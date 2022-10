Il mese di ottobre che inizia oggi vede l’arrivo sugli scaffali (digitali) di lego.com e (fisici) dei LEGO (Certified) Store di molti nuovi set, per cui abbiamo pensato che potesse esservi utile una guida all’acquisto che riepiloghi i set più interessanti e disponibili dal 1° ottobre. Ce ne sono davvero per tutti i gusti e a copertura degli interessi più diversi. Scopriamoli insieme.

Importante

Dal 1° ottobre al 13 ottobre, salvo esaurimento scorte, con ordini di importo uguale o superiore a € 120, si riceverà in omaggio il set LEGO Ideas #40566 L’isola deserta di Ray, realizzato sulla base del progetto Ray the Castaway di DadiTwins, uscito vincitore dal concorso Do you want to go to the seaside? (Ti andrebbe di andare al mare? – NdR) indetto sulla piattaforma Ideas.

Sarà invece sufficiente un acquisto di importo uguale o superiore a € 55 (la soglia minima per beneficiare delle spese di spedizione gratuite) per ricevere in omaggio la polybag Add On Pack VIP – Spooky, un mix di accessori e minifigure a tema Halloween.

Andiamo a scoprire insieme i set disponibili da oggi con la nostra guida all’acquisto.

LEGO Star Wars #75331 Razor Crest

Composto da 6.187 pezzi e ricchissimo di dettagli, il nuovo set LEGO Star Wars #75331 Razor Crest riproduce l’astronave che è protagonista della serie tanto quanto il suo proprietario e pilota. Fedele alla tradizione dei modelli UCS che l’hanno preceduta, anche questo nuovo modello include la replica di tanti dettagli dell’originale: motori e cabina di pilotaggio rimovibili, una capsula di salvataggio e una camera di congelamento nel carbonio a misura di minifigure, oltre alle minifigure di Grogu, del Mandaloriano, Mythrol e Kuiil su una versione costruibile del Blurrg. Questo set non poteva non essere incluso nella nostra guida all’acquisto.

Caratteristiche

Misure: 72 cm (lunghezza) x 50 cm (larghezza) x 24 cm (altezza)

Funzioni: Motori e cabina di pilotaggio rimovibili, una capsula di salvataggio e una camera di congelamento del carbonio a misura di minifigure

Minifigure: Grogu, il Mandaloriano, Mythrol e Kuiil su un Blurrg costruibile

Pezzi: 6.187

Prezzo: € 599,99

Disponibilità: dal 3 ottobre per i membri LEGO VIP, per tutti dal 7 ottobre su lego.com e dal 1° gennaio 2023 nei negozi SME

LEGO Ideas #21336 The Office

Il set LEGO Ideas #21336 The Office è composto da 1.164 mattoncini e permette di ricreare le scene più esilaranti, divertenti e commoventi della serie. Gli appassionati della serie (e non solo) avranno la possibilità di costruire una parte degli uffici della Dunder Mifflin Paper Company di Scranton, compreso ovviamente l’ufficio l’ufficio di Michael Scott, il “Miglior Capo del mondo” (che può essere anche separato per essere esposto da solo), l’area della reception, la scrivania di Jim e Dwight, quella di Phyllis e Stanley e la sala conferenze.

Il set include le minifigure di ben 15 dei personaggi principali della serie TV: Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly, Ryan Howard, Angela Martin, Oscar Martinez, Kevin Malone, Stanley Hudson, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creed Bratton, Toby Flenderson e Darryl Philbin, oltre al gatto di Angela, Garbage. Tutti i personaggi hanno 2 espressioni facciali tra cui scegliere, per poter mostrare emozioni diverse semplicemente girando la “testa”. Sono inoltre inclusi molti accessori, tra cui la spillatrice in gelatina, il Golden Ticket, il trofeo di Dundie, la teiera, la lettera e l’anello di fidanzamento di Jim per Pam, la sceneggiatura di Michael, “Threat Level Midnight”, le armi nascoste di Dwight, la pentola di chili di Kevine la tazza “World’s Best Boss”. Imperdibile per tutti i fan della serie, non poteva mancare nella nostra guida all’acquisto.

