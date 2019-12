LEGO Hidden Side: arriva il multiplayer nel 2020

Grazie alla nuova modalità di gioco multiplayer prevista per la serie LEGO Hidden Side, gli amici potranno riunirsi per la prima volta per una caccia ai fantasmi condivisa. Le uscite della linea LEGO Hidden Side previste per il 2020 si arricchiranno di nuovi set e di una ancor più innovativa modalità di gioco: il multiplayer. I set Hidden Side sono gli unici – ad oggi – ad offrire un’esperienza di gioco interattiva in cui i bambini possono utilizzare la Realtà Aumentata per cacciare i fantasmi nascosti all’interno dei playset LEGO.

Sei nuovi set si andranno ad aggiungere alla linea Hidden Side: il “Luna Park Stregato“, il “Faro delle Tenebre“, il “Aereo Acrobatico di El Fuego“, il “Benvenuto a Hidden Side“, il “Buggy da Spiaggia di Jack” e la “Metropolitana di Newbury“. La nuova modalità di gioco multiplayer sarà compatibile sia con tutti i nuovi set che con quelli del 2019, dando la possibilità ai ragazzi di sfidarsi in cacce ai fantasmi emozionanti, sia online sia fisicamente con gli amici, giocando assieme sullo stesso set.

La modalità Multiplayer

Il gioco multiplayer è facile, basta costruire il set LEGO Hidden Side e scansionarlo usando l’app, poi scegliere una delle due nuove modalità di gioco. La modalità “Gioca come Cacciatore di Fantasmi”, permetterà ai giocatori di catturare i fantasmi in competizione con gli altri amici online o presenti in casa, mentre la modalità “Gioca come Fantasma”, renderà possibile ai bambini unirsi ad altri due giocatori “fantasma” per infestare i diversi set LEGO Hidden Side e nascondersi alla vista di cacciatori di fantasmi.

Attualmente è prevista una modalità multiplayer che permetterà di far giocare fino a quattro partecipanti contemporaneamente: 1 cacciatore e 3 fantasmi. Per quanto riguarda la “sicurezza di gioco online” LEGO Group si impegna da sempre a sviluppare esperienze di gioco digitali sicure e divertenti per i bambini,; proprio per questo ha introdotto anche in questo caso delle misure preventive a tutela dei consumatori. Nel gioco online i giocatori potranno comunicare tra di loro solo attraverso una serie di Emoji divertenti, sticker e frasi ispirate a LEGO e la comunicazione tra giocatori sarà mirata solo a incoraggiare gli amici a gareggiare insieme o a congratularsi sulle performance raggiunte mentre non si potrà comunicare in alcun modo per chat.

Tutti i set in arrivo nel 2020 saranno compatibili con la nuova funzione multiplayer, così come lo saranno i set lanciati nel 2019, con i quali si potrà giocare in modalità multiplayer già agli inizi del 2020.

Esperienza di Costruzione LEGO

I set di costruzione LEGO Hidden Side offrono ai bambini oltre alla classica esperienza di costruzione anche una vera e propria sfida di abilità: ogni set è ricco di dettagli e funzionalità ed è caratterizzato da un insieme di minifigure che si ambientano in un universo basato su una storia. Ogni modello può essere costruito come appare di giorno: un lunapark o un faro per esempio, per poi diventare la versione infestata dai fantasmi.

La realtà aumentata

L’applicazione sviluppata da LEGO permetterà ai bambini di assumere una prospettiva in prima persona mentre esplorano la città di Newbury, usando i propri telefoni cellulari o tablet per vedere e risolvere misteri paranormali sotto la superficie di un’apparente normale cittadina. Il gioco spinge i bambini a tenere il telefono o tablet vicino ai modelli fisici LEGO e ad interagire con vari elementi, o “punti di possesso”, che rilasciano fantasmi virtuali che i bambini devono poi catturare nel gioco AR per fermare l’infestazione di fantasmi. Numerosi scenari creano un gioco dinamico che richiede ai bambini di tenere una mano in entrambi i mondi, fisico e digitale, per far progredire il gioco. L’esperienza di questa app continuerà a crescere con l’aggiunta di nuovi fantasmi, nuove sfide di gioco e la randomizzazione del gameplay, in modo che l’esperienza sia diversa ogni volta che i bambini giocano.

Prodotti LEGO Hidden Side

70427 Benvenuto a Hidden Side

70427-1: Welcome to the Hidden Side

Immergiti in un’incredibile esperienza con la realtà aumentata (AR) per singolo giocatore o multiplayer con questo set LEGO Hidden Side. Costruisci l’albero infestato infestato con le minifigure di Jack, Axel Chops, Scrimper e Waylon, scarica l’app AR Hidden Side gratuita e scansiona il modello con il tuo smart device per portarlo in vita. A questo punto, puoi iniziare ad andare a caccia di fantasmi, risolvere misteri, combattere contro il boss dei fantasmi Lady E. e aiutare Jack a fuggire dal mondo digitale infestato.

Caratteristiche: questo set combina il gioco creativo dei set di gioco LEGO con un’app, in modo da offrire un’incredibile esperienza di gioco in realtà aumentata (AR) per singolo giocatore o multiplayer. Ideale per bambini dai 7 anni in su.

Contenuto della confezione è un modello dell’albero infestato LEGO Hidden Side interattivo a livello digitale, con caratteristiche e funzioni divertenti, e le minifigure del cacciatore di fantasmi Jack e dei tre posseduti Axel Chops, Scrimper e Waylon.

