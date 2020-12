I migliori set LEGO nell’ottica dell’inclusione sociale

La definizione di “inclusione sociale” indica la condizione in cui tutti gli individui appartenenti ad una società vivono in uno stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla appartenenza di genere o dalla presenza di disabilità. LEGO ha da qualche anno iniziato a tenere in considerazione, attraverso la “caratterizzazione” di alcuni set e di alcune minifigure, temi oggi ritenuti molto importanti come l’inclusione e la parità di genere.

Lo staff di Women’s Brick Initiative, un gruppo di appassionati che ha l’obiettivo di portare il focus della costruzione e della creatività con i mattoncini LEGO sulle “quote rosa” della community, ha pubblicato i risultati di una loro analisi sui più recenti set e sulle minifigure incluse nei set lanciati in corso d’anno, individuando i migliori set dal punto di vista dell’inclusione sociale e della parità di genere. Scopriamoli insieme.

LEGO Brickheadz #40383 SPOSA e #40384 SPOSO

A differenza dei set lanciati negli scorsi anni, basati su minifigure “classiche” ed al cui interno si potevano trovare solo “sposa e sposo” (con la possibilità cambiare colore e foggia dei “capelli”) e a differenza di altri set “di coppia” del tema Brickheadz, questi due modelli sono disponibili singolarmente, rendendo così molto più facile per le coppie dello stesso sesso riprodurre sè stessi nel loro giorno più importante. La possibilità di poter scegliere “colore della pelle” e “taglio di capelli” rese disponibili grazie alle diverse tonalità e forme dei mattoncini inclusi nei due set, permettendo a tutti di sentirsi inclusi, indipendentemente dalla propria etnia ed incarnato.

LEGO 18 Plus # 10273 Casa stregata

Il tanto atteso nuovo set del tema “parco divertimenti” di quest’anno non ha deluso, dal momento che garantisce una esperienza di costruzione sfidante e gratificante e include un intricata attrazione del tipo “salto nel brivido”. I particolari che fanno entrare il set nella classifica dei set più attenti all’inclusione sociale sono l’aver incluso nel set una minifigure in sedia a rotelle dotato il modello di una rampa di accesso per disabili per permettere a tutti di godersi la corsa.

LEGO Capodanno Cinese #80104 Danza del leone e LEGO Capodanno Cinese #80105 Festa al tempio per il capodanno cinese

I set del Capodanno cinese sono stati accolti con favore da quando sono stati introdotti nel 2019. Sono bellissimi set con tantissimi nuovi pezzi stampati che sono fantastici per creare MOC e diorami. L’aspetto della inclusione sociale di questi set consiste nell’attenzione alle trame multigenerazionali: in tutti i set di questa linea vediamo rappresentate, tramite le minifigure che vi sono incluse, almeno tre generazioni rappresentate (genitori, figli e nipoti), dettagli culturali accurati come i pezzi stampati con le immagini di piatti tipici dell’oriente e non “occidentali” come nei normali set lanciati in corso d’anno. Questi set, insieme a quelli del nuovo tema Monkie Kid, “aprono” al tema dell’inclusione di appartenenti ad altre culture.

Il tema Hidden Side

La prima esperienza di LEGO nella realtà aumentata ha riportato “in vita” uno dei temi preferiti dagli appassionati: mostri, fantasmi e zombie. L’aspetto che conferisce ai set di questo tema le caratteristiche dell’inclusione e della parità di genere è il fatto che, sebbene il protagonista principale sia un teenager maschio, la sua amica e coetanea Parker è presente in molti dei set del tema. Fa piacere vedere una rappresentazione di genere paritaria, non forzata e parte naturale ed integrante della storia raccontata dal tema. La stessa considerazione vale anche per i personaggi che rappresentano docenti di materie tecnico-scientifiche, che anche in questo caso sono equamente distribuiti tra uomini e donne.

Minifigure Collezionabili Serie #20

Dieci anni di minifigure da collezione (CMF), venti serie: per la prima volta nel 2020 c’è stata l’uguaglianza di genere in una singola serie CMF. Fino alla serie 19 infatti, non era mai successo che ci fosse una parità di numero tra minifigure maschili e femminili.

LEGO Harry Potter #75981 Calendario dell’avvento

Il calendario dell’Avvento di Harry Potter ha debuttato lo scorso anno, ma è la versione 2020 di questo set che punta decisamente sull’inclusione sociale e di genere ma non solo: vi troviamo una grande selezione di minifigure di personaggi femminili e le sorelle Patel sono state riprodotte con una cura e una attenzione particolari per i loro abiti tradizionali della cultura indiana.

LEGO Friends – Avventure nella Jungla

Progettati in collaborazione con National Geographic per aiutare a diffondere e a far conoscere il tema delle specie a rischio, sono tutti set che garantiscono una esperienza di costruzione coinvolgente, che includono animali davvero carini (alpaca, elefantini etc) e che offrono uno storytelling in cui le protagoniste del tema lo sono anche di avventure e di intrepide azioni.

LEGO City #60271 Piazza principale

E’ un cosiddetto Play set, ovvero un set diviso in più modelli e con vari mezzi e ben 14 minifigure, in questo caso tutti ispirati alla serie animata LEGO City TV. Ci sono un municipio, una piazza, un palco per i concerti, un classico diner e una stazione del tram, oltre a fantastici veicoli giocattolo tra cui la limousine del sindaco Fleck, la moto di Snake Rattler e il carrettino del tuttofare Harl Hubbs. La cosa più importante però nell’ottica della inclusione sociale è che il set include la prima minifigure che indossa un apparecchio acustico.