LEGO Icons #10308 Natale nella strada principale

Il set LEGO Icons #10308 Natale nella strada principale è l’ultima aggiunta al tema Villaggio Invernale. In particolare, il set di quest’anno include un negozio di giocattoli e un negozio di musica con i rispettivi clienti, i due proprietari dei negozi e i corrispondenti appartamenti posti al piano superiore dei negozi stessi.

Il tutto è completato da:

il modello costruibile di un tram cittadino, completo di decorazioni natalizie e adatto al trasporto di 4 minifigure. Acquistando separatamente gli elementi necessari, sarà possibile motorizzarlo e farlo girare su di un normale circuito ferroviario come quello dei treni LEGO City;

i modelli costruibili di due edifici, entrambi composti da un negozio al piano terra e dall’appartamento del proprietario del negozio stesso al piano di sopra. Entrambi gli edifici sono ricchi di dettagli: l’albero di Natale, i regali, i giocattoli e il letto nel negozio di giocattoli e gli strumenti musicali e la zona pranzo nel negozio di musica di H. Jollie;

un albero di Natale municipale;

una porzione costruibile di arredo urbano

Le misure? 10 cm di altezza, 17 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza. I pezzi inclusi? 750. Il prezzo? € 99,99. La disponibilità: a partire dal prossimo 7 ottobre, su lego.com o nei LEGO Store.

LEGO Super Mario #71411 Il potente Bowser

E’ il più grande modello costruibile di Bowser di sempre, composto da ben 2.807 pezzi. Il modello riproduce molto dettagliatamente il Re dei Koopa, in una versione completa di movimenti controllabili e della possibilità di lanciare una palla di fuoco, che riflette le enormi e potenti caratteristiche di Bowser.

Il modello costruibile di Bowser, che entra a pieno titolo a far parte della serie “Adults Welcome”, è perfetta per chi desideri sfidare se stesso con la costruzione di un set molto dettagliato e complesso e che al tempo stesso riporterà alla mente i piacevoli ricordi del passato. I Designer LEGO che hanno curato lo sviluppo di questo set hanno progettato elementi e parti di nuova concezione per ricreare l’aspetto degli spuntoni di Bowser. Oltre ad avere un lanciatore di palle di fuoco e un pulsante per controllare i movimenti della testa e del collo di Bowser, anche la bocca, le braccia, le gambe e la coda saranno mobili, in modo che i fan possano replicare la temibile natura del Re dei Koopa che conoscono e amano.

Esattamente come i due set precedenti, anche il Potente Bowser include un elemento interattivo, tramite il quale chi possiede uno degli Starter Pack di Mario, Luigi o Peach potrà far combattere Bowser contro Mario, Luigi o Peach stessi.

Caratteristiche

Età: 18+ (LEGO Super Mario)

Misure: 32 cm di altezza, 41 cm di larghezza e 28 cm di profondità

Pezzi: 2.807 pezzi

Prezzo: € 269,99

I set del nuovo tema LEGO Avatar

Sono disponibili da oggi per l’acquisto tutti i set LEGO Avatar, il nuovo tema dedicato all’omonimo film di James Cameron e al suo sequel. Sono in totale cinque i set ispirati al mondo di Pandora, ai suoi abitanti Na’vi, alla sua fauna e ai veicoli, i mecha e i velivoli della RDA – Resources Development Administration, l’immaginaria organizzazione non governativa più grande e importante dell’universo di Avatar. Vista la grande attesa per l’arrivo del film nelle nostre sale, questi nuovi set non potevano non essere inclusi nella nostra guida all’acquisto.

LEGO Disney #75571 Neytiri e Thanator vs. Quaritch con tuta AMP

Il set include le minifigure di Neytiri e del Colonnello Miles Quaritch, oltre ai modelli costruibili e snodabili del Thanator di Neytiri e della tuta AMP, oltre ad una sezione di giungla costruita utilizzando pezzi fluorescenti. I tre elementi (Thanator, tuta AMP e giungla) possono essere costruiti contemporaneamente da tutta la famiglia (o da un gruppo di amici) perchè ciascun modello ha il proprio libretto di istruzioni.

Età: 9+

Numero di pezzi: 560

Prezzo: € 44,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Disney #75572 Il primo volo sulla banshee di Jake e Neytiri

Il set include le minifigure di Jake Sully e di Neytiri, 2 modelli costruibili e snodabili di Banshee (Ikran) e una sezione delle Montagne fluttuanti dell’Alleluia realizzate con pezzi fluorescenti. I tre elementi (le due Banshee e la sezione delle montagne) possono essere costruiti contemporaneamente da tutta la famiglia (o da un gruppo di amici) perchè ciascun modello ha il proprio libretto di istruzioni.

