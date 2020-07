LEGO: i set “people pack” per le foto in vacanza!

Nati per arricchire le nostre città in mattoncini con personaggi “a tema”, i People Pack sono molto apprezzati da chi declina la propria passione per i mattoncini realizzando diorami cittadini. Sono però molto apprezzati anche da chi, come chi scrive, coltiva un’altra passione (sempre legata ai mattoncini): la fotografia still-life. Si tratta in pratica di, letteralmente COSTRUIRE un’immagine elementi, mattoncini e Minifigure LEGO, contestualizzandoli in ambienti reali (boschi, prati e parchi, spiagge, strade, campi agricoli, fiumi etc). In pratica, i People Pack sono set perfetti da portare in vacanza, sia per giocarci che per fotografarli.

La cadenza di uscita di questi particolari set People Pack è annuale, e di anno in anno ne vengono cambiati soggetti (Minifigure), tema ed ambientazione. Vediamoli tutti in ordine cronologico di uscita.

LEGO City # 60134 People Pack – Divertimento al parco | € 74,99 su Amazon

Ambientazione: parco cittadino. Il set include: una giostra, un tavolo da picnic, una panchina e una bancarella di hot dog, 2 alberi, una bicicletta, barattolo di vernice e rullo per dipingere, un tosaerba, una palla, un croissant, un cestino, un’insegna, una sezione di recinzione, una valigetta 24ore e alcuni fiori. Sono 14 le Minifigure incluse in questo set, tra le quali quella di un neonato e quella di un cagnolino.

» Clicca qui per acquistare il set # 60134

LEGO City # 60153 People Pack – Divertimento in spiaggia | € 52,99 su Amazon

Ambientazione: spiaggia e sport acquatici. Il set include: un kayak con pagaia, postazione del bagnino, megafono, binocolo, rete da pallavolo e palla, amaca, due alberi, lettore mp3, chiosco dei gelati con gelati, banconota, ombrellone, macchina fotografica, castello di sabbia, paletta, secchio, bidone, scopa, banana, moneta d’oro, metal detector e una radio. Sono 15 le Minifigure incluse in questo set (adulti e bambini di entrambi i sessi), oltre ad un cane, un delfino, un’aragosta e un pesce.

» Clicca qui per acquistare il set # 60153

LEGO City # 60202 People Pack – Avventure all’aria aperta | € 59,54 su Amazon

Ambientazione: campeggio e trekking. Il set include: un gommone, una mountain bike, una tenda apribile, una parete alpina da scalare, una pila di tronchi con una rampa e un cartello indicatore, oltre a 2 pagaie, una fotocamera, una lanterna, uno zaino, 3 caschi, 2 giubbotti di salvataggio e un pesce. Sono 14 le Minifigure incluse in questo set, oltre a quella di un bambino, di un neonato e di un’aquila.

» Clicca qui per acquistare il set # 60202

LEGO City # 60230 Ricerca e sviluppo spaziale | € 39,99 su LEGO Shop @ Home

Ambientazione: NASA. Il set include una serie di 14 nuove Minifigure (e un robot) di diversi “ruoli” correlati ai viaggi e all’esplorazione spaziali: 7 astronauti, un reporter, un cameraman, un personal trainer, un tecnico di droni, un ingegnere spaziale, un ingegnere meccanico e un botanico, più un robot. Sono compresi nel set: una “centrifuga” per l’addestramento degli astronauti con due sedili, tapis roulant, scena con terreno roccioso, drone con rotore girevole, area di crescita delle piante, supporto per robot, supporto per computer e un razzo di prova con supporto. Gli accessori compresi nel set sono invece: una lente d’ingrandimento, un saldatore, una bandiera bianca, un megafono, una fotocamera, un microfono, una testa aliena su un bastone, 2 caschi di astronauta con visiera blu, casco di astronauta con visiera dorata, tuta per attività extraveicolare con visiera d’oro e luce, cestino , tazza, telecomando di drone, scatole per pizza, pizza, due geodi e una cassetta degli attrezzi.

» Clicca qui per acquistare il set # 60230

LEGO City # 60234 People Pack – Luna Park | € 39,99 su LEGO Shop @ Home

Ambientazione: parco divertimenti (vedi anche questo nostro articolo). Il set include: il gioco dell’anatra con 3 elementi anatra, gioco del tiro a segno, tavolino del “trucca-bimbi”, prova di forza e carretto dei gelati con ombrello e cono-gelato. Sono 14 le Minifigure incluse in questo set, tra le quali 1 trampoliere, 2 bambini, 2 bambine, 2 adolescenti, nonno, nonna, mamma, papà, artista del “trucca-bimbi”, gelataio e il simpatico addetto del luna park. Gli accessori sono invece: 2 anelli, 3 anatre di gomma, cappello con elica, cono gelato, ghiacciolo, pennello, 6 barattoli di vernice, orsacchiotto, palloncino-animale, hot dog e martello costruibile.

» Clicca qui per acquistare il set # 60234