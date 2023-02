Per il tema LEGO Friends il 2023 è decisamente un anno molto importante e ricco di novità. Non solo abbiamo visto il cambio della guardia tra il team originale e la nuova squadra composta da Aliya, Autumn, Leo, Zac, Liann, Olly, Paisley e Nova (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), ma per la prossima estate è in arrivo “LEGO Friends: nuovo capitolo”, una nuova serie TV nel segno della diversità e dell’inclusività, nella quale gli otto nuovi personaggi porteranno sullo schermo passioni, sogni e sfide dei bambini di oggi.

Per presentare la nuova serie TV in arrivo e per dare modo di toccare con mano i nuovi set, LEGO Italia ha organizzato lo speciale evento-première “Speciale LEGO Friends 2023 – Un nuovo inizio”, che si è tenuto lo scorso sabato 18 febbraio presso il Cinema Plinius di Milano e durante il quale gli invitati hanno prima potuto toccare con mano i nuovi set giocandoci, per poi assistere alla proiezione dell’episodio speciale “LEGO Friends: nuovi inizi“, che anticipa la serie TV che debutterà la prossima estate.

Galleria fotografica

CulturaPop è stata invitata a partecipare all’evento Speciale LEGO Friends 2023 – Un nuovo inizio: ecco le foto.

All’evento era presente anche la nota coppia di Youtuber DINSIEME, che i fan potranno incontrare il prossimo sabato 4 marzo presso il LEGO Certified Store di Milano San Babila dalle 10:00 alle 11:30 per una sessione di Meet&Greet.

Andiamo a scoprire insieme alcune dei set novità del tema LEGO Friends 2023.

I nuovi set LEGO Friends 2023

Scopriamo ora insieme alcuni dei nuovi set LEGO Friends 2023.

LEGO Friends #41727 Centro di soccorso per cani

Il set ideale per prendersi cura dei cuccioli in attesa di adozione! Divertirsi con Autumn e il suo amico Zac non è mai stato così semplice! Aree di gioco e per gli esercizi, scivoli e cucce sono solo alcuni degli accessori perfetti per permettere ai bambini amanti dei cani di personalizzare il proprio centro di soccorso.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Friends #41728 Ristorante nel centro di Heartlake

Il Ristorante nel centro di Heartlake City è il luogo in cui gli otto personaggi di LEGO Friends si incontrano per divertirsi insieme quando non sono occupati con la scuola. I piccoli costruttori possono scatenare la propria fantasia inventando un’infinità di storie, grazie ai tanti accessori che ispirano il gioco creativo: possono far finta di preparare dei panini, immaginare di essere un cliente del ristorante o ancora, utilizzare gli ingredienti nel frigorifero per personalizzare i panini.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Friends #41730 La casa di Autumn

Il casa piena di storie di fantasia per stimolare la creatività dei bambini, dotata di una cucina, un soggiorno, una sala da pranzo, un bagno, una camera da letto e il balcone. Non mancano gli animali: il cane Daisy e il puledro della famiglia. Una casa di amicizia in cui Autumn e i suoi amici Leo e Aliya amano passare le loro giornate in compagnia.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Friends #41731 La scuola internazionale di Heartlake City

La scuola, luogo di incontro per eccellenza, è dove gli 8 personaggi si incontrano per studiare e imparare nuove cose e divertirsi insieme: aule piene di accessori per la lezione, mensa, canestro da basket, skateboard… Insomma, tutto il necessario per arricchire i propri interessi e aver sempre qualcosa di nuovo da provare e imparare!

» Clicca qui per vedere il set

Volete mettere insieme il nuovo team e collezionare le 8 minidoll di Aliya, Autumn, Leo, Zac, Liann, Olly, Paisley e Nova, non dovrete fare altro che acquistare i 4 set delle loro camerette. Vediamoli insieme.

LEGO Friends #41740 La cameretta di Aliya

Il set della Cameretta di Aliya riflette la natura studiosa di Aliya stessa con accessori che includono quaderni scolastici, una sedia girevole, un computer portatile, un libro, una lampada e un trofeo. Troviamo anche particolari extra, come il foglio dell’esame in cui Aliya ha preso un brutto voto in fondo alla pila di quelli con i voti alti! Il set include anche il modello costruibile di un grande schermo per i film e accessori per giocare con il cucciolo di Aliya. Il set include le minidoll di Aliya e di Paisley.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Friends #41739 La cameretta di Liann

Il set della Cameretta di Liann include i modelli costruibili della sua scrivania, di un tavolino angolare alla finestra e di un letto a scomparsa. Il set include le minidoll di Liann e di Autumn, oltre a numerosi accessori di materiali artistici, tra cui tubetti di tempera, tavolozze e cavalletti. Sono presenti anche ciambelle, tazze, fumetti, uno skateboard, un telefono cellulare, una penna e un terrario per il geco Popcorn.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Friends #41755 La cameretta di Nova

Il set della Cameretta di Nova include un Gaming PC con tastiera e ventole al neon, oltre a una Gaming Chair e a un microfono. Il set include anche un banco da lavoro dove Nova ripara le ruote di Pickle (anch’esso incluso nel set), una rampa per aiutarlo a salire sul letto e dettagli aggiuntivi (come il poster nascosto) che rivelano gli altri interessi di Nova. Il set include le minidoll di Nova e di Zac.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Friends #41754 La cameretta di Leo

Leo ha creato uno studio nella sua cameretta per filmare i contenuti del suo canale sulla pasticceria. Olly è un esperto video-maker ed è l’amico perfetto per aiutare Leo. Ci sono tante funzioni e accessori per ispirare il gioco di ruolo, tra cui un giocattolo per gatti, un libro di ricette e una telecamera. Quando le riprese sono finite, si possono aprire le porte del balcone e godersi la vista sul mare dalla cameretta a tema balneare.

» Clicca qui per vedere il set

Pronti a incontrare il nuovo team? Scoprite tutti gli altri set novità della linea LEGO Friends 2023 su www.lego.com/friends.