consumo, le entrate e l’utile operativo, portando l’apprendimento ludico a più bambini in tutto il mondo.

Le vendite al consumo sono cresciute del 36%.

Le entrate sono cresciute del 46% (circa 3 miliardi di euro).

L’utile operativo è cresciuto del 104%, arrivando a circa 1,1 miliardi di euro.

L’utile netto è cresciuto del 140% arrivando a quasi 900 milioni di euro.

Il free cash flow è stato di circa 780 milioni di euro.

Cresce la quota di mercato a livello globale e nei mercati principali.

LEGO Foundation ha donato 1,5 miliardi di DKK YTD per sostenere lo sviluppo dei bambini attraverso l’apprendimento ludico.

Niels B. Christiansen, CEO del Gruppo LEGO, ha dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti dei progressi fatti durante il primo semestre in tutto il business. La nostra performance è il risultato del grande interesse dimostrato per il nostro portfolio, che continua ad attrarre sempre più persone verso il marchio LEGO. Rispetto al 2020, la nostra crescita annuale ha sicuramente tratto vantaggio dalla diminuzione delle restrizioni legate al COVID-19: le nostre fabbriche hanno funzionato senza interruzioni e la maggior parte dei negozi al dettaglio hanno riaperto. L’utile operativo è stato di 8 miliardi di corone danesi, con un aumento del 104 per cento rispetto al 1H 2020, nonostante un ambizioso programma di investimenti strategici per sostenere la crescita a lungo termine.”

Crescita a due cifre in tutti i gruppi di mercato

Tutti i gruppi di mercato hanno registrato una crescita a due cifre delle vendite al consumo, guidata da un’eccellente esecuzione e da un portafoglio diversificato che ha attratto i costruttori di ogni età e interesse. I temi più performanti sono stati LEGO City, LEGO Star Wars, LEGO Harry Potter, LEGO Creator Expert e LEGO Technic.

L’utile operativo è più che raddoppiato, nonostante i significativi investimenti in importanti progetti a lungo termine, come un nuovo concept per gli store, la funzionalità dell’e-commerce, una

trasformazione digitale a livello aziendale e gli sforzi per rendere i prodotti e le operazioni più sostenibili. L’utile operativo inoltre, è stato anche compensato da un aumento dei costi di trasporto

e delle materie prime.

Sempre Niels B. Christiansen ha commentato:

“Osservando la seconda metà del 2021, ci aspettiamo una forte domanda per i nostri prodotti. Nel lungo termine, prevediamo che la crescita della top-line si stabilizzi a livelli più sostenibili, man mano che le persone tornino a modelli di spesa pre-pandemici. Questa tendenza, combinata con i nostri piani per accelerare i reinvestimenti nel futuro del business, dovrebbe portare a raggiungere livelli di profitto più normali nel lungo termine. I nostri investimenti sono progettati per creare un futuro sostenibile, non solo per il giro d’affari, ma soprattutto per portare avanti la nostra missione: avere un impatto positivo sui bambini e sul mondo che erediteranno. La digitalizzazione e la sostenibilità avranno un ruolo centrale in questo processo e siamo estremamente soddisfatti dei progressi che i nostri team stanno facendo in queste aree. Continueremo anche a sviluppare le diverse modalità di esperienze di gioco e la personalità del marchio, in modo che l’attività ludica LEGO sia adatta a tutti e in modo più inclusivo possibile”

Costruire un futuro sostenibile

L’azienda ha fatto progressi rispetto alla sua ambizione di creare prodotti più sostenibili. A giugno ha presentato un prototipo di mattoncino realizzato con bottiglie in PET riciclate monouso, un passo importante per ridurre la sua dipendenza da materie prime non rinnovabili.

Ha anche completato con successo una prova di sacchetti di carta progettati per sostituire la plastica monouso nelle scatole e inizierà a introdurre gradualmente il nuovo imballaggio di carta dall’inizio del 2022. Questo sviluppo assicura che il Gruppo rimanga sulla buona strada per rendere tutti gli imballaggi sostenibili al 100% entro il 2025.

“Esperienze di marchio memorabili sia online che instore

Gli investimenti di LEGO nei suoi canali di vendita fisici e digitali hanno dato i loro frutti nel primo semestre. Le vendite dell’e-commerce attraverso le nostre piattaforme e quelle dei partner sono cresciute del 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’azienda ha anche lanciato un nuovo formato di negozio al dettaglio che sarà introdotto in circa 60 negozi durante la seconda metà del 2021.

Il formato è stato svelato in occasione dell’apertura di un nuovo flagship store a New York City a giugno ed è progettato per creare momenti immersivi, giocosi e memorabili del marchio.

LEGO ha continuato ad espandere la sua impronta globale al dettaglio aprendo più di 60 nuovi negozi a marchio LEGO nella prima metà del 2021, più di 40 in Cina. Questo porta il numero totale di negozi al dettaglio LEGO al 30 giugno a 737, di cui 291 in Cina.

Durante la seconda metà del 2021, l’azienda accelererà gli investimenti in una trasformazione digitale pluriennale e a livello aziendale. Nuove piattaforme digitali, prodotti e modi di lavorare sosterranno l’ambizione a lungo termine di abilitare digitalmente il marchio LEGO per creare esperienze fantastiche per bambini, acquirenti, partner e dipendenti. Per sostenere questo sforzo, sono stati aperti dei talent hub digitali a Shanghai e Copenhagen, oltre a quelli attivati presso la sede centrale dell’azienda a Billund e presso gli uffici di Londra.

Impatto positivo sulle generazioni future

L’azienda ha continuato ad aiutare i bambini di tutto il mondo a svilupparsi imparando attraverso il gioco. Più di 1,2 milioni di bambini hanno beneficiato delle donazioni di prodotti e delle attività di coinvolgimento della comunità locale.

Fino ad oggi, LEGO Foundation, che possiede il 25% di LEGO, ha promesso più di 1,5 miliardi di corone danesi (235 milioni di dollari) in donazioni ad agenzie che sostengono bambini e famiglie, specialmente quelle bisognose. Questo includeva 940 milioni di corone danesi (150 milioni di dollari) per il soccorso COVID, con particolare attenzione alla salute e allo sviluppo dei bambini; 140 milioni di corone danesi (23 milioni di dollari) per sostenere l’istruzione dei bambini; 100 milioni di corone danesi (15,7 milioni di dollari) alle agenzie che lavorano con le famiglie colpite ad Haiti e in Afghanistan; e finanziamenti per programmi che promuovono l’apprendimento attraverso il gioco nelle comunità dove LEGO opera.

