Lego Ideas compie 10 anni e fa scegliere agli utenti il prossimo set

Lego Ieas indice una votazione speciale per dare una seconda occasione a quattro set meritevoli, saranno gli utenti a decidere quale produrre.

Il portale Lego Ideas ha compiuto 10 anni, contraddistinti da set originali e sorprendenti realizzati grazie all’immaginazione e il supporto dei propri appassionati. Per celebrare questo storico traguardo Lego ha indetto una votazione popolare per eleggere il nuovo set Lego Ideas.

Il portale Lego Ideas, infatti, da la possibilità a tutti i suoi utenti di sottoporre a Lego il proprio progetto originale. Questo, in un periodo di diverse settimane, deve essere in grado di raccogliere almeno 10.000 preferenze da parte degli utenti, raggiungere tale soglia permetterà al progetto di essere sottoposto all’attenzione di un team di designer Lego. Durante la fase di valutazione finale il team ne valuterà i vari aspetti (fattibilità, costi di produzione, costi legati ad eventuali licenze di terze parti, profittabilità del progetto…) e deciderà quale tra i progetti arrivati in finale diventerà effettivamente un set Lego.

Grazie al portale Lego Ideas sono stati approvati e prodotti set che celebrano la cultura pop e il mondo geek come: 21108 – Ghostbusters Ecto–1, 21304 – Doctor Who, 21302 – The Big Bang Theory, 21311 – Voltron e moltissimi altri.

I set protagonisti di questa consultazione speciale saranno alcuni tra i progetti che nelle passate edizioni, pur avendo raggiunto la soglia del 10.000 voti, non sono stati approvati dai designer lego e quindi non hanno raggiunto gli scaffali dei negozi. Oltre che ripescare tra i migliori progetti scartati dalle scorse edizioni, questa volta sarà quindi il pubblico a decidere quale set far vincere.

A contendersi questo ambito premio saranno: Small YELLOW di Nathan Sawaya, International Space Station di XCLD, Stitch di Legohaulic e Sega Classic Arcade Machines di SpacySmoke.

Gli utenti potranno esprimere la propria preferenza, a questo link, ad uno dei quattro progetti ritenuti meritevoli di ricevere una seconda opportunità. L’idea vincitrice andrà in produzione e successivamente in commercio nel 2020. Le votazioni si chiuderanno il 4 giugno 2019.