Età: 9+

Numero di pezzi: 572

Prezzo: € 54,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Disney #75573 Montagne fluttuanti: Sito 26 e Samson RDA

Il set include 2 minifigure di Jake Sully (in forma Na’vi e umana), 3 altre minifigure, un Direhorse (Pa’li), il modello costruibile dell’elicottero futuristico SA-2 Samson, il modello costruibile del container del Sito 26 con stazione di collegamento mobile, oltre ad una sezione costruibile con elementi fluorescenti della flora del sito. I tre elementi (il velivolo, il container e la sezione di flora) possono essere costruiti contemporaneamente da tutta la famiglia (o da un gruppo di amici) perchè ciascun modello ha il proprio libretto di istruzioni.

Età: 9+

Numero di pezzi: 887

Prezzo: € 99,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Disney #75574 Toruk Makto e l’Albero delle anime

Il set racconta la scena nella quale il protagonista Jake Sully decide di restare su Pandora e usa l’albero delle anime per trasferire la propria mente nel corpo del suo Avatar una volta per tutte. Nel frattempo, l’Avatar di Jake diventa un Toruk Makto, in grado di montare e controllare un Toruk, il più grande e temuto predatore dei cieli di Pandora che gli umani chiamano il nome scientifico di Leonopteryx rex.

Il nome con cui lo chiamano i Na’vi, Toruk, significa “Ultima Ombra”, a causa della sua tattica di caccia in picchiata dall’alto, che lo rende per le sue prede l’ultima ombra che vedono nella loro vita. Ha un ruolo molto importante nella cultura dei Na’vi perchè furono pochissimi coloro in grado di domarlo, legandosi a uno di loro tramite lo tsaheylu divenendo appunto Toruk Makto, Cavaliere di Ultima Ombra. Sono solo cinque i guerrieri Na’vi diventati Toruk Makto prima di Jake, che nel finale del film si unisce a loro e comanda i Na’vi contro l’ RDA.

Il set è un vero e proprio playset, in quanto include il modello costruibile dell’Albero delle Anime e del Toruk, oltre a 3 ambientazioni con elementi fluorescenti, alle 4 minifigure di Jake Sully (Sam Worthington), della sua amata Neytiri (interpretata nel film da Zoe Saldana), di Mo’at (madre di Neytiri e leader spirituale del clan Omaticaya, nel film interpretata da CCH Pounder) e di Tsu’Tey (il migliore dei guerrieri e dei cacciatori del clan, nel film interpretato da Laz Alonso) e a un Direhorse (nome scientifico: Equidirus hoplites) completo di tsaheylu, le “code neurali” (i tendrilli) che permettono ai Na’vi di creare con le loro cavalcature un legame bio-neuro-chimico che consente loro di sentire l’uno (il cavaliere) il corpo dell’altra (la creatura cavalcata) come fosse il proprio. Sarà così possibile ricreare le scene del film o perchè no, inventare storie del tutto nuove per costruire versioni infinite di Pandora.

I tre elementi (l’albero, l’ambientazione e il Toruk) possono essere costruiti contemporaneamente da tutta la famiglia (o da un gruppo di amici) perchè ciascun modello ha il proprio libretto di istruzioni.

Età: 12+

Numero di pezzi: 1.212

Prezzo: € 149,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Disney #40554 LEGO Disney #40554 Jake Sully e il suo Avatar

Il set riproduce il protagonista Jake Sully sia con sembianze umane, con una sedia a rotelle attaccabile, sia come Avatar con la sua lancia Na’vi.

Età: 10+

Numero di pezzi: 246

Prezzo: € 19,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

I nuovi set dedicati a Black Panther

LEGO ha presentato i nuovi set del Marvel Cinematic Universe, che accompagneranno l’uscita del film Black Panther: Wakanda Forever, prevista per il prossimo mese di novembre. Ispirati all’eroe dietro la cui maschera si celava il re T’Challa del regno di Wakanda (e interpretato nel primo film a lui dedicato dal compianto Chadwick Boseman), la nazione immaginaria che si nasconde nel continente africano grazie alla sua avanzatissima tecnologia, resa possibile da un meteorite composto di vibranio precipitato durante l’alba dell’uomo. Anche l’attesa per il nuovo film del primo supereroe di colore è alta, motivo per il quale abbiamo aggiunto i nuovi set Marvel nella nostra guida all’acquisto. Scopriamoli insieme.

