In arrivo il 1° giugno “Everyone is Awesome”, il primo set LEGO che celebra la diversità LGBTQIA+

E’ stato presentato ufficialmente ieri il nuovo set LEGO 40516 Everyone is Awesome, il primo set dedicato alla celebrazione della diversità in ogni sua forma.

Il set è stato progettato da un LEGO Designer d’eccezione, ovvero niente po’ po’ di meno che Matthew Ashton, il “capo” di tutti i LEGO Designer, nonchè produttore cinematografico (ha seguito lui tutti i The LEGO Movie) e televisivo (ha curato l’edizione inglese del reality show LEGO Master), che per tutto il mese di maggio ha spoilerato l’uscita del set postando quotidianamente su Instagram e su Twitter foto dello stesso mattoncino (un brick 2×3), ogni giorno di un colore diverso:

Ha poi chiuso la serie di spoiler postando la foto di un particolare delle istruzioni di montaggio:

Il set è stato progettato per celebrare la diversità degli appassionati di mattoncini e del mondo che ci circonda. Il set, pensato e progettato come oggetto da esposizione, si ispira alla bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQIA+ e contiene 11 minifigure monocromatiche, ciascuna con una propria acconciatura e con tutti gli elementi che la compongono (gambe, torso, braccia, mani, testa e “capelli”) dello stesso colore al quale ciascuna è associata.

Nel presentare il set da lui progettato, Matthew Ashton ha dichiarato:

“Ho voluto creare un modello costruibile che rappresentasse l’inclusività e che celebrasse la singolarità di ogni singolo individuo, indipendentemente da come esso stesso si identifica o da chi ami. Ciascuno di noi è unico, e con un po’ più di amore, accoglienza e comprensione da parte di tutti, potremo sentirci più liberi di essere meravigliosamente chi davvero siamo. Il modello rappresentato dal set che davvero teniamo gli uni agli altri e che davvero crediamo che “Everyone is awesome” (“Siamo tutti meravigliosi” in italiano)!

Il modello costruibile con i 346 pezzi inclusi nel set misurerà 10,24 cm di altezza e 12,80 cm di profondità, perfetto per essere esposto su qualsiasi scrivania, scaffale o davanzale di finestra. Sarà in vendita in esclusiva su lego.com e nei LEGO Store a partire dal prossimo 1° giugno, per celebrare l’inizio del Pride Month. Il prezzo? € 34,99.

