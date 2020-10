Lego Friends “Amici del mare”: i set migliori e le novità 2020

LEGO Friends è il paradigma dei set lego per bambine e ragazzine. Se è vero che il LEGO non ha genere è altrettanto vedo che le mini-doll sono state create per strizzare l’occhio ad un giovane pubblico femminile così come le ambientazioni cittadine proposte dai designer LEGO Friends. Vogliamo parlarvi di un sub-set della serie Friends che tocca il tema della cura, salvaguardia a protezione della fauna marina. Il tema, trasversale a set più tipici come la scuderia per i cavalli, i negozi e le varie attività professionali permetterà di costruire uno spaccato di Heartlake City caratteristico e originale.

Vi proponiamo pertanto una guida all’acquisto che va dai set meno costosi a quelli più ricchi all’interno del tema ecologico “salvaguardia dell’oceano” che chiameremo “Amici del Mare”. Tutti i set sono tra loro combinabili promettendo una esperienza di gioco davvero esclusiva: le bambine / ragazzine ne andranno matte.

AGGIORNAMENTO – Ottobre04 2020 Dopo avervi presentato i set LEGO Friends del tema ecologico “salvaguardia dell’oceano” che abbiamo battezzato “Amici del Mare”, ora che viene l’autunno e tanti pomeriggi di tempo bigio, di pioggia e di freddo, vi portiamo un po’ di “caldo” presentandovi i set LEGO Friends del tema sviluppato con National Geographic “Salviamo la giungla”.

Lo scorso 25 giugno 2020, LEGO ha annunciato di aver attivato una nuova collaborazione con National Geographics (qui potete leggere l’annuncio ufficiale), a supporto della quale ha rilasciato una serie di set City e Friends volti a creare consapevolezza nei bambini sui temi dell’esplorazione e della protezione delle specie in via di estinzione nelle giungle e negli oceani del mondo. I set saranno molto utili per aiutare nel parlare ai bambini di specie a rischio estinzione e di cura degli animali. Quelli che vi presentiamo qui di seguito sono i set dedicati al recupero, salvataggio e cura degli abitanti della jungla.

41421 – Salvataggio nella giungla dell’elefantino – LEGO FRIENDS JUNGLE RESCUE

Il set “racconta” del salvataggio di un elefantino rimasto solo e senza la mamma da parte Stephanie ed Emma. Molto giocabile e comprendente la novità del cucciolo di elefante, è molto utile per aiutarci a parlare ai bambini di specie a rischio estinzione e di cura degli animali.

Salvataggio nella giungla dell’elefantino 41421 19,99 € 203 Pz Voce Punteggio Overall 7 Minis 7 Design 6 Pezzi/prezzo 6 “Woosh factor” 7 Investimento –

41422 – La casetta sull’albero del panda – LEGO FRIENDS JUNGLE RESCUE

Il set racconta di come Olivia e Mia facciano divertire i cuccioli di Panda dei quali devono occuparsi. Allevare in cattività fino allo svezzamento e poi reintrodurre in natura i cuccioli delle specie a rischio estinzione è l’unico modo per garantire la continuità e la sopravvivenza delle specie stesse. Sembra un semplice “set giocattolo” ma invece porta con sé un messaggio molto importante.

La casetta sull’albero del panda 41422 29,99 € 265 Pz Voce Punteggio Overall 7 Minis 7 Design 8 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 8 Investimento –

41423 – Salvataggio sulla mongolfiera della tigre – LEGO FRIENDS JUNGLE RESCUE

Il set racconta della missione di soccorso Andrea ed Emma e del loro salvataggio di alcuni cuccioli di tigre. La particolarità del set è che il “mezzo” utilizzato dalle due prodi esploratrici è una mongolfiera! Cosa c’è di più ecologico di una mongolfiera per spostarsi sul cieloverde di una jungla?

Salvataggio sulla mongolfiera della tigre 41423 39,99 € 302 Pz Voce Punteggio Overall 8 Minis 7 Design 8 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 7 Investimento –

41424 – Base di soccorso tropicale – LEGO FRIENDS JUNGLE RESCUE

Il set racconta della “clinica” dove Andrea, Olivia e Mia curano e si occupano degli animali che recuperano e salvano in giro per la giungla. E’ un set molto giocabile (include persino un moderno drone) ed è ricco di animaletti molto simpatici (mamma elefante con il suo piccolo, un paio di bradipi e una tartarughina), ed è molto utile per aiutarci a parlare ai bambini di come sia un nostro dovere di esseri umani di occuparci e di proteggere le specie a rischio estinzione.

