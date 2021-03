LEGO House: svelato il nuovo set esclusivo

Lo staff della LEGO House ha rivelato ieri 1° marzo il nuovo (e secondo) set della serie Limited Edition LEGO House Exclusives: il #40502 – The Brick Moulding Machine, che sarà disponibile presso il LEGO House Retail Store di Billund (Danimarca), da giovedì 4 marzo 2021. Pronti a portarvi a casa un pezzo della fabbrica LEGO di Billund?

La Brick Moulding Machine rappresenta una svolta epocale nella storia del Gruppo LEGO: si passa dalla produzione di giocattoli in legno all’utilizzo della plastica. Rappresenta l’abbandono delle proprie competenze principali per esplorare le nuove possibilità e tecnologie nella produzione di giocattoli con materiali plastici.

La prima Moulding Machine è arrivata a Billund nel 1947 ed erano richieste fino a quattro persone per funzionare manualmente una singola macchina in modo efficiente. Oggi il Gruppo LEGO ha circa 1.000 macchine per lo stampaggio che operano in tutto il mondo e un solo addetto può gestire fino 32 macchine. Il solo stabilimento di Billund produce 1.360 elementi LEGO al secondo grazie ai modelli più recenti di queste macchine. I visitatori della LEGO House possono vedere da vicino una vera macchina per lo stampaggio, identica a quelle installate presso i siti di produzione LEGO in Danimarca, Ungheria, Messico e Cina. A differenza però degli stampi standard in uso nelle macchine dei siti di produzione, quella installata presso la LEGO House monta uno speciale stampo fatto su misura e progettato per stampare solo sei mattoncini 2×4 rossi per volta, usati per realizzare il set 624210 LEGO House 6 Bricks:

Curiosità

La prima Moulding Machine venne acquistata nel 1946 dopo che Ole Kirk Christensen ebbe assistito a una dimostrazione di una macchina per lo stampaggio a iniezione di plastica presso una fiera a Copenhagen .

venne acquistata nel 1946 dopo che ebbe assistito a una dimostrazione di una macchina per lo stampaggio a iniezione di plastica presso una fiera a . Nel 1949 il reparto di produzione con la plastica come materia prima del Gruppo LEGO produce vari tipi di giocattoli. Tra questi ci sono i primi mattoncini di plastica dell’azienda, che vengono commercializzati con il nome di “ Automatic Binding Bricks “.

produce vari tipi di giocattoli. Tra questi ci sono dell’azienda, che vengono commercializzati con il nome di “ “. Il 28 gennaio 1958 alle 13:58 , il moderno mattoncino LEGO nasce quando viene brevettato per l’inconfondibile “clutch power” (l’iconico sistema di incastro) basato sull’uso di stud e tunnel.

, il moderno mattoncino LEGO nasce quando viene brevettato per l’inconfondibile “clutch power” (l’iconico sistema di incastro) basato sull’uso di stud e tunnel. Nel 1960 la seconda generazione della proprietà, Godtfred Kirk Christiansen , decide di concentrarsi esclusivamente sula produzione e vendita dei mattoncini LEGO , abbandonando cioè le altre produzioni di giocattoli in legno o metallo .

, decide di concentrarsi esclusivamente sula , cioè le altre produzioni di . Una vera Moulding Machine si trova nella LEGO House , dove i visitatori possono vederla da vicino. È identica a quella dei siti di produzione LEGO, ma è fatta su misura per produrre solo sei mattoncini alla volta e funziona a un ritmo più lento , così che i visitatori possano vederne bene il funzionamento.

si trova nella , dove i visitatori possono vederla da vicino. a quella dei siti di produzione LEGO, ma è per produrre solo e funziona a un , così che i visitatori possano vederne bene il funzionamento. Negli anni ’60 e ’70, Godtfred Kirk Christiansen fece gettare nelle fondamenta di cemento dei nuovi edifici del sito di Billund che via via venivano costruiti gli stampi dismessi , così da evitare che potessero cadere in mani sbagliate .

fece gettare dei nuovi edifici del sito di Billund che via via venivano costruiti gli , così da evitare che potessero cadere in . Nel settore History Collection della LEGO House, si possono trovare alcuni degli stampi dismessi e nascosti nel pavimento che i visitatori possono vedere.

I set esclusivi precedenti

Fin dall’apertura della LEGO House, sono stati prodotti set esclusivi per la LEGO House stessa. Scopriamoli insieme.

774 pezzi | Esclusiva per il LEGO House gift shop di Billund, Danimarca.

937 pezzi | Esclusiva per il LEGO House gift shop di Billund, Danimarca.

864 pezzi | Esclusiva per il LEGO House gift shop di Billund, Danimarca.

Libro (testo in lingua inglese + immagini) | Esclusiva per il LEGO House gift shop di Billund, Danimarca.

Lo scorso 18 giugno 2020, lo staff della LEGO House presentò quello che sarebbe diventato il primo di una serie di set che saranno prodotti in serie limitata e che renderanno ancora più unica la visita alla LEGO House, un po’ come accade per e con i set dati in dono ai partecipanti agli Inside Tour. Vi abbiamo parlato del set Limited Edition LEGO House Exclusives: #40501 -The Wooden Duck. in questo nostro articolo.

