LEGO DUPLO si rinnova: parte il progetto di rebranding “Iniziare alla Grande”

Il Gruppo LEGO guarda ai genitori di oggi per la sua strategia di rilancio di LEGO DUPLO, i mattoncini extralarge.

Un pay off proiettato al futuro e nuovi visual dallo stile contemporaneo e totalmente calato nella vita reale: questi sono solo alcuni punti su cui LEGO DUPLO poggia le fondamenta per il proprio rebranding. Oltre che ai più piccoli, la versione raddoppiata dei mattoncini si rivolge ai cosiddetti “genitori Millennial” e al loro desiderio di crescere bambini indipendenti, pronti a cimentarsi nel mondo di domani e, ovviamente, felici!

La storia dell’ineguagliabile LEGO DUPLO comincia verso la metà degli anni Sessanta, quando i migliori designer LEGO si riuniscono per creare dei mattoncini adatti anche ai bambini più piccoli. Oggi, a oltre 50 anni dal lancio sul mercato dei primi set LEGO DUPLO nel 1969, l’azienda di Billund ha deciso di riposizionare il brand, per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni di genitori, e naturalmente dei bambini.

Secondo lo studio Play Well di Gruppo LEGO, per i genitori di oggi risulta fondamentale che i propri bambini, sin da piccoli, apprendano e sviluppino capacità come la resilienza, l’espressione e la sicurezza di sé, e riconoscono nel gioco il momento principale in cui queste skills vengono apprese e interiorizzate, anche più della scuola. LEGO DUPLO infatti, vuole essere un supporto per i genitori di oggi nel crescere i propri bambini, aiutandoli a raggiungere e celebrare alcune tappe fondamentali della loro crescita.

Così nasce il nuovo pay off Iniziare alla grande (Start off Big) e la nuova brand promise Developing happy little minds through play (sviluppare piccole menti felici attraverso il gioco) perché se, a prima vista, LEGO DUPLO può semplicemente sembrare un mattoncino per iniziare fin da piccoli a divertirsi, non bisogna mai dimenticare che dietro ogni momento di gioco c’è molto di più e che ogni tema, personaggio e mattoncino è pensato per aiutare i bambini a costruire una solida base per le competenze di cui avranno bisogno quando saranno grandi.

I playset LEGO DUPLO sono, infatti, realizzati su misura per i più piccoli e pensati per permettere loro di sviluppare al meglio le proprie capacità interpersonali.

Il nuovo posizionamento di LEGO DUPLO si esprime anche attraverso un nuovo tone of voice, più emozionale, in grado di esprimere al meglio i valori del brand: apprendimento attraverso il gioco, sviluppo del potenziale, creatività, sicurezza e qualità. I nuovi visual mostrano, inoltre, i prodotti LEGO DUPLO ambientati e integrati nel mondo reale, per enfatizzare la forte connessione che intercorre tra le competenze che i bambini possono apprendere giocando, e il mondo di oggi. Infatti, tutti i nuovi asset hanno un look & feel più moderno, caratterizzato da colori freschi e nuovi e uno stile minimal e più contemporaneo.

LEGO DUPLO è pensato per ricreare molteplici tipi di gioco: colori, personaggi, temi ed elementi della vita reale si incastrano insieme in infiniti modi, e supportano i bambini nel loro naturale processo di scoperta, rafforzando allo stesso tempo il supporto ai genitori, che vogliono assicurarsi che i figli scoprano le proprie skills emotive per affrontare al meglio il percorso di crescita.

LEGO DUPLO accompagna quindi i bambini nel loro processo di sviluppo e maturazione, offrendo set ad hoc per ogni momento e fase di crescita. Ne sono esempio i LEGO DUPLO My First, in cui sono state inserite delle Building Cards che fungono da “basi” su cui appoggiare i mattoncini corrispondenti prima di unirli: un modo facile ed intuitivo per guidare e accompagnare i bambini più piccoli nelle prime esperienze di costruzione.

Per i bambini più grandi, LEGO DUPLO ha creato gli Story Starter della linea Farm, pensati per stimolare la creatività narrativa. Queste card ispirano i bambini a inventare storie e avventure ambientate nel mondo della fattoria, aiutandoli così a sviluppare la fantasia e la capacità di raccontare e raccontarsi.

Con il rebranding, LEGO DUPLO si avvicina ancora di più ai suoi appassionati, con un linguaggio attuale e concreto capace di portare l’esperienza di più di 50 anni di gioco, nella vita quotidiana di bambini e genitori.

LEGO DUPLO, ieri come oggi, aiuta i piccoli costruttori a stimolare la propria creatività e ad incentivare l’apprendimento di competenze fondamentali: il mattoncino rimane sempre il contributo chiave per ispirare e sviluppare i “grandi” di domani.