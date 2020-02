LEGO: droide K-2S0, il nuovo progetto di Mirko Soppelsa

E’ stata svelata in questi giorni l’ultima opera dell’AFOL Designer Mirko Soppelsa: il droide K-2S0, uno dei protagonisti di Rogue One – A Star Wars Story. E’ stato Mirko stesso a rivelare sul suo sito foto e video del suo ultimo progetto: la versione in mattoncini del droide K-2SO, progettata e realizzata rispettando la scala di due set LEGO ufficiali che raffigurano altri due droidi altrettanto iconici: il set #10225 R2-D2 (dalla trilogia originale) e il set # 75187 BB-8 (dalla trilogia sequel)

La MOC (My Own Creation – opera originale e personale) di Mirko Soppelsa è composta da 3.470 pezzi e include la minifigure originale di K-2S0, la stessa presente unicamente nel set LEGO Star Wars # 75156 Shuttle imperiale di Krennic.

Dimensioni, dettaglio e funzioni che nulla hanno a che vedere con la versione “snodata” proposta dal set ufficiale LEGO Star Wars # 75120 K-2S0

Caratteristiche

Busto, spalle, braccia, avambracci, mani e testa completamente snodabili per mettere in posa il droide

Gambe a sostegno del corpo robuste e stabili per eliminare qualsiasi elemento esterno di fissaggio

Sistema interno di meccanismi e ingranaggi che permettono alle braccia di rimanere fisse una volta posate

MOC modulare per agevolare le fasi di montaggio, smontaggio e trasporto

Pannello apribile sulla schiena con dettaglio dei meccanismi interni

Pannello asportabile dietro sulla nuca per la riprogrammazione del Droide (come si vede nel film)

Falangi delle dita “prensili” per potergli far impugnare il blaster (anch’esso ricostruito ed incluso nella MOC)

Le istruzioni (e la lista pezzi) saranno prodotte prossimamente e nell’usuale formato “book” al quale Mirko Soppelsa ci ha ormai abituati.