Base di soccorso tropicale 41424 79,99 € 648 Pz Voce Punteggio Overall 8 Minis 7 Design 7 Pezzi/prezzo 8 “Woosh factor” 9 Investimento –

41432 – Salvataggio in montagna dell’alpaca – LEGO FRIENDS JUNGLE RESCUE

In questo set ci vengono raccontate le peripezie di Stephanie e Mia per andare a recuperare dei cuccioli di Alpaca rimati bloccati sul fianco di una montagna. La situazione era così a rischio da richiedere l’impiego di un elicottero per recuperare i cuccioli e di una canoa per portali alla clinica.

Salvataggio in montagna dell’alpaca 41432 59,99 € 512 Pz Voce Punteggio Overall 8 Minis 7 Design 7 Pezzi/prezzo 8 “Woosh factor” 9 Investimento –

41397 – IL FURGONE DEI FRULLATI

Ecco il nuovo set “piccolo” della serie “Amici del Mare”. Andrea ed Emma si divertono sul furgone dei frullati e nella scatola, di facile costruzione (è infatti adatta dai 4 anni a salire) sono presenti persino due delfini. Il furgone è parcheggiato davanti alla spiaggia e pertanto sdraio e palma sono incluse nella confezione. Il set fa respirare proprio un’atmosfera da Miami Beach e visto il costo ridotto sarà gradito da molti adulti oltre che bambini.

Il furgone dei frullati 41397 19,99€ 103 Pzs Voce Punteggio Overall 8 Minis 8 Design 7 Pezzi/prezzo 6 “Woosh factor” 7 Investimento 0

41376 – LA MISSIONE DI SOCCORSO DELLE TARTARUGHE

Ecco il set più piccolo (e meno costoso) della serie “Amici del Mare”. Olivia, il suo robot Zobo e 4 tartarughine sono i protagonisti della scatola che comprende un piccolo veicolo anfibio, la clinica per le tartarughe su palafitta e un isolotto dove posizionare le tartarughe. Il set è una gioia da montare anche grazie agli accessori compresi: due gusci rotti di tartaruga, uova, salvagenti, siringhe, biberon etc, insomma tutto l’occorrente per una piccola clinica veterinaria marina. La clinica rifugio è un ottimo giocattolo educativo e nonostante il numero ridotto di pezzi ha un aspetto dettagliato, in grado di farvi fare un’ottima figura se regalate la scatola ad un compleanno o ad una festa.

La missione di soccorso delle tartarughe 41376 19,99€ 225 Pzs Voce Punteggio Overall 7 Minis 9 (le tartarughe sono amorevoli) Design 6 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 7 (il veicolo anfibio) Investimento 0

41378 – LA MISSIONE DI SOCCORSO DEI DELFINI

Gli “Amici del Mare” ci propongono un play set ambientato sott’acqua che appare davvero amorevole e intrigante. Già dall’immagine sulla scatola il relitto del galeone in cui hanno trovato rifugio i delfini e il battiscafo bianco e giallo fanno venire in mente mille avventure. La presenza di alghe, granchi, polipi, cavallucci marini e pesci LEGO lo rendono un set davvero unico, pieno di dettagli che le bambine o le ragazzine ameranno. Due delfini (madre e figlio) e due mini-dolls arricchiscono la scatola: Stephanie e Kacey. Il set include anche una mappa del tesoro tessile reattiva all’acqua che aggiunge una ulteriore dimensione avventurosa ad un set ispirato al salvataggio degli animali in pericolo. Nel dettaglio il sottomarino è una costruzione semplice che darà grande soddisfazione per l’aspetto bombato e il vetro tondo, il relitto del vascello è altrettanto veloce da assemblare ma ha numerosi dettagli della flora e della fauna marina da farvi desiderare di poterlo aggiungere al vostro acquario (se ne possedete uno). Lo scoglio con il tesoro risulta essere un accessorio non troppo ispirato. Il set è molto bello una volta che lo avete montato, ma risulta un po’ troppo povero di pezzi LEGO per la spesa sostenuta (sono solo 363 pezzi). È vero che tutti gli animali marini presenti compensano, ma l’esperienza costruttiva finale risulta un po’ deludente.

la missione di soccorso dei delfini 41378 39,99€ 363 Pzs Voce Punteggio Overall 7 Minis 10 (gli animali marini in rosa sono bellissimi) Design 7 Pezzi/prezzo 5 “Woosh factor” 7 Investimento 0

41380 – IL FARO CENTRO DI SOCCORSO

Il faro è un set davvero interessante. Questa scatola è molto bella non solo per il prezzo accessibile, ma anche per gli spazi dedicati al gioco: il centro di soccorso è dotato di tantissime funzioni diverse tra cui un laboratorio, un’area giochi per leoni marini, un’area di riposo, una sala TV, un ufficio e un ponte di osservazione con una lampada che può essere illuminata premendo il tetto del faro! Questo set Include 2 mini-doll: Mia ed Emma, 1 delfino, 1 uccello, 1 tartaruga e 2 leoni marini. La costruzione è abbastanza semplice seppure dia una grande soddisfazione soprattutto nell’assemblaggio del faro bianco e rosa alto ben 29 cm. I dettagli sono numerosi così come è molto curata la componentistica aggiuntiva (mappa tessile compresa). A nostro parere si tratta di una scatola in grado di far giocare una bambina per ore.

