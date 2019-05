Lego Ideas: arrivano i fossili di dinosauri!

Lego Ideas ha svelato il progetto vincitore della terza review del 2018 che verrà prodotto e messo in commercio come set ufficiale Lego.

Tra le varie linee Lego una delle più interessanti è Lego Ideas, serie speciale i cui set vengono ideati dagli appassionati e, in seguito ad un processo di valutazione di un team di designer Lego, vengono prodotti e messi in commercio come set della linea omonima.

Ogni anno moltissimi aspiranti designer sottomettono i loro progetti originali e il lavoro del team Lego è tutt’altro che facile.

Lego ha svelato il progetto vincitore della terza review del 2018, le creazioni finaliste sono selezionate tra tutti i progetti che sono stati in grado di aggiudicarsi più di 10.000 preferenze dagli utenti del sito e inviati nel periodo compreso tra settembre 2018 e gennaio 2019, scegliendone 5: Dinosaurs Fossils Skeletons – Natural History Collection di Mukkin, Chemical Plant di Ymarilego, Food Stand Diners di FrostBricks, Playable Lego Piano di SleepyCow e Queen Victoria Cruise Ship di FlagsNZ.

Ad aggiudicarsi l’ambito premio è stato Dinosaurs Fossils Skeletons – Natural History Collection di Jonathan Brunn (conosciuto come Mukkin sul portale). Il suo modello originale ha convinto il team di designer grazie al suo valore didattico e alla particolarità del design, che riproduce in maniera dettagliata le ricostruzioni degli scheletri fossili dei dinosauri.

Dinosaurs Fossils Skeletons – Natural History Collection permetterà agli appassionati di paleontologia di replicare i fossili di triceratopo, stegosauro, dilofosauro, brachiosauro e plesiosauro esposti sui rispettivi piedistalli.

Il set sarà messo in commercio durante il 2019, dopo una fase di revisione e finitura del progetto da parte di Lego.

Tra i 5 finalisti un’altro progetto si è fatto notare per la sua eleganza e la complessità: Playable Lego Piano di Donny Chen (conosciuto come SleepyCow sul portale).

Si tratta di una replica in miniatura di un pianoforte a coda. Il modello ricrea in scala tutti i dettagli dello strumento, che sfruttando un motore Lego è in grado di azionare la meccanica interna del pianoforte e riprodurre una melodia.

La complessità di questa creazione ha catturato l’attenzione di Lego, che ha quindi deciso di valutare più attentamente il progetto e verificare l’effettiva fattibilità di produzione del set, rimandando l’eventuale approvazione durante il corso dell’anno.