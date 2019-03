LEGO Disney Collectible Minifigure rivelata la seconda serie

LEGO mostra in anteprima le diciotto minifigures che compongono la seconda serie delle Disney Collectible Minifigure, con personaggi per tutti i gusti.

LEGO ha rivelato la gamma completa della tanto attesa seconda serie delle Disney Collectible Minifigure, che comprende i personaggi di Frozen, Hercules, Aladdin, Nightmare Before Christmas e molto altro ancora.

Tre anni fa, LEGO ha lanciato la sua prima serie di Disney Minifigure da collezione con personaggi provenienti da alcuni classici Disney quali La Sirenetta, Alice nel Paese delle Meraviglie e Peter Pan. Da allora, i fan della LEGO hanno potuto collezionare una miriade di minifigure e set provenienti dai mondi Disney, come ad esempio il Castello di Cenerentola, e Gli Incredibilli 2 della serie Juniors, per non parlare delle Principesse Disney nel formato LEGO Friends.

Dopo l’annuncio dell’uscita del set Steamboat Willie, dunque, la collaborazione LEGO – Disney non si ferma e si arricchisce anzi di una collezione comprendente diciotto personaggi provenienti da alcuni dei più amati film Disney e che sarà disponibile a partire dal 1° maggio 2019.