Il faro centro di soccorso 41380 64,99€ 602 Pzs Voce Punteggio Overall 8 Minis 9 Design 8 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 4 Investimento 4

41381 – MOTOSCAFO DI SALVATAGGIO

Finalmente un set “Amici del Mare” che rappresenta anche una bella sfida costruttiva: il motoscafo conta 908 pezzi e completato darà grande soddisfazione non solo per i dettagli e il design ma soprattutto per la giocabilità. Il motoscafo infatti è equipaggiato con una gru girevole con barella, una postazione di vedetta e la cabina di guida. Il ponte è rimovibile per poter accedere ad un laboratorio, ad una cucina e ad una camera da letto (con gabinetto!) sottocoperta. Le mini-doll presenti sono numerose: Olivia, Andrea, Mia, il robot Zobo e un narvalo (pezzo esclusivo del set). Il set è strapieno di accessori che renderanno la sua giocabilità ancora più divertente. L’unica critica che ci sentiamo di fare è quella relativa alle mini-doll presenti: per chi ha comprato gli altri playest del sub-set “amici del mare” Olivia e Mia sono state già comprese nel faro e nella Missione di soccorso per le tartarughe. LEGO avrebbe dovuto invece includere delle nuove mini-doll anche per avere nuove acconciature di capelli in diversi colori e aumentare il gruppo degli “amici” delle protagoniste della serie.

Motoscafo di salvataggio 41381 89.99€ 908 Pzs Voce Punteggio Overall 9 Minis 7 Design 8 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 8 Investimento 6

Concludendo consigliamo a chi può permetterselo l’acquisto dell’intero sub-set (siamo intorno ai 240 euro): le quattro scatole infatti vi permetteranno di avere una base operativa con faro, un motoscafo accessoriato, un sottomarino e una piccola clinica veterinaria per tartarughe. Inoltre avrete accessori e dettagli della fauna e della flora marina per poter salvare, curare e proteggere tutti gli abitanti dell’oceano. Se potessimo suggerire a LEGO un paio di altre scatole a tema “Amici del mare” proporremmo due scatole di fascia bassa (stranamente assenti nell’attuale proposta): in una metteremmo solo accessori marini (pesci, cavallucci e un bel fondale da costruire tipo barriera corallina), nell’altra uno scoglio con un piccolo relitto, qualche gabbiano e una mini-doll con bombole e pinne. In questo modo il sub-set sarebbe ancora più completo e aumenterebbe la giocabilità.

Notare bene: tutti i voti vanno da 1 a 10.

Overall: voto del set LEGO nella sua totalità.

Minis: voto dedicato agli omini LEGO inclusi nel set. Il voto migliora in base alla rarità, alle caratteristiche uniche, agli accessori e alla tipologia di stampa (printing) delle minifigures più amate in tutto il mondo. Nel caso le minifigures non siano presenti il voto sarà Np.

Design: voto sul modo in cui i pezzi vengono assemblati. Viene privilegiata l’originalità e il divertimento nell’assemblaggio, la giocabilità del prodotto, l’aspetto finale del set completato.

Pezzi/prezzo: il voto si basa sul rapporto fra la quantità dei pezzi inclusi e il costo attuale del set. Se il set è fuori produzione ci si rifà a quanto rinvenibile su Ebay per una copia con la scatola ma non sigillata o quanto offerto dai venditori terzi su Amazon.

“Woosh factor”: il voto si basa su quanto bene e con quanta soddisfazione il set può essere tenuto in mano e fatto volare nella propria stanza, studio o ufficio. Tornate bambini grazie alle valutazioni di Japo L’Orbo!

Investimento: il voto si basa su quanto probabilmente il set guadagnerà valore economico se tenuto sigillato con una scatola in buone condizioni. Tutti i set LEGO nel tempo guadagnano valore ma un punteggio alto in questa voce significa essere sicuri che i collezionisti faranno di tutto per averlo MINT. Se il set è fuori produzione il voto indica quanto è ricercato dai collezionisti.