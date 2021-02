LEGO Ideas: annunciati i prossimi due progetti che diventeranno un set ufficiale

Lo scorso 4 febbraio Hasan Jensen e Piangward Kate Jarupakorn del Team che gestisce la piattaforma LEGO Ideas hanno annunciato i risultati della Second Review 2020, ovvero la sessione del processo di review riservata ai progetti che hanno raggiunto il traguardo dei 10.000 voti tra inizio maggio e inizio settembre 2020. Passano la selezione Vincent van Gogh: The Starry Night e Sonic Mania: Green Hill Zone. Pronti a scoprirli insieme?

Sono due i progetti destinati ad essere promossi per diventare set LEGO ufficiali: uno selezionato tra i progetti inclusi nella più numerosa compagine di sempre – ben 35 – di progetti entrati a far parte del 10K Club (il gruppo di progetti che hanno raggiunto il traguardo dei 10.000 voti entro i termini temporali previsti dal regolamento LEGO Ideas), l’altro proveniente dalla First Review 2020, tenuto in sospeso sinora perchè si erano resi necessari ulteriori approfondimenti prima che il review board (composto da Designer, addetti marketing, Designer di pezzi, Responsabili della Produzione etc) si pronunciasse in via definitiva (ragionevolmente dopo aver valutato gli accordi di licensing con SEGA).

I progetti approvati

Vediamo subito quali sono stati i progetti che il review board ha approvato e che diventeranno presto set LEGO ufficiali.

Vincent van Gogh: The Starry Night

Il progetto di Truman Cheng (legotruman su LEGO Ideas) riproduce con i mattoncini LEGO uno dei più famosi dipinti della storia dell’arte contemporanea: il modo con il quale l’Autore ha progettato e realizzato la propria opera ci mostra un modo completamente nuovo di pensare alla LEGO Art. Nella scheda informativa che accompagna il progetto, Truman Cheng ci spiega anche il motivo per il quale abbia voluto ricreare una delle opere d’arte più famose di Vincent van Gogh in mattoncini LEGO. Il motivo è molto semplice: oltre ad essere un grande appassionati dei mattoncini LEGO, Truman è un grande ammiratore proprio di Vincent van Gogh e un grande appassionato di questo Artista eccezionale. Il design è basato proprio su uno dei suoi più noti dipinti, “La notte stellata” del 1889. Il progetto reinterpreta in mattoncini il dipinto originale come fosse una scena in 3D, con una forte enfasi sulla riproduzione delle iconiche pennellate dell’artista e sulla sua scelta dei colori. Varie sono le tecniche di costruzione che sono state utilizzate per riprodurre il bellissimo lavoro di pennello di Vincent van Gogh: clip e bracket formano la nuvola vorticosa, i plate si impilano per formare le colline e i cespugli, strati di slope curved si sovrappongono per riprodurre il cipresso inserito dall’Artista nel dipinto. Per completare l’opera, Truman ha voluto aggiungere al progetto anche la minifigure di Vincent van Gogh , quest’ultima completa di pennello da pittore, tavolozza per i colori e plate stampata con la versione in scala minifigure del dipinto. Questo almeno nelle intenzioni dell’Autore. Vedremo se il Team LEGO Ideas che si occuperà di trasformare il progetto di Truman Cheng in un set ufficiale pronto per arrivare sugli scaffali di tutto il mondo manterrà o meno queste aggiunte.

Sonic Mania: Green Hill Zone

Progettato dalla ventiquattrenne inglese Viv Grannell, appassionata dei mattoncini quanto del videogioco Sonic, ha pensato il suo progetto facendosi ispirare da Sonic Mania, l’acclamata esperienza multipiattaforma di SEGA del 2017 e includendovi personaggi e ambienti iconici di un livello in particolare di quest’ultima: il Green Hill Zone. Il progetto fu presentato sulla piattaforma LEGO Ideas ad inizio 2019 e dopo poco meno di un anno Viv Grannell è entrata nel 10K Club, ovvero il gruppo degli AFOL Designer che raggiungono i 10.000 voti per il proprio progetto. Il traguardo raggiunto le ha consentito di accedere alla fase successiva, quella del processo di review. E’ durante questa fase che il review board (composta da Designer, Responsabili Marketing, Designer di pezzi, Responsabili della Produzione etc) decide se un progetto diventerà o meno un set ufficiale che sarà messo in produzione dal Gruppo LEGO. La fase di review assegnata al progetto era quella riservata ai progetti che erano arrivati al traguardo dei 10.000 voti tra gennaio e maggio 2020, i cui risultati sono stati comunicati durante lo scorso mese di settembre 2020: il progetto presentato su LEGO Ideas “Earth Globe” di Guillaume Roussel (Disneybrick55 su LEGO Ideas) e il progetto “Legendary Stratocaster” di Tomáš Letenay (TOMOELL su LEGO Ideas) che ha partecipato al concorso “Music to our Ears” sono stati approvati, mentre quello di Sonic Mania – Green Hill Zone è stato tenuto in sospeso perché richiedeva ulteriori approfondimenti e verifiche (ragionevolmente in termini di accordi di licensing con SEGA) da parte del review board.