LEGO Marvel #76215 Black Panther

Il modello è la riproduzione dettagliata della testa, del petto e delle mani di Black Panther quasi a grandezza naturale, il tutto in posa nel leggendario saluto “Wakanda Forever”. Entrambe le mani presentano dita articolate e si staccano dal modello principale per creare pose diverse. Una solida base con targa e logo completa questo tributo a una figura leggendaria. I 2.961 pezzi costituiranno una sfida costruttiva impegnativa e gratificante. Le mani sono complete di dita articolate e si possono staccare dal modello principale per creare pose diverse.

Età: 18+

Numero di pezzi: 2.961

Misure: altezza 46 cm, larghezza 52 cm, lunghezza 29 cm

Prezzo: € 349,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Marvel #76211 Sunbird di Shuri

Il velivolo costruibile con questo set è la riproduzione del Sunbird, la fantastica macchina volante pilotata da Shuri nel film Black Panther: Wakanda Forever. Il modello è caratterizzato da 2 grandi motori montati su giunti a sfera che è possibile inclinare e ruotare con varie angolazioni. Grazie alle cerniere incorporate nella carlinga, si possono piegare le ali in avanti e indietro. Nella parte posteriore c’è il deposito per le armi a pugno di Shuri, mentre nella parte anteriore sono montati 2 shooter. Il set include 4 minifigure: Shuri, Ironheart MK1, Nakia e Attuma insieme alle loro fantastiche armi e accessori.

Età: 8+

Numero di pezzi: 355

Misure: 7 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 26 cm di larghezza

Prezzo: € 49,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Marvel #76213 La stanza del trono di Re Namor

Il modello riproduce il sottomarino Skirmisher che vedremo nel film Black Panther: Wakanda Forever, ed è dotato di shooter che possono sparare mentre si combattono il malvagio Attuma. Alla fine del viaggio in sottomarino, gli eroi del film scopriranno il Tempio di Re Namor e la sala del trono del re decorata con alghe. Il set include 3 minifigure: Shuri, Attuma e Re Namor, tutte completedi fantastiche armi e accessori.

Età: 7+

Numero di pezzi: 355

Misure: 4 cm di altezza, 13 cm di lunghezza e 4 cm di larghezza

Prezzo: € 34,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Marvel #76212 Il Laboratorio di Shuri

Unico dei 3 set in uscita il 1° ottobre insieme al monumentale busto di Black Panter del set a non essere (strettamente) legato direttamente al film Black Panther: Wakanda Forever ma che per contro si rivolge ai costruttori più piccoli, il set è infatti un prodotto 4+, ovvero a costruzione facilitata. Il set permette di costruire la riproduzione del laboratorio di Shuri e di varie attività che vedono coinvolta Shuri stessa: guanti da testare, l’hoverboard di Black Panther da far sfrecciare, il porta-armi da evitare e si può anche fare pratica di tiro al bersaglio. Include le minifigure di Shuri e di Black Panther, uno shooter spara-dischi, accessori vari e uno Starter Brick per velocizzare il processo di costruzione.

Età: 4+

Numero di pezzi: 58

Misure: 7 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 6 cm di profondità

Prezzo: € 9,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Marvel #76214 Black Panther: Guerra sull’acqua!

Il set consente di costruire la riproduzione in mattoncini della Royal Sea Leopard che vedremo nel film a breve in sala Black Panther: Wakanda Forever. Il modello comprende 2 shooter, una prigione, un deposito di armi e munizioni, attrezzi e 2 droni costruibili, entrambi dotati di 2 shooter e rotori pieghevoli, che è possibile “parcheggiare” sul ponte della nave. Incluse nel set troviamo 5 minifigure: M’Baku, Okoye, Black Panther, Ironheart MK2 e Re Namor.

Età: 8+

Numero di pezzi: 545

Misure: 10 cm di altezza e 33 cm di lunghezza

Prezzo: € 89,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set