70428 Il buggy da spiaggia di Jack

70428-1: Jack's Beach Buggy

Entra nel mondo Hidden Side con il buggy da spiaggia di Jack per un’incredibile esperienza di realtà aumentata (AR) per singolo giocatore o multiplayer. Costruisci questo straordinario buggy con le minifigure di Jack, Parker e del posseduto a due teste Scott Francis, quindi scarica l’app AR Hidden Side gratuita e scansiona il modello con il tuo smart device per scoprire un intero mondo infestato. Ora puoi combattere contro i fantasmi, trovare indizi e sconfiggere il boss dei fantasmi Trucker Dale per uscirne vincitore.

Caratteristiche:

I bambini dai 7 anni in su ameranno questo set LEGO Hidden Side, che include un fantastico buggy da spiaggia in grado di combinare il gioco creativo LEGO con il gioco digitale, per offrire un’incredibile esperienza in realtà aumentata (AR) per singolo giocatore o multiplayer.

Include un buggy da spiaggia Hidden Side interattivo a livello digitale, con caratteristiche e funzioni interessanti, e le minifigure di Jack, Parker e del meccanico posseduto Scott Francis.

70429 L’aereo acrobatico di El Fuego

70429-1: El Fuego's Stunt Plane

Volteggia nel mondo di Hidden Side a bordo dell’aereo acrobatico di El Fuego, per un’incredibile esperienza di realtà aumentata (AR) per singolo giocatore o multiplayer. Costruisci uno straordinario aereo a elica con le minifigure di El Fuego, Jack e Mary Breaksom quindi installa l’app AR Hidden Side gratuita e scansiona il modello con il tuo smart device per scoprire un intero mondo digitale infestato. Vai a caccia di fantasmi, trova indizi e combatti contro il boss dei fantasmi Harry Cane per vincere.

Caratteristiche: offre ai più giovani la possibilità di combinare gioco fisico e digitale in una coinvolgente esperienza di realtà aumentata (AR) per singolo giocatore o multiplayer grazie a questo set LEGO® Hidden Side, che include l’aereo acrobatico classico di El Fuego.

Questo set LEGO in realtà aumentata (AR) include un aereo acrobatico Hidden Side interattivo a livello digitale e le minifigure di Jack, dello scheletro El Fuego e di Mary Breaksom, oltre al cane Spencer.

70430 La metropolitana di Newbury

70430-1: Newbury Subway

Entra nella metropolitana di Newbury per un’incredibile esperienza di realtà aumentata (AR) per singolo giocatore o multiplayer nell’Hidden Side. Costruisci il modello di metropolitana interattivo a livello digitale che si trasforma in un portale, con le minifigure di Jack, Parker e del posseduto Pete Peterson quindi scarica l’app AR Hidden Side gratuita sul tuo smart device per vivere mille avventure in un mondo digitale infestato da fantasmi ostili e dal loro potente boss Rat Shaun.

Caratteristiche: con il set di gioco “La metropolitana di Newbury“, che combina abilmente il mondo di gioco fisico e quello digitale, i bambini dagli 8 anni in su potranno vivere una straordinaria esperienza di realtà aumentata (AR) per singolo giocatore o multiplayer.

Questo set LEGO include un modello di metropolitana interattivo a livello digitale, che si trasforma manualmente in un portale Hidden Side, e le minifigure di Jack, Parker e Pete Peterson.

70431 Il faro delle tenebre

70431-1: The Lighthouse of Darkness

Gioca da solo o unisciti agli amici online per un’incredibile esperienza di realtà aumentata (AR) nel faro delle tenebre. Costruisci il modello del faro interattivo a livello digitale con le minifigure di Jack, Parker, Skeleton, Jennie Napo e Claus Stormward, quindi scarica l’app AR LEGO Hidden Side gratuita e scansiona il modello con il tuo smart device per scoprire un mondo digitale infestato da fantasmi ostili e dal loro potente boss Joe Ishmael.

Caratteristiche: con il set “Il faro delle tenebre“, che combina abilmente il mondo di gioco fisico e quello digitale, i bambini dagli 8 anni in su potranno vivere una coinvolgente esperienza di realtà aumentata (AR) per singolo giocatore o multiplayer.

Questo set di gioco AR include un modello di faro Hidden Side interattivo a livello digitale con scogliera, rocce e un molo, oltre a una moto d’acqua e alle minifigure di Jack, Parker, Skeleton, Jennie Napo e Claus Stormward.

70432 Il luna park stregato

70432-1: Haunted Fairground

Entra nel luna park stregato a tuo rischio e pericolo! Gioca da solo o unisciti agli amici online per un’incredibile esperienza di realtà aumentata (AR) nel luna park stregato. Costruisci i modelli interattivi a livello digitale delle montagne russe e della torre a caduta libera con le minifigure di Jack, Parker, J.B., Jimbo Loblo e Terry Top, quindi scarica l’app AR Hidden Side e scansiona il modello con il tuo smart device per entrare in un mondo digitale ricco d’azione.

Caratteristiche: questo set LEGO Hidden Side combina il gioco creativo aperto dei giocattoli LEGO con il gioco digitale, in modo da offrire una coinvolgente esperienza di realtà aumentata (AR) per singolo giocatore o multiplayer. Perfetto per i bambini dagli 8 anni in su.

Questo set LEGO in realtà aumentata (AR) include un modello di luna park stregato LEGO Hidden Side interattivo a livello digitale con le montagne russe, una torre a caduta libera e le minifigure di Jack, Parker, J.B., Jimbo Loblo e Terry Top.