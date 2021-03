Fender Stratocaster: LEGO e Mega Construx

Era il 20 settembre 2020 quando Hasan Jensen, il referente di The LEGO Group della piattaforma LEGO Ideas, annunciò che il progetto Legendary Stratocaster di Tomáš Letenay (TOMOELL su LEGO Ideas) e vincitore del concorso Music to our ears, si era qualificato per diventare un set ufficiale LEGO Ideas insieme al progetto Earth Globe di Guillaume Roussel (Disneybrick55 su LEGO Ideas).

Il progetto Legendary Stratocaster di Tomáš Letenay

Il progetto Earth Globe di Guillaume Roussel

Gli appassionati e i collezionisti del tema LEGO Ideas così come, ne siamo certi, i tanti musicisti con la passione per il marchio più iconico e più suonato tra quelli di produttori di strumenti musicali, si sono messi in paziente attesa di poter prima vedere e poi acquistare il futuro set.

Immaginate quindi la sorpresa per tutti coloro che sono in trepidante attesa del set LEGO Ideas su licenza Fender quando lo scorso 14 febbraio, un Tweet di MEGA Construx annuncia l’evento live di drop sulla piattaforma NTWRK del set MEGA Collabs x Fender #Stratocaster, ovvero un set in edizione speciale e limitata che permette di costruire la versione in mattoncini (a marchio MEGA) della famosa chitarra elettrica.

Il set viene fornito in una elegante box di cartoncino che riproduce la classica custodia per chitarre, al cui interno di trova un inserto di plastica sagomato per alloggiare la chitarra una volta che sarà stata costruita. Il set include inoltre un plettro originale Fender e gli elementi per costruire uno stand per esporre la chitarra in casa o in ufficio.

In questo video realizzato per il drop sulla piattaforma NTWRK, possiamo vedere il set di MEGA Construx realizzato e come si presentano la confezione e lo stand per mettere la chitarra in esposizione.

Lo speaker nel video, uno dei designer di MEGA (la divisione “mattoncini da costruzione” di Mattel – NdR) spiega nel video che in pratica solo la paletta della chitarra (la parte in cima al manico alla quale sono fissate le meccaniche – NdR) è un pezzo unico e prodotto appositamente per questo set, mentre tutti gli altri circa 240 pezzi sono “normali” mattoncini.

Ora, la domanda sorge spontanea. Come la mettiamo con la questione licenza? MEGA Construx afferma nel proprio Tweet di aver realizzato il proprio set in collaborazione con Fender, e non abbiamo motivo di dubitare visto quanto Mattel, come anche The LEGO Group, sia rispettosa e rigorosa per quanto riguarda le licenze. Per contro, anche nell’annuncio sul blog di LEGO Ideas, Hasan Jensen si riferisce al progetto di Tomáš Letenay menzionando Fender, lasciando intendere che hanno sottoscritto o che sottoscriveranno il necessario accordo di licenza con Fender.

E’ davvero possibile che avremo due versioni in mattoncini dello stesso strumento musicale e della stessa marca, ciascuna proposta da due aziende rivali? Così fosse, è allora possibile ipotizzare una futura linea di set LEGO Nintendo Pokemon? La collaborazione tra The LEGO Group e Nintendo già c’è per i set LEGO Super Mario. Ora che The LEGO Group e MEGA Construx hanno in qualche modo concordato di offrire entrambe la propria versione della Fender Stratocaster, allora perché non sperare che in futuro che si possano accordare per il rilascio di altri titoli o licenze condivise?

Il progetto LEGO Ideas Legendary Stratocaster è uno dei sei approvati nel corso delle più recenti sessioni di Review e sulla cui trasformazione il Team LEGO Ideas è attualmente al lavoro. Cinque di questi futuri sette set LEGO Ideas saranno presentati ufficialmente nella loro nuova veste di set ufficiale nel futuro prossimo:

Home Alone – McCallister’s House

Seinfeld 30th Anniversary

Typewriter

The Earth Globe

mentre altri due sono stati recentemente (e solamente) annunciati per quanto riguarda la rispettiva approvazione a diventare set ufficiali:

Ringraziamo stonewars.de per averci fatto notare la notizia.