Il 19 marzo è ormai alle porte ed è giunto il momento di pensare a un regalo originale che lo stupisca. Sappiamo che quella per i mattoncini, è una passione in grado di unire diverse generazioni e di costruire, attraverso il gioco, momenti di condivisione bellissimi. Bambini, ragazzi e anche tanti adulti potranno infatti scegliere un regalo speciale per il proprio papà, perchè regalare un set LEGO per la Festa del Papà 2023 significa anche regalare e regalarsi del tempo da trascorrere con la persona che, a prescindere dalla età di ciascuno di noi, era è e resterà il nostro supereroe! Andiamo a scoprire insieme i nostri suggerimenti per un fantastico regalo per la Festa del Papà!

Lista completa delle nuove uscite.

Che la forza sia con te, Papà

Per i papà appassionati di Star Wars The Mandalorian, visibile su Disney Plus (abbonati adesso a Disney+ a 8,99 € al mese oppure 89,90 € all’anno) e che sognano viaggi nelle galassie lontane lontane, il tema LEGO Star Wars offre set che regalano agli appassionati della saga un’esperienza di costruzione super coinvolgente che, una volta terminata, permette di esporre a casa o in ufficio un oggetto proveniente da una “Galassia lontana lontana…”

Il mio Papà ha l’animo artistico

Per i papà di tutte le età che condividono con i loro figli (anche adulti) la passione per l’arte e che amano visitare musei insieme, LEGO ha le proposte giuste per un regalo che certamente stupiranno, offrendo un’esperienza di costruzione immersiva e in grado di regalare un momento di relax e di distacco dallo stress della vita quotidiana.

LEGO Art #31208 Hokusai – La Grande Onda – Clicca qui per acquistare il set

– Clicca qui per acquistare il set LEGO Ideas #21333 Vincent van Gogh – Notte stellata – Clicca qui per acquistare il set

Un supereroe…per il mio supereroe

I supereroi esistono e sono tra di noi… e sono i Papà! Ogni supereroe però, ha un aiutante al proprio fianco: i papà e bambini (anche quelli…più cresciuti) possono costruire i set e giocarci insieme.

Super Mario, vuoi che non ci abbia giocato?

Il regalo perfetto per tutti coloro che vogliono rivivere il divertimento delle avventure di Super Mario, l’idraulico in salopette più amato, esiste. Può essere la riproduzione in scala grande del suo arci-nemico, può essere il modello in mattoncini del “blocco punto di domanda”, certamente uno degli elementi icone del videogioco. Può essere la versione in mattoncini della consolle che il nostro Papà ha consumato giocandoci da giovane, la Nintendo NES. A voi la scelta!

A tutto gas, in pista… insieme a te, Papà!

Per tutti quei papà che amano le sfide a quattro ruote, il catalogo LEGO include alcuni set da costruire insieme ai propri figli per sfrecciare a bordo di una fiammante auto da corsa ma… in vero stile LEGO!

La Ferrari Daytona LEGO Technic è uno straordinario modello dal design raffinato e ricco di funzionalità, destinato a conquistare il primo posto nel cuore di tutti i collezionisti, che può essere regalato in abbinamento al fantastico libro fotografico in edizione pregiata . Per tutti gli appassionati di motori e LEGO, sarà una vera e propria sfida all’ultimo mattoncino.

Se invece, per la festa del Papà 2023, il festeggiato dovesse preferire il lusso e le prestazioni delle supercar e hypercar Bugatti, LEGO ha pensato anche a lui, con la Bugatti Bolide LEGO® Technic (42151): look grintoso con livrea gialla e nera, motore W16 funzionante, sterzo e portiere ad ala di gabbiano sono solo alcuni dei dettagli del modellino, tributo all’avanguardia ingegneristica e stilistica della casa automobilistica francese.

Infine, se invece volete stupire il vostro papà con un bolide a marchio McLaren, LEGO e la casa automobilistica inglese, in occasione del 60° anniversario, hanno lanciato il primo double pack LEGO Speed Champions con due delle auto più iconiche della scuderia: la McLaren F1 LM e la McLaren Solus GT (76918)… alle quali potremmo affiancare la McLaren Senna GTR LEGO Technic o la nuova Monoposto McLaren Formula 1, perfetta per i fan adulti (e non solo) della Formula 1 e nato dalla collaborazione con il team McLaren Racing.

Insomma, per la Festa del Papà 2023 non vi resta che scegliere il modo per regalare un set al vostro papà e contemporaneamente per regalarvi del tempo da trascorrere con lui.