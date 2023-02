LEGO Ideas ci porta nel mondo del K-Pop con il nuovo set ispirato ai BTS, la band sudcoreana composta da tre rapper e da quattro vocalist che da più di un anno è in cima alle classifiche musicali di mezzo mondo e al loro video DYNAMITE. Andiamo a scoprire il nuovo set, un coloratissimo tributo in salsa danese al fenomeno del K-Pop.

LEGO Ideas #21339 BTS Dynamite

(dal 1° marzo 2023)

Indice degli argomenti

Il set

Anticipato nei giorni scorsi da un teaser via Twitter

il set LEGO Ideas #21339 BTS Dynamite si prepara a diventare un assoluto best seller tra gli ARMY (Adorabile Representative MC for Youth – Adorabili MC in Rappresentanza dei Giovani in italiano – NdR), i fan del gruppo (a questo link la loro pagina Facebook ufficiale) con i quali i BTS interagiscono giornalmente sin da prima del loro debutto nel 2013, attraverso social media, reality, vlog e live. Non è raro infatti vederli raccontare la loro giornata in pigiama, rispondere a lettere e commenti dei fan, festeggiare i compleanni o farsi scherzi reciproci, mostrandosi però come persone normali con cui è facile rapportarsi.









Oltre ai modelli costruibili di alcuni luoghi ed elementi simbolo scelti tra quelli inseriti nel video che accompagna il brano, il set include anche la versione in mattoncini di un palcoscenico, sul quale sarà possibile far esibire i 7 artisti. Il modello comprende un meccanismo nascosto che permetterà di simulare vere scene di ballo sincronizzato (la firma della Band) in movimento.

Il modello del Diner Donut e quello del negozio di dischi sono entrambi arredati. Tutti gli elementi e i moduli sono

Incluse nel set troviamo ovviamente le minifigure dei 7 membri della band, RM, Suga, J-Hope, Jin, Park Ji-min, V e Jungkook, raffigurati con l’outfit che indossano nella parte di video girata davanti al DISCO Club.

Le caratteristiche

Età: 18+

Misure: 14 cm di altezza, 38 cm di larghezza e 16 cm di profondità

Pezzi: 749

Prezzo: € 99,99

Il set LEGO Ideas #21339 BTS Dynamite sarà in vendita al prezzo di € 99,99 a partire dal 1° marzo 2023 su lego.com e presso i LEGO (Certified) Store.

Gli elementi del video inclusi nel set

Essendo Dynamite il primo brano cantato in inglese dai BTS, gli sceneggiatori del video che lo accompagna hanno deciso di utilizzare alcuni riferimenti alla cultura pop degli Stati Uniti, altro importante mercato discografico per la band. Scopriamo insieme a quali di questi si sono ispirati l’autore del progetto originale pubblicato su LEGO Ideas e i Designer LEGO che lo hanno sviluppato in forma di set LEGO.

Diner / Donut

Ispirato all’iconico Randy’s Donuts di Inglewood (vicino all’aeroporto di Los Angeles) che fu usato anche dal mitico Ken Block come location per… un donut nel suo Gymkhana Seven a bordo della mitica Hoonicorn

Furgone dei gelati

Ispirato ai classici e iconici furgoni dei gelati che abbiamo visto in innumerevoli film e serie TV provenienti dagli USA, anche il modello costruibile del furgone che vediamo nel video di Dynamite è stato incluso nel set

Basket playground

Anche il tipico campetto di basket che abbiamo visto innumerevoli volte in film e serie TV made in USA e soprattutto nel video di Dynamite è stato incluso nel set, proprio di fianco al Negozio di dischi.

Disco Club

Proprio come nel video di Dynamite, anche il set include il modello di una sezione fronte e retro di una tipica discoteca americana (ma non solo).

Negozio di dischi

E’ il tipico negozio di dischi che troviamo in moltissime città americane, italiane e nella fattispecie, in Korea… visto che per le scene girate in interno sembra proprio che gli autori del video si siano ispirati al Rm360 di Seoul.

Chi sono i BTS?

I BTS, conosciuti anche come Bangtan Boy (ragazzi a prova di proiettile – NdR), sono una boyband atipica del panorama musicale K-Pop sudcoreano. A differenza infatti della maggior parte delle idol band e gruppi K-Pop (siano essi occidentali o sudcoreani), i BTS sono uno dei pochi gruppi i cui membri partecipano attivamente alla composizione, scrittura e produzione dei propri brani e album.

(Credit photo: rollingstone.it)

I testi affrontano problematiche sociali e umanitarie (la mancanza di futuro per i giovani, bullismo e cyberbullismo, consumismo, discriminazioni, l’importanza del voto), ma anche temi filosofici e psicologici (individuazione e scoperta di sé, solitudine, ansia sociale, la ricerca della felicità, l’imparare ad amarsi), tanto i testi dei loro brani sono pieni di citazioni di autori del calibro di Nietzsche, Rimbaud, Jules Verne, George Orwell o Herman Hesse, quanto i video musicali che li accompagnano sono progettati secondo i principi dell’Estetica (la filosofia dell’arte), ovvero realizzati con riferimenti visivi a film, opere d’arte, musica, astronomia, mitologia antica: ogni scena è parte di un linguaggio simbolico che arricchisce il pezzo di significati.

E ancora. I testi del gruppo includono espressioni poetiche o giochi di parole impossibili da rendere letteralmente, perciò è necessario cercare traduzioni accompagnate da note di spiegazione, il che rende il gruppo molto educativo per i fan, che per comprenderne e capirne i testi sono stimolati a leggere e documentarsi e riuscire così a decifrarne i messaggi.

I componenti della band sono:

RM , pseudonimo di Kim Nam-joon, rapper e leader della Band

, pseudonimo di Kim Nam-joon, rapper e leader della Band Suga , pseudonimo di Min Yoon-gi, rapper

, pseudonimo di Min Yoon-gi, rapper J-Hope , pseudonimo di Jung Ho-seok, rapper

, pseudonimo di Jung Ho-seok, rapper Jin , pseudonimo di Kim Seok-jin, cantante e vocalist

, pseudonimo di Kim Seok-jin, cantante e vocalist Park Ji-min , cantante e vocalist

, cantante e vocalist V , pseudonimo di Kim Tae-hyung, cantante e vocalist

, pseudonimo di Kim Tae-hyung, cantante e vocalist Jungkook, diminutivo di Jeon Jung-kook, cantante e vocalist

(Credit photo: simplyradio.it)

(Credit photo: Wikipedia)

(Credit photo: Wikipedia)



Tutti contribuiscono alla discografia del gruppo sia scrivendo i testi che occupandosi della produzione degli stessi.

Il progetto originale

Sono i due autori del progetto Josh Bretz (dallo stato americano dell’Indiana) e Jacob (dalla città di New York), conosciuti su LEGO Ideas rispettivamente con i nickname JBBrickFanatic (Josh) e BangtanBricks (Jacob), a presentarcelo nella intervista (in inglese) che hanno rilasciato tempo fa per il blog di LEGO Ideas e per il 10K Club.

Nella scheda del progetto originale leggiamo quanto segue:

Il progetto celebra il successo mondiale della hit dei Bangtan Boy, “DYNAMITE”! Il video musicale ha raggiunto 100 milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di un giorno e un miliardo di visualizzazioni in meno di 8 mesi! Il diorama ricrea le scene iconiche del video musicale con dettagli autentici e splendide scenografie! Sono ovviamente incluse le minifigure LEGO dei membri della band: Namjoon, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook! Ciascun modulo dell’edificio è separabile dagli altri, così da poter scegliere la configurazione preferita per essere esposta!

Il video che ha ispirato il progetto è questo: