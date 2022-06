LEGO ha presentato la nuova linea LEGO DUPLO Animali del mondo, una serie di sei set tramite i quali i bambini e le bambine potranno avere l’opportunità di acquisire una capacità importantissima: prendersi cura degli altri. Il rapporto tra tra bimbi e animali è da sempre considerato molto speciale: interagendo con gli animali (domestici ma non solo), i piccoli imparano ad esprimere il bisogno di dare e ricevere amore, sviluppando al contempo un forte senso di responsabilità verso gli altri. Proprio per questo motivo i nuovi set a tema della linea DUPLO conquisteranno tutti quei genitori alla ricerca di un’attività stimolante per lo sviluppo dei propri figli.

“Learning through play” (“Imparare giocando” in italiano): è questo il principio fondante che guida i Designer LEGO DUPLO nei processi di ideazione e sviluppo dei suoi prodotti, soprattutto per la linea pensata per i piccoli costruttori dai 2 anni in su e permette loro di sviluppare al meglio le capacità interpersonali e cognitive durante il gioco. È risaputo, infatti, che alcune competenze si apprendono fuori dalle classi scolastiche, come ad esempio le skills emotive fondamentali per la crescita dei bambini. I set LEGO DUPLO si rivolgono proprio ai bambini di un’età in cui il cervello si sviluppa velocemente e offrono, attraverso l’esperienza ludica, anche lezioni essenziali per apprendere capacità cognitive e skills emotive per la crescita, come la resilienza, l’espressione e la sicurezza di sé.

La nuova linea di prodotti è composta da sei nuovi set e promette di portare i piccoli costruttori in giro per il mondo, attraverso animali provenienti da ogni angolo del globo. Scopriamoli insieme.

LEGO DUPLO #10971 Animali dell’Africa

Il set introduce i bambini in età prescolare agli animali dell’Africa con gli adorabili cuccioli di elefante e giraffa. Il set è caratterizzato da un albero e da fiori che gli animali, facili da tenere in mano, possono sgranocchiare, oltre a un tappetino da gioco pieghevole tridimensionale raffigurante la savana tutta da scoprire.

Il tappetino misura 12 cm di altezza e 17 cm di larghezza e 12 cm di profondità. L’albero è alto 8 cm.

Prezzo: 9.99 €

Pezzi: 10

Disponibile nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli

LEGO DUPLO #10972 Animali dell’oceano

Il set consente ai bimbi di esplorare la vita marina degli oceani. Inclusi nel set troviamo una balena con il suo cucciolo, un pesce tropicale e una tartaruga che i piccoli possono prendere in mano e posizionare con facilità, oltre a un tappetino del fondale oceanico tridimensionale. Gli esploratori in erba possono divertirsi con entusiasmanti giochi di ruolo insieme agli animali, mentre sviluppano capacità motorie e sociali.

Il tappetino misura 24 cm di altezza, 26 cm di larghezza e 24 cm di profondità.

La grotta misura 19 cm di altezza, 6 cm di larghezza e 18 cm di profondità

Prezzo: 19.99 €

Pezzi: 32

LEGO DUPLO #10973 Animali del Sud America

Grazie a questo set, i piccoli costruttori potranno esplorare la giungla e i suoi abitanti. Il set, che può essere modulato secondo la creatività dei bimbi anche grazie al tappetino della giungla tridimensionale e pieghevole, include un coccodrillo, alcune scimmie, un bradipo, un cucciolo di giaguaro, un tucano e un alpaca e ancora alberi, rocce e una cascata da esplorare. Grazie a questo set, i genitori potranno condividere con i loro bimbi preziose tappe evolutive, all’insegna della scoperta.

Il tappetino misura 25 cm di altezza, 46 cm di larghezza e 23 cm di profondità

Prezzo: 49.99 €

Pezzi: 71

LEGO DUPLO #10974 Animali dell’Asia

Il set permette di esplorare il mondo animale delle terre dell’estremo oriente. Inclusi nel set troviamo infatti un elefante e il suo cucciolo, panda, tigri, una scimmia, 2 uccelli e 2 panda rossi, che vivono tra un albero di bambù e un ciliegio in fiore. Oltre il tappetino tridimensionale a tema, è incluso anche un mattoncino sonoro che riproduce rumori realistici e i versi degli animali, per stimolare i processi di apprendimento dei bimbi da 2 anni in su.

Il tappetino misura 36 cm di altezza, 46 cm di larghezza e 24 cm di profondità. L’albero di ciliegio è alto 25 cm

Prezzo: 99.99 €

Pezzi: 117

LEGO DUPLO #10975 Animali del mondo

Il set porta i bimbi ad esplorare il mondo animale con un ampio spettro di specie diverse, ambientate nei rispettivi habitat naturali. Il set include un panda dell’Asia, i leoni dell’Africa, un cervo europeo, un alpaca del Sud America, un koala australiano, i pinguini dell’Antartide… e tanto altro ancora! Inoltre, è presente un mattoncino sonoro che riproduce i versi degli animali e i rumori dell’ambiente e un tappetino pieghevole raffigurante la mappa del mondo.

Il tappetino con la mappa del mondo misura 99 cm di larghezza e 50 cm di profondità. La sezione europea misura 25 cm di altezza, 20 cm di lunghezza e 17 cm di profondità.

Prezzo: 129.99 €

Pezzi: 142

LEGO DUPLO #10979 Animali dell’Europa

Il set include 11 animali nel loro habitat naturale e tipico dei Paesi Europei. Nel set troviamo inclusi 2 cervi adulti, un cerbiatto, un orso, una volpe, un cinghiale, un uccello, un coniglio, un’anatra e due scoiattoli. A ricreare la flora delle terre europee, una grotta e degli alberi. Presente anche un tappetino del bosco tridimensionale, che stimola l’auto-espressione e lo sviluppo di capacità dei bimbi.

Il tappetino misura 25 cm di altezza, 46 cm di larghezza e 23 cm di profondità. L’albero in fiore è alto 21 cm.

Prezzo: 59.99 €

Pezzi: 85

