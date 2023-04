In occasione della Star Wars Celebration Europe 2023 che si terrà a Londra dal 7 al 10 aprile 2023 (https://www.starwarscelebration.com/), LEGO ci presenta due nuovi diorama che riproducono due scene iconiche di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, celebrando così i 40 anni dall’uscita del film.

LEGO Star Wars #75352 Diorama Sala del trono dell’imperatore e

LEGO Star Wars #75353 Diorama Inseguimento con lo Speeder su Endor

(dal 7 aprile in pre-order su lego.com e dal 1° maggio nei migliori negozi)

Anticipati da un Tweet sul profilo ufficiale LEGO

i due nuovi set in stile diorama che riproducono l’indimenticabile duello finale tra Luke Skywalker e Darth Vader nella Sala del Trono dell’Imperatore e l’emozionante inseguimento su Speeder di Luke Skywalker e della Principessa Leia da parte degli Scout Trooper nel sottobosco di Endor.

Entrambi i set, come i tre precedenti, includono una targhetta stampata che riporta una citazione dalle battute del film:

“ I am a Jedi, like my father before me ” (“Io sono uno Jedi, come mio padre prima di me“- NdR) per il set LEGO Star Wars #75352 Diorama “Sala del trono dell’Imperatore“

” (“Io sono uno Jedi, come mio padre prima di me“- NdR) per il set LEGO Star Wars #75352 Diorama “Sala del trono dell’Imperatore“ “Quick! Jam their comlinks. Center switch” (“Svelta, blocca i loro comlink. Usa il pulsante centrale” – NdR) per il set LEGO Star Wars #75353 Diorama “Inseguimento con gli Speeder su Endor“

I dettagli

Andiamo a vedere i due set nel dettaglio.

Il set del Diorama Sala del trono dell’imperatore, composto da 807 pezzi, riproduce la Sala del Trono dell’Imperatore Palpatine sulla Morte Nera così come la vediamo in Ep.VI: Il Ritorno dello Jedi, con la sua finestra immediatamente riconoscibile, la sedia dell’Imperatore e molti altri dettagli, tra i quali due elementi stampati, uno con il logo di LEGO Star Wars e l’altro con una delle citazioni più importanti dal film e pronunciata da Luke Skywalker: “Io sono uno Jedi, come mio padre prima di me“. Incluse nel set troviamo le Minifigure di Luke Skywalker, di Darth Vader (entrambi con le rispettive spade laser) e l’Imperatore Palpatine, la cui spada laser e i fulmini Sith sono nascosti sul lato inferiore del modello. Le Minifigure possono essere collocate in posizioni diverse sul diorama per replicare diversi momenti della scena. Prezzo: € 99,99

Per quanto riguarda invece il set del Diorama Inseguimento con lo Speeder su Endor, il modello permette di ricostruire l’iconica e adrenalinica scena degli Scout Trooper che inseguono Luke Skywalker e la Principessa Leia sfrecciando ad alta velocità a bordo degli Speeder tra i lussureggianti boschi di Endor. Il set, composto da 608 pezzi, include le Minifigure di Luke Skywalker, della Principessa Leia e di uno Scout Trooper, permettendo agli appassionati di ricreare le due speeder bike e l’ambiente della foresta, dal verde del terreno alle alte cime degli alberi di Endor. Prezzo: € 79,99

I precedenti set Diorama

I due nuovi set versione diorama vanno ad aggiungersi ai primi tre set di questo genere presentati lo scorso anno in occasione dello Star Wars Day (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo). Le scene riprodotte nei tre diorama erano “estratte” da Star Wars Ep. IV: A New Hope e da Star Wars Ep. V: The Empire Strikes Back. Visto che quest’anno si celebra il 40esimo anniversario di Star Wars Ep. VI: The Return Of The Jedi, la serie di diorama andava per forza completata con qualche scena dal film che quando arrivò nelle sale, si pensava avrebbe concluso l’epica saga. Andiamo a riscoprirli insieme.

LEGO Star Wars #75329 Diorama “Volo nella trincea della Morte Nera” | € 59,99

Il set riproduce la superficie della Morte Nera nella scena ad alta tensione dei modelli costruibili del caccia TIE Advanced di Darth Vader e dei 2 caccia TIE all’inseguimento dell’X-wing di Luke Skywalker. Una targhetta che riporta le parole di Darth Vader (“La Forza scorre potente in lui”) completa il modello da esposizione. Una volta costruito, il set composto da 665 pezzi misura 10 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 15 cm di profondità.

LEGO Star Wars #75330 Diorama “Addestramento Jedi su Dagobah” | € 79,99

Il set permette di costruire il modello della capanna di Yoda nella palude sul pianeta Dagobah e l’ala dell’X-wing affondato di Luke Skywalker. Include le minifigure LEGO di Yoda e Luke Skywalker, oltre al droide R2-D2 LEGO (Luke e R2-D2 sono novità di maggio 2022). Completa il set una targhetta con la celebre frase di Yoda: “Fare. O non fare. Non c’è provare”. Una volta costruito, il set composto da 802 pezzi misura 10 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 15 cm di profondità.

LEGO Star Wars #75339 Diorama “Compattatore di rifiuti Morte Nera” | € 89,99

Il set permette di costruire il modello della scena del Compattatore di rifiuti di Ep. IV: Una nuova speranza. Luke Skywalker e Han Solo travestiti da assaltatori, la Principessa Leia, Chewbacca e C-3PO, oltre al droide R2-D2 LEGO si ritrovano nel Compattatore dopo aver liberato Leia dalla cella dove era rinchiusa. Il set include pareti mobili, la testa di un Dianoga, il pannello di controllo del compattatore di rifiuti e una targhetta con la celebre battuta di Han Solo “Una cosa è sicura. Diverremo tutti magrissimi”. Una volta costruito, il set composto da 1.000 pezzi misura 16 cm di altezza, 29 cm di larghezza e 17 cm di profondità.

