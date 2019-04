LEGO, Hasbro e Funko hanno donato 5 milioni di dollari per Avengers Universe Unites

LEGO, Hasbro, Funko e Amazon hanno donato più di 4 milioni di dollari in prodotti alla Starlight Children's Foundation, rendendo felici molti bambini.

LEGO, Hasbro, Funko e Amazon hanno donato insieme più di 4 milioni di dollari in prodotti (principalmente quelli relativi alla pellicola Avengers: Endgame) alla Starlight Children’s Foundation, un’iniziativa che permetterà a molti bambini che si trovano negli ospedali di tutti gli Stati Uniti di ricevere questi fantastici giocattoli e gadget.

Per celebrare questa donazione Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Rudd e Brie Larson sono stati al Disney California Adventure Park, dove la stessa azienda di Topolino ha aggiunto un ulteriore milione, portando la donazione a 5 milioni di dollari.

Robert A. Iger, CEO di The Walt Disney Company, ha dichiarato:

I supereroi in Avengers personificano virtù quali il coraggio, la perseveranza e la speranza – gli stessi attributi che migliaia di bambini e le loro famiglie negli ospedali pediatrici devono mostrare ogni giorno. Siamo grati che il cast di Avengers abbia investito del tempo per essere parte di questo progetto e per aver risollevato gli spiriti di questi bambini in un momento di difficoltà.

Gli attori di Avengers si sono uniti ai bambini del club Boys & Girls di Anaheim e di Garden Grove per giocare dentro ad una costruzione LEGO di grandi dimensioni (sita al LEGO Store in Downtown Disney), mentre un camion Amazon pieno di giocattoli Avengers è arrivato per regalarli a tutti i bambini e bambine.

Adam Garone, CEO della Starlight Children’s Foundation, afferma:

Nessuno conosce bene le esperienze magiche come Disney, e siamo felici di essere partner con loro in questo progetto che porta allegria e svago ai bambini degli ospedali pediatrici da più di 20 anni. Dal portare oggetti e prodotti utili, fino all’esperienza di storytelling tramite la realtà virtuale, milioni di bambini malati hanno beneficiato di questa collaborazione. E con questa donazione, altri bambini potranno provare la magia Disney.