Se siete appassionati del mondo Marvel e collezionate LEGO, conoscerete sicuramente il set Hulkbuster, uscito a novembre 2022 e raffigurante un’imponente versione dell’armatura di Iron Man. Ebbene, se da tempo avevate gli occhi puntati sul prodotto, oggi è il momento perfetto per acquistarlo dato che è in super offerta!

Nel sito ufficiale LEGO l’Hulkbuster è infatti disponibile a 439,99€, e considerando che il suo prezzo di listino è 549,99€, si tratta di un ribasso del 20%! Potrete quindi risparmiare quasi 100,00€ e portarvi a casa questo set magnifico, nonché davvero maestoso.

L’Hulkbuster è infatti composto da ben 4.049 pezzi e una volta costruito misurerà 52cm in altezza, 57cm in larghezza e 24cm in profondità. Potrete ricostruire una delle armature di Iron Man più belle di sempre e metterla in posa come preferite, dato che la parte superiore del mech è completamente articolata per illimitate possibilità di esposizione.

Il set è ricchissimo di dettagli che lo rendono spettacolare, partendo dai 3 mattoncini luminosi che vi consentiranno di accendere i reattori ad arco nelle mani e nel petto, illuminando l’Hulkbuster anche nelle ore notturne. La ciliegina sulla torta è invece uno spazioso abitacolo dedicato al personaggio di Iron Man in versione LEGO, posto sotto le placche dorate nella parte superiore del mech.

Questo set è stato progettato da LEGO per celebrare il decimo anniversario dell’accordo di licenza con Marvel, e riprende in modo ultra realistico le caratteristiche dell’armatura di Iron Man presente in Avengers: Age of Ultron. Il nome Hulkbuster si deve proprio al fatto che venne realizzata per contrastare un eventuale Hulk fuori controllo ed è alimentata da ben 11 reattori Arc che garantiscono la forza necessaria per tale compito.

Insomma, parliamo di un set veramente spettacolare e imprescindibile per qualsiasi fan del mondo Marvel. Non ci resta dunque che rimandarvi alla pagina del sito LEGO dedicata all’offerta, invitandovi ad approfittarne il prima possibile dato che potrebbe terminare a breve!

