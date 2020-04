LEGO: arriva il set della Ducati Panigale V4 R

E’ finalmente stato mostrato fa il nuovo set LEGO Technic # 42107 Ducati Panigale V4 R. Sarà disponibile dal 1° giugno nei LEGO Store e sul sito lego.com al prezzo di € 59,99. Il nuovo set è una replica dell’iconica moto italiana, che unisce il DNA del design Ducati e della piattaforma LEGO Technic per ricreare le curve e la forma aerodinamica della famosa due ruote.

Il set Technic # 42107 Ducati Panigale V4 R è disponibile da oggi per l’acquisto online sul sito LEGO

Gli appassionati del tema LEGO Technic potranno scoprire come l’innovativo cambio a 2 velocità attiva il motore V4, per ammirare poi le futuristiche sospensioni posteriori e anteriori e i due dischi dei freni, tutte parti realizzate appositamente per questo set. Il set include anche le parti per realizzare il classico supporto “da box” che permetterà di parcheggiare il modello e di metterlo in mostra una volta costruito. Il set LEGO Technic Ducati Panigale V4 R è il primo modello di moto nella storia del LEGO Technic ad includere il cambio! Altre caratteristiche del set sono lo sterzo realistico, le sospensioni e i freni a disco anteriori e posteriori. Tubo di scarico, cupolino e cruscotto sono solo alcuni dei piccoli dettagli che rendono questa replica così fedele alla moto reale.

“La Ducati Panigale V4 R è un’icona italiana così elegante e un vero capolavoro tecnologico” ha commentato Aurélien Rouffiange, Senior Designer di LEGO Technic. “È stato essenziale che, durante la progettazione della replica LEGO Technic, sia riuscito ad aggiungere quanti più dettagli autentici possibili della moto vera e propria, assicurandomi di catturare tutte le curve della moto e le caratteristiche uniche”. Proprio come Ducati spinge continuamente i confini nel suo design, abbiamo dimostrato ciò che la gamma LEGO Technic è in grado di fare, ingegnerizzando per la prima volta un cambio per motocicletta perfettamente funzionante e collegandolo al motore a 4 cilindri a V in rotazione utilizzando pezzi esistenti“.

“Siamo stati tutti ragazzi appassionati di mattoni LEGO e penso che sia facile capire che questo nuovo accordo di licenza tra Ducati e il Gruppo LEGO è come un sogno che diventa realtà. Siamo due marchi che condividono gli stessi valori di dedizione, passione e attenzione ai dettagli, valori che si sono uniti per dare vita a un’esperienza costruttiva unica” ha dichiarato Alessandro Cicognani, Direttore Licensing Ducati. “La nostra speranza è che la Ducati Panigale V4 R LEGO Technic possa riunire, emozionare e divertire non solo i bambini e i genitori, ma anche tutti gli appassionati che guidano la loro moto ogni giorno“.