Le Offerte di Primavera sono finalmente tra noi e, come vi stiamo raccontando nel corso delle ultime ore, sono davvero tantissimi i prodotti messi in sconto da Amazon tra le sue pagine, con la possibilità di risparmiare così tanto, da poter tranquillamente equiparare questa tornata promozionale a quelle più blasonate del Prime Day e del Black Friday.

Molti, in effetti, sono gli sconti, ed ancor di più i brand coinvolti, con anche alcune sorprese dal punto di vista dei giochi, dei giocattoli e del collezionismo, come ben testimoniano queste ottime offerte a marchio Lego, i cui sconti vi permetteranno di risparmiare fino al 23% su tantissimi set, alcuni dei quali particolarmente ambiti!

Diversi i set in sconto e, tra i vari, ci preme segnalarvi quello che Lego ha prodotto in collaborazione con PlayStation in occasione dell’uscita del videogame Horizon Forbidden West, e dedicato allo splendido “Collolungo”, un robot dalla forma animale qui splendidamente ritratto in un set da ben 1222 pezzi!

Lo sconto proposto, in realtà, non è altissimo, e si passa dal prezzo originale di 89,99€ al più basso 82,83€, ma val la pena segnalare che era dallo scorso Black Friday che questo set non scendeva di prezzo e, pertanto, seppur con il suo 8%, questo è uno sconto di cui val certamente la pena approfittare!

Del resto, parliamo di un set bellissimo, realizzato direttamente in collaborazione con il team di sviluppo del gioco originale, ovvero Guerrilla Games, così da conferire al robot la massima fedeltà rispetto al videogame, come testimoniato dai numerosi dettagli e dal suo splendido diorama espositivo.

Come se non bastasse, il set include anche una esclusiva minifigure di Aloy, la protagonista dei videogame della serie, oltre che un altro robot (un “Osservatore”), un albero di betulla in mattoncini, dell’erba alta e persino un semaforo arrugginito avvolto da una vite, tutti coesi in quello che è uno splendido scorcio della civiltà in rovina ritratta nella serie di videogiochi.

