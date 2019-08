Lego Hidden Side: Realtà Aumentata come ponte tra generazioni

La linea Lego Hidden Side rappresenta per Lego un importante passo in avanti in grado connettere in modo innovativo diverse generazioni di costruttori.

A poco meno di un mese dal loro debutto sul mercato la serie Hidden Side di Lego sta registrando commenti entusiastici riguardo alla sua capacità di creare un ponte tra gioco fisico e digitale, grazie alla tecnologia della Realtà Aumentata.

Presentata per la prima volta alla New York Toy Fair di quest’anno, la prima ondata di set è stata lanciata sul mercato all’inizio di agosto e si compone di 8 set, a cui se ne aggiungeranno altri nei prossimi mesi.

La storia seguirà le avventure di Parker e Jack, impegnati nel contrastare grazie ad un’app, una grande infestazioni di fantasmi che tormenta la città di Newbury ed i suoi abitanti.

La particolarità di questa linea, come abbiamo spiegato diverse volte nei nostri articoli, risiede nell’utilizzo della Realtà Aumentata, che mai come in questo caso viene sfruttata al massimo delle sue potenzialità.

Questa tecnologia digitale permette l’interazione tra una applicazione e degli oggetti fisici prestabiliti: tale interazione genererà una reazione di qualche tipo, come ad esempio l’apparizione di personaggi digitali animati all’interno dell’applicazione.

L’app Lego Hidden Side vi permetterà così di catturare i fantasmi che infesteranno i set della città di Newbury e sarà in grado di reagire pressoché in contemporanea, quando si interverrà direttamente sui set modificandoli nel mondo reale.

Secondo Lego questa caratteristica distintiva della linea sarà l’elemento in grado di unire diverse generazioni di costruttori, perché si tratterà di un nuovo tipo di esperienza di gioco. La serie Hidden Side sarà così in grado di catturare l’attenzione sia degli appassionati di lungo corso, grazie al suo tema horror e alla possibilità dei vari set di essere trasformati, che un pubblico più giovane, amante di videogiochi e nuove tecnologie, che in questa linea e la sua applicazione troverà un modo diverso e nuovo di avvicinarsi ad un giocattolo.

Hidden Side sarà la prima linea di Lego ad utilizzare la Realtà Aumentata in questo modo, ma in un futuro prossimo Lego potrebbe decidere di integrare questa tecnologia anche per altre licenze. Secondo Lego la linea Hidden Side è soltanto l’inizio, il futuro si prospetta carico di novità interessanti. Secondo voi cosa bolle in pentola in casa Lego?