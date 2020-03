Lego Harry Potter: Hogwarts per tutti

Se fossimo dei bambini LEGO Harry Potter sarebbe nostro tema preferito: avventure, creature fantastiche, animali misteriosi, castelli pieni zeppi di passaggi segreti. E anche da adulti, a dire il vero, LEGO Harry Potter è comunque uno dei nostri temi preferiti! È vero che dal punto di vista costruttivo i set sono abbastanza semplici, ma la qualità dei dettagli, degli accessori e delle minifigures è davvero eccellente. Rispetto alle precedenti uscite il nuovo Harry Potter Wizarding World è un acquisto obbligato per i fan del mago con la cicatrice a saetta e anche per tutti gli altri bambini alla ricerca di avventure ed emozioni. In questo articolo tratteremo solo i set che vi permetteranno di costruire il castello di HOGWARTS: sono solo quattro, di media/alta fascia, più un quinto “speciale” di fascia altissima e solo per expert builder. Tenete presente che i primi quattro set sono componibili fra loro pertanto se li avrete tutti fra le mani potrete ricreare un diorama da esposizione stupendo.

75947 –La capanna di Hagrid: il salvataggio di Fierobecco

Iniziamo con un set di media taglia (il meno costoso del gruppo) che per quanto non abbia merlature, torri o passaggi segreti si guadagna a pieno titolo il posto nei set di Hogwarts: si tratta della capanna di Hagrid, sede e punto di partenza di alcune delle avventure di Harry e dei suoi amici. Il set è ambientato durante il salvataggio di Fierobecco e questa scelta permette ai designer di aggiungere numerose minifigures esclusive come il Boia, il Ministro della Magia e l’ippogrifo stesso. È un peccato che i tre ragazzi (Harry e co,) siano in abiti “casual” e non con la divisa del castello. La capanna è identica a quella vista nel terzo film della serie “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” comprese le zucche di fronte all’ingresso. L’interno della capanna per quanto piccolo è ben caratterizzato con pentole, candele, cucchiai e il mitico ombrello rosa di Hagrid. Il numero di pezzi non fa gridare al miracolo, ma la giocabilità del set è comunque molto buona.

La capanna di Hagrid (75947) – 64,99€ – 496 pzs

Overall: 7

Minis: 8

Design: 5

Prezzi/prezzo: 4

“Woosh factor”: (Fierobecco) 10

Investimento: 2

75953 – Il platano picchiatore di Hogwarts

Il set non solo permette di ricreare l’iconica scena della macchina volante di Harry e Ron contro il platano picchiatore ma offre un bel segmento del castello di Hogwarts e relativi interni. Rispetto alla capanna di Hagrid per soli dieci euro di più avrete fra le mani molti più mattoncini e la soddisfazione di star costruendo un bel pezzo del muro di cinta del castello. Il set nel suo complesso contiene l’albero Platano Picchiatore, la Ford Anglia volante (azzurra) e una sezione del castello di Hogwarts. Il Platano Picchiatore è dotato di rami rotanti e dell’entrata del tunnel della Stamberga Strillante. Il problema con il platano è che ha un aspetto un po’ tozzo ed è quasi senza foglie. In effetti assomiglia a quello visto nel film… ma questo non rende il suo design più accattivante! La sezione del castello di Hogwarts è dotata di cancello, camminamenti lungo il parapetto, tre torrette, un dormitorio con due letti, l’aula delle pozioni con piano di lavoro e l’ufficio di Severus Piton. Le minifigures presenti sono abbondanti fra cui Seamus Finnigan, Argus Gazza (con una “capigliatura” bellissima) e Severus Piton.

Il platano picchiatore di Hogwarts (75953) – 74,99€ – 753 pzs

Overall: 7

Minis: 8

Design: 6

Prezzi/prezzo: 6

“Woosh factor”: 2 (la Ford Anglia: 6)

Investimento: 3

75954 – La sala grande di Hogwarts

Abbiamo apprezzato l’idea della LEGO di ricreare il castello nei suoi ambienti principali divisi in differenti scatole. In fin dei conti la proposta permette ai veri appassionati di comprare e assemblare un grande castello, agli altri mette a disposizione dei set medio grandi dal costo non esagerato. La sala grande di Hogwards è un set da avere nella propria collezione, non solo per l’eccellente design ma per le minifigures incluse (ben 10!): Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger (ovviamente), Draco Malfoy, Susan Hossas (in esclusiva!), Professoressa McGranitt, Professor Raptor, Hagrid, Albus Silente, Nick-Quasi-Senza-Testa, più le creature costruibili del Basilisco e di Fanny, per ricreare comodamente le scene dei primi due film della saga. La sala grande ha un ottimo design grazie alle finestre a ghiera che la rendono molto luminosa, alla spaziosità e alla possibilità di far sedere ai tavoli gli studenti. La torre a tre livelli invece non offre molto spazio per giocare e risulta più che altro un elemento espositivo. Il secondo piano della torre ad esempio risulta poco dettagliato e un po’ spoglio. A nostro parere se potete comprare uno e un solo set di Harry Potter questo è quello che merita l’acquisto: offre il giusto compromesso fra esperienza costruttiva, quantità (e utilità) delle minifigures e giocabilità degli spazi.

