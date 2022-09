Il nuovo set LEGO Ideas #21335 Faro motorizzato è pronto a illuminare le nostre case e a farci sognare gli spettacolari orizzonti dei 7 mari. Alto ben 50 cm non è solo bello da vedere e da esporre, è anche funzionante: il modello infatti è dotato di un realistico meccanismo motorizzato che fa ruotare di 360° la “luce”, proprio come nei veri fari posti sulle coste più pericolose del mondo. Il nuovo set è basato sul progetto di Sandro Quattrini, selezionato durante la terza sessione di review del 2020 della piattaforma LEGO Ideas.

Il set è composto da 2.065 mattoncini e include le componenti PoweredUp che fanno parte del meccanismo di rotazione della “luce”: scatola delle batterie, motore e luce LED completa di cavo. Proprio come i veri fari, la struttura si erge su un’isola e include una scala che conduce al cottage del guardiano, mentre le due minifigure e la loro barca aggiungono il tocco in più al modello.

Sandro Quattrini, che attualmente studia animazione cinematografica, per l’ideazione del set ha tratto ispirazione da un viaggio fatto durante la propria infanzia.

“Mia madre ama i fari e da anni mi dice di costruirne uno. Una volta abbiamo fatto un viaggio nella penisola di Gaspé, una regione della provincia del Quebec che ospita fari di ogni forma e dimensione. Abbiamo visitato enormi fari in pietra su spiagge rocciose ed altri più piccoli in legno, abbandonati e nascosti dietro gli alberi. Credo che da quel viaggio di molti anni fa, queste strutture siano sempre rimaste in qualche angolo della mia mente e per questo progetto ho voluto catturare l’essenza torreggiante dei fari alti, pur rispettando la loro natura solitaria“

Parlando del design e del motivo per cui è stato scelto, Federico Begher, VP Global Marketing di LEGO, ha dichiarato:

Il design ideato da Sandro Quattrini (aka Roses Must Build) è così descritto nella “scheda” pubblicata su LEGO Ideas:

“Alto più di 47 cm, questo faro si trova su un’isola isolata e brilla attraverso la fitta nebbia. Arrivate al molo e salite la scala di pietra sul lato della scogliera. In cima all’isola vi aspetta un’accogliente casetta e chi non ha paura delle altezze amerà sicuramente la vista dal balcone del Faro!

Ho voluto fare della luce e del movimento le caratteristiche principali della mia prossima creazione, realizzando al contempo una struttura che si distinguesse in una stanza. Utilizzando una scatola di batterie Power Functions, un motore M e tutti i pezzi che ho trovato nella mia collezione, ho costruito questo Faro motorizzato che guiderà sicuramente tutte le navi a riva.

Per rendere il modello ragionevolmente in scala ma anche per dargli una dimensione imponente, l’ho realizzato in nanoscala. Non preoccupatevi! Nonostante sia in scala nanometrica, il modello è ancora alto più di 47 cm. Se si desidera, è possibile rimuovere la scatola delle batterie e il motore M e utilizzare la leva rotante sul lato dell’isola per ruotare la luce”