LEGO: disponibili i set SKETCHES

Sono già disponibili su LEGO Shop @ Home (e nei LEGO Certified Store) i quattro set della nuova linea LEGO Bricks Sketches. Dietro le quinte della nuova serie c’è Chris McVeigh, un AFOL Designer molto noto nella community degli appassionati dei mattoncini (sul suo profilo Flickr potrete vederne molte delle migliori) che qualche mese fa è stato assunto da LEGO Group come Designer proprio per sviluppare come prodotti ufficiali le opere che creava per sé: la versione in mattoncini di disegni/bozzetti dei suoi personaggi preferiti (Batman, Iron Man, i personaggi di Star Wars etc).

I set LEGO Brick Sketches

Chris McVeigh ha avuto questa idea prima di iniziare il suo lavoro come designer in LEGO. Anzi, è stato ingaggiato da LEGO proprio per i suoi sketches che da anni condivide con la community di appassionati dei mattoncini. La serie (perché speriamo davvero tanto che sia tale) inizia con quattro diversi set: due a tema Star Wars e due a tema DC Comics. Vediamoli nel dettaglio.

Stormtrooper LEGO Brick Sketches # 40391 | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

“Bozzetto” (dall’inglese “sketches”) in mattoncini collezionabile dell’iconico personaggio di Star Wars. E’ costruito su una base 12 x 16 stud e può essere esposta come un portafoto oppure essere appesa a parete grazie al “gancio incorporato”. I pezzi dei quali è composto il set sono 151 e una volta costruita misura 13 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 3 cm di profondità.

BB-8 LEGO Brick Sketches # 40431 | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

“Bozzetto” (dall’inglese “sketches”) in mattoncini collezionabile dell’iconico drone di Star Wars è costruito su una base 12 x 16 stud e può essere esposta come un portafoto oppure essere appesa a parete grazie al “gancio incorporato”. I pezzi dei quali è composto il set sono 171 e una volta costruita misura 13 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 3 cm di profondità.

Batman LEGO Brick Sketches # 40386 | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

“Bozzetto” (dall’inglese “sketches”) in mattoncini collezionabile del Cavaliere Oscuro, l’eroe di Gotham City. E’ costruito su una base 12 x 16 stud e può essere esposta come un portafoto oppure essere appesa a parete grazie al “gancio incorporato”. I pezzi dei quali è composto il set sono 115 e una volta costruita misura 13 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 3 cm di profondità.

The Joker LEGO Brick Sketches # 40428 | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

“Bozzetto” (dall’inglese “sketches”) in mattoncini collezionabile del più famoso criminale di Gotham City. E’ costruito su una base 12 x 16 stud e può essere esposta come un portafoto oppure essere appesa a parete grazie al “gancio incorporato”. I pezzi dei quali è composto il set sono 170 e una volta costruita misura 13 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 3 cm di profondità.