La sala grande di Hogwards (75954) – 99,99€ – 878 pzs

Overall: 8

Minis: 9

Design: 8

Prezzi/prezzo: 6

“Woosh factor”: 2

Investimento: da solo 7, con la torre dell’orologio 9

75948 – La torre dell’orologio di Hogwarts

Il set presente in questa scatola, la torre dell’orologio, ricrea una delle scene più famose del “Calice di Fuoco”: il Ballo dei Ceppi. Il set è caratterizzato dal meccanismo che fa ruotare la pista da ballo e le lancette dell’orologio. Inoltre include ben 8 minifigures: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Fleur Delacour, Cedric Diggory, Viktor Krum, Albus Dumbledore e Madame Maxime. In più l’atmosfera natalizia e le sculture di ghiaccio rendono questo set “magico”. Rispetto alla sala grande le stanze messe a disposizione nelle due torri di cui è composta la struttura rendono la giocabilità migliore, seppure le minifigs siano più specifiche e meno adatte a ricreare le scene dei films (Ballo dei Ceppi a parte ovviamente). Le sale sono ben arredate e permettono di ricreare l’aula di difesa contro le arti oscure, l’ospedale, il Bagno dei Prefetti e l’ufficio di Silente. L’ufficio di Silente è particolarmente bello e dettagliato. Fra i due set (questo e la Sala Grande) riteniamo la Torre dell’orologio quello con il design più accattivante e originale, seppure ai bambini consigliamo l’acquisto della Sala Grande per le opzioni di gioco. Averli entrambi li farà crescere di valore qualora vogliate poi rivenderli fra qualche anno sul mercato secondario dei collezionisti.

La torre dell’orologio di Hogwarts (75948) – 99,99€ – 922 pzs

Overall: 9

Minis: 10

Design: 8

Prezzi/prezzo: 7

“Woosh factor”: 4

Investimento: da solo 7, con la sala grande 9

71043 – Castello di Hogwarts

L’imponente e bellissimo Castello di Hogwarts è un set per adulti (consigliato se avete 16 anni o più) composto da ben seimila pezzi, fuori scala rispetto alle minifigures ma perfetto come elemento espositivo. Nella enorme scatola sono presenti anche quattro minifigures esclusive, cioè i fondatori del castello: Godric Grinfodoro, Tosca Tassorosso, Salazar Serpeverde e Priscilla Corvonero. Il set contiene però anche 27 micro personaggi fra cui 5 dissennatori, l’acromantula aragog, il basilisco e l’Ungaro Spinato. Insomma fra il design perfetto, la sfida costruttiva, i dettagli aggiunti, si tratta del miglior castello di Hogwatrs in LEGO che possiate desiderare. Molti dettagli dei film e dei libri (compreso il molliccio nell’armadio) sono presenti e gli interni popolati dai microscopici personaggi risultano realistici nonostante la scala scelta. Costruire questo set significa rivivere i momenti topici dei libri di Harry Potter e rimanere sorpresi per l’acume dei designer e le strategie di assemblaggio scelte. Dal punto di vista architettonico poi il castello risultante è quanto meglio possiate desiderare se siete fan adulti della serie e dei mattoncini LEGO. Nel tempo questo set (già raro oggi) acquisterà un grande valore nel mercato secondario.

Castello di Hogwarts (71043) – 399,99€ – 6020 pzs

Overall: 10

Minis: 9

Design: 10

Prezzi/prezzo: 0

“Woosh factor”: 0

Investimento: 10

Criteri di valutazione

Notare bene: tutti i voti vanno da 1 a 10.

Overall: voto del set LEGO nella sua totalità.

Minis: voto dedicato agli omini LEGO inclusi nel set. Il voto migliora in base alla rarità, alle caratteristiche uniche, agli accessori e alla tipologia di stampa (printing) delle minifigures più amate in tutto il mondo. Nel caso le minifigures non siano presenti il voto sarà Np.

Design: voto sul modo in cui i pezzi vengono assemblati. Viene privilegiata l’originalità e il divertimento nell’assemblaggio, la giocabilità del prodotto, l’aspetto finale del set completato.

Pezzi/prezzo: il voto si basa sul rapporto fra la quantità dei pezzi inclusi e il costo attuale del set. Se il set è fuori produzione ci si rifà a quanto rinvenibile su Ebay per una copia con la scatola ma non sigillata o quanto offerto dai venditori terzi su Amazon.

“Woosh factor”: il voto si basa su quanto bene e con quanta soddisfazione il set può essere tenuto in mano e fatto volare nella propria stanza, studio o ufficio. Tornate bambini grazie alle valutazioni di Japo L’Orbo!

Investimento: il voto si basa su quanto probabilmente il set guadagnerà valore economico se tenuto sigillato con una scatola in buone condizioni. Tutti i set LEGO nel tempo guadagnano valore ma un punteggio alto in questa voce significa essere sicuri che i collezionisti faranno di tutto per averlo MINT. Se il set è fuori produzione il voto indica quanto è ricercato dai collezionisti.