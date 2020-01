LEGO Ford Mustang (10265): la recensione

Le recensioni di questo set LEGO Ford Mustang (10265) in giro per il web ormai si sprecano. Ecco perché abbiamo deciso di impostare la nostra in maniera un po’ diversa. Andremo infatti a vedere le particolarità costruttive e le peculiarità del set una volta montato.

La confezione

Una volta aperta la scatola del LEGO Ford Mustang , al suo interno troviamo il manuale delle istruzioni (e il piccolo foglietto con gli adesivi) e le usuali (sono 11) polybag trasparenti, numerate da 1 a 6. Il manuale, come anche fu per gli altri modelli di questa “serie”, contiene sia informazioni sulla vettura reale che sulla versione in mattoncini.

Il set in breve

Stiamo parlando di un set che riproduce la Ford Mustang GT Fastback nella versione del 1967, una delle “muscle car” americane più iconiche mai realizzate, la qual cosa le fa meritare senza dubbio un posto nella “hall of fame” dei modelli della linea Creator Expert Classic Vehicles.

Una particolarità salta subito all’occhio (almeno per chi è appassionato di cinema e serie TV) non appena si prende in mano la scatola del set:

il modello in mattoncini in primo piano ha come sfondo il bacino del fiume Los Angeles, all’interno e lungo il quale sono stati girati decine e decine di film (su tutti, la scena della “Thunder Road Race” di “Grease“, una delle scene di inseguimento in “Terminator II“, l’atterraggio dello Space Shuttle in “The Core” e su tutte l’inseguimento tra “Eleanor” (Ford Mustang GT500 Fastback 1973) e un elicottero in “Fuori in 60 secondi“.

Il set – Le particolarità

Questo set presenta un paio di particolarità davvero interessanti rispetto a quelli che l’hanno preceduto in questa linea di Classic Car. La prima riguarda lo sterzo. Ebbene sì, per la prima volta dalla nascita di questa “linea”, il set include lo sterzo funzionante. Andiamo a vedere come è stato realizzato:

Risultato? Finalmente possiamo fare le foto “magazine style” senza dover “fingere” che le ruote anteriori possano sterzare!

Nelle immagini qui sopra, si può vedere come può risultare una foto dello “sterzo finto” (la ruota viene sfilata dal suo supporto ed “angolata” opportunamente), mentre qui sotto si può vedere invece quanto risulti ben più realistico lo sterzo funzionante:

La seconda particolarità riguarda le portiere, ed in particolare il sistema scelto per incernierarle alla carrozzeria. Mentre infatti le più “datate” MINI Cooper MK VII (10242), Ferrari F40 (10248), VW Beetle (10252) Aston Martin DB5 (10262) avevano le portiere incernierate ai rispettivi montanti tramite una normale coppia (per ciascuna portiera) di “cerniere” sovrapposte ed allineate…

… nel caso del set della Ford Mustang per le portiere, probabilmente a causa della loro lunghezza e del loro peso, il Designer LEGO ha optato per un sistema “a cerniere incrociate”, mai visto in altri set:

Gli interni

La cura del dettaglio nella realizzazione degli interni è di livello molto, molto alto:

Il set costruito

Il risultato finale è davvero eccezionale, paragonabile ma decisamente superiore a quello della Ferrari F40 (sin qui, a parere di chi scrive, il modello meglio “trasposto” in mattoncini).

Le personalizzazioni

Ebbene si, per la prima volta in un set di questa linea, anziché degli “accessori” (cestino da picnic e coperta nel set della MINI Cooper, tavola da surf e borsa frigo nel set del VW Beetle) il set include gli elementi di un vero e proprio “kit di customizzazione”.

Oltre all’auto in sè, si possono infatti trovare i mattoncini per costruire:

lo spoiler anteriore da fissare sotto il radiatore frontale

lo spoiler anteriore da fissare sotto il radiatore frontale

lo spoiler posteriore da aggiungere al “coperchio” del vano bagagli

bombola del NoS da posizionare nel vano bagagli per partenze “brucianti”

una coppia di scarichi laterali molto “cattivi” (con i quali sostituire quelli posteriori)

un “mostruoso” compressore volumetrico “Supercharger” con il quale “incattivire” brutalmente il veicolo

Per quanto ci riguarda, abbiamo optato per la versione “intermedia”: spoiler anteriore, spoiler posteriore e NoS

ma volendo “assettarla” proprio cattiva, il risultato finale può essere questo:

Notato niente di strano? Ebbene si, le “sospensioni” posteriori sono REGOLABILI, e quindi anche l’assetto stradale! Azionando un brick round 2×2 “corrugato” nascosto vicino al mozzo centrale dell’assale posteriore, il “lato B” del veicolo può essere alzato, facendole puntare il “muso” a terra e lasciando al palo gli avversari nelle Drag Race!

Per rendere il doveroso e dovuto omaggio ad una vera icona dell’automobilismo, abbiamo realizzato anche questo “logo”

opera di Joachim Klang (_derjoe_ su Instagram).

Conclusione

Appassionati del mattoncino alla ricerca di un set impegnativo, coinvolgente e sfidante. Amanti e cultori del mito delle Muscle Car americane. Entrambi sapranno certamente apprezzare questo set LEGO Ford Mustang. L’assetto regolabile, i cerchi molto simili agli originali della vera auto, il “kit Custom” per personalizzare il modello con bombola del NoS, spoiler, scarichi e carburatori maggiorati ne fanno un pezzo da collezione che non può mancare in casa di ogni, vero appassionato di motori. La cura dei particolari degli interni è di livello altissimo: c’è persino l’adesivo da applicare allo specchietto retrovisore interno, che inquadra un’auto all’inseguimento della Mustang, immagine nella quale qualcuno ha voluto vederci un easter egg in omaggio ad uno dei più famosi film con la Ford Mustang come protagonista, ovvero Bullit, il mitico film con Steve McQueen come co-protagonista della nostra American Beauty.

Anche e soprattutto se avete già acquistato i precedenti set di questa linea, non potete farvi mancare questo